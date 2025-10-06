A tenhle znáte? Potká se Čech, Rus a Američan. Nebo ještě jinak...

V životě jsem slyšel řadu vtipů o všech možných národnostech a národech. Mezi nejznámější asi patří ty, jak se potká Čech, Rus a Američan..., případně jak spolu letí v letadle a tak podobně.

Patrně každý národ má nějaké vtipy v tomto duchu s mixem různých národů a národností. Slováci obvykle zaměňují jen Čecha za Slováka, případně přidají Maďara, Němci zase používají variantu Němce, Francouze a Poláka atp.

Současná společensko – politická situace u nás ale sama o sobě nabízí určitou příležitost ke změně složení účastníků vtipu a to například “potká se Slovák, Turek a Japonec ...“ Zdali je to v české politice, nebo jinde, nehraje až tak roli.

Když jsem pátral ve své paměti a na internetu po nějakém vtipu s takovouto kombinací, moc na výběr nebylo. Posuďte sami:

Potká se v práci Slovák, Turek a Japonec:

Slovák: „Já robím pomaly, ale poctivo.“

Turek: „Já dělám rychle a levně,“

Japonec: “Já udělám robota, který zvládne práci za Vás oba.“

Nic moc. Za takovéto vtipy by bylo dobré psát něco jako „Smích“ nebo „Ha, ha“, jak to bývá akusticky zdůrazněno ve formě smíchu nebo potlesku, za jednotlivými scénkami v televizních sit-comech, aby člověk věděl, že se už může nebo má smát.

Vtip bývá obvykle vtipnější, když si jej lidé dokážou spojit s reálnou situací nebo s lidmi ze svého života či okolí. Z tohoto konkrétního příkladu však nelze do reálné situace téměř nic přenést. Poctivý Slovák byl (nepravomocně) odsouzen za nepoctivost, levný Turek se svým platem europoslance rozhodně není levný. Možná jen u toho třetího lze usoudit, že by pravděpodobně byl rád, kdyby se mohl zcela zbavit těch dvou předchozích.

Každopádně po tom trojlístku jsem ještě zapátral ve svém vyhledávači, zda tam nenajdu přeci jen něco vtipnějšího. Zadávám požadavek: „Najdi vtip na téma národností typu Potkali se...pro kombinaci Slovák a Rakušan“.

Vzápětí jeden na monitoru vyskočil:

Jede Slovák s Rakušanem v autě po české dálnici 160 kilometrovou rychlostí.

Slovák: „Sice dokážu obcházet zákony, ale neměl bys trochu zpomalit? Někteří policajti jsou neúplatní.“

Rakušan: „To je zvláštní, vůbec mi nepřipadá, jako bych porušoval předpisy. Asi mám rozbitý dozimetr. Chtěl jsem říct tachometr.“

(“Smích“, „Ha, ha“).

Uvidíme, třeba nám nějaké opravdové vtipy přinese sama lidová tvořivost následujících dnů a let. Držme si palce, že to bude, jak jsme zvyklí z minulých let. Pro pobavení, ale hlavně k smíchu. Myslím ty vtipy.

Autor: Petr Mála | pondělí 6.10.2025 13:00 | karma článku: 4,41 | přečteno: 83x

Petr Mála

  • Počet článků 34
  • Celková karma 12,21
  • Průměrná čtenost 734x
Příležitostné pokusy o satirickou reakci na ne/vážná témata. Nikdy nebylo, tak dobře, aby nemohlo být líp. Fejetony, příhody, postřehy, poznatky a zkušenosti všedního pozorovatele.

