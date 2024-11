A už je to tu opět. Po roce Black Fridays přicházejí, zpívejme přátelé

Black Friday býval jasnou předzvěstí blížících se Vánoc. Akce napojená na americký svátek Dne díkůvzdání, kdy si lidé dávali dárky. Obchodníci tímto způsobem pak děkovali svým klientům. Byť jen jediný den. Vše už je ale jinak.

Specálně v Českých zemích. Zde se už dlouhá léta traduje, že od doby, kdy byly vynalezeny peníze, se neděkuje. Black Friday tak může propuknout prakticky kdykoliv. Americké pravidlo, že akce začíná nejbližší následující pátek pod Dni díkůvzdání, který je pravidelně čtvrtý čtvrtek v listopadu, neplatí. Ani letos tedy nemusíme napjatě čekat na datum 29.11., na který letos skutečný Black Friday vychází.

Každý obchodník si tedy volí svůj datum. Možná proto je u nás Black Friday už v plném proudu. Co jsem zaznamenal, tak určitě od října. Zřejmě je to více navázané na datum krachu na newyorské burze, tedy 24. října (tehdy L.P. 1929), díky němuž se oný název Černý pátek používá.

Najdou se ale určitě i výjimky, které datumy moc neřeší. Pokud se nemýlím, tak ten e-shop s tou figurkou, co vypadá jako žába se silonkou přes hlavu, začal s Black Friday už někdy v březnu. Patrně si je vědom přísloví „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“. A mele a mele.

Tak alespoň v něčem jsme oproti Američanům napřed.

Ostatní prodejci samozřejmě nezahálejí. Takže řada z nás už začala jejich nabídky sledovat. Výhodou také je, že oproti klasickému Black Friday, jak byl původně myšlen, existují dnes už jeho další různé mutace jako Black Sunday, Black Weekend, Black Week a podobně.

Nebudu zastírat, že si už také tak trochu chystám seznam dárků na letošní Vánoce.

Pračka už pomalu ale jistě dosluhuje. Každou chvíli se z ní ozývají divné zvuky. Začíná si pobrukovat trochu jinou písničku než zamlada. Dříve to bylo samé veselé ševelení à la Queen a jejich „Don’t Stop Me Now“, teď je to spíše Spáleného „Až mě andělé zavolají k sobě…“

Jeden známý mi říkal, že by tu starou potřeboval také vyměnit. Ty nové prý mají hezčí design a menší spotřebu. Jen nevím, zda jsme oba mluvili o tom samém.

Proč kupovat věci za normální cenu, když to jde v Black Friday, a se slevou. Člověk si ale musí pohlídat, aby to byly skutečné slevy. Na to ale už myslí zákony. Cena v promo akci musí být nižší, než ta ve stejném obchodě za posledních 30 dnů. Doufejme tedy, že nás čeká pořádné slevové tornádo a ne jen nějaký marketingově zamaskovaný vánek.

Abych si ty nákupy zjednodušil a zpřehlednil, rozdělil jsem si je podle konkrétních slevových akcí a typu produktů.

Black Friday I - vybrat knížku pro syna a manželku.

Black Weekend I - objednat mobil.

Black Sunday II - už ohlásili akci na kuchyňské potřeby, takže něco manželce do kuchyně.

Black Friday III - objednat pračku.

Black Monday IV - koupit kosmetiku pro dceru.

Super Black Friday IV - dokoupit zbytek dárků.

Doufám jen, že mi, jako minulý rok, nevyprodají zboží v rámci akce Black Weekend I. To bych pak musel počkat alespoň na akci Black Weekend III, ale tím pádem bych asi nezvládl zařídit Black Friday III. Mám totiž na každý měsíc omezený rozpočet. Abych tam měl rezervu, musel bych tedy přesunout nákupy z Black Monday IV na Black Monday II. To by mi ale finančně kolidovalo s nákupem na Black Sunday II, který bych musel posunout až na Black Sunday IV. Pak bych ale Black Friday IV musel přesunout už na Black Monday II. Tam se mi to ale potká s přesunutým nákupem z původního Black Monday IV na Black Monday II. A to ještě nejsem u konce. Začínám mít ze samé nervozity možných změn trochu sucho v puse. Budu si muset dát na uklidněnou Black Coffee.

Každopádně nedokáži se zbavit pocitu, že mi ten plán trochu připomíná jeden film o bleskovém stěhování, kde na začátku byl také krásně nastavený systém, ale pak se to jaksi zvrtlo a stala se z toho těžce uřiditelná lavina událostí. Až tedy přijdu v nějakou z vyšlých verzi Black Friday do elektra, tak se jich raději zeptám: „…a pračku máte? A mohl bych ji vidět?“ Já jen, aby na mne ještě vyšla ta s tím hezkým designem a malou spotřebou. Jak říkal soused.