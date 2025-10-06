A tenhle znáte? Potká se Čech, Rus a Američan. Nebo ještě jinak...
Patrně každý národ má nějaké vtipy v tomto duchu s mixem různých národů a národností. Slováci obvykle zaměňují jen Čecha za Slováka, případně přidají Maďara, Němci zase používají variantu Němce, Francouze a Poláka atp.
Současná společensko – politická situace u nás ale sama o sobě nabízí určitou příležitost ke změně složení účastníků vtipu a to například “potká se Slovák, Turek a Japonec ...“ Zdali je to v české politice, nebo jinde, nehraje až tak roli.
Když jsem pátral ve své paměti a na internetu po nějakém vtipu s takovouto kombinací, moc na výběr nebylo. Posuďte sami:
Potká se v práci Slovák, Turek a Japonec:
Slovák: „Já robím pomaly, ale poctivo.“
Turek: „Já dělám rychle a levně,“
Japonec: “Já udělám robota, který zvládne práci za Vás oba.“
Nic moc. Za takovéto vtipy by bylo dobré psát něco jako „Smích“ nebo „Ha, ha“, jak to bývá akusticky zdůrazněno ve formě smíchu nebo potlesku, za jednotlivými scénkami v televizních sit-comech, aby člověk věděl, že se už může nebo má smát.
Vtip bývá obvykle vtipnější, když si jej lidé dokážou spojit s reálnou situací nebo s lidmi ze svého života či okolí. Z tohoto konkrétního příkladu však nelze do reálné situace téměř nic přenést. Poctivý Slovák byl (nepravomocně) odsouzen za nepoctivost, levný Turek se svým platem europoslance rozhodně není levný. Možná jen u toho třetího lze usoudit, že by pravděpodobně byl rád, kdyby se mohl zcela zbavit těch dvou předchozích.
Každopádně po tom trojlístku jsem ještě zapátral ve svém vyhledávači, zda tam nenajdu přeci jen něco vtipnějšího. Zadávám požadavek: „Najdi vtip na téma národností typu Potkali se...pro kombinaci Slovák a Rakušan“.
Vzápětí jeden na monitoru vyskočil:
Jede Slovák s Rakušanem v autě po české dálnici 160 kilometrovou rychlostí.
Slovák: „Sice dokážu obcházet zákony, ale neměl bys trochu zpomalit? Někteří policajti jsou neúplatní.“
Rakušan: „To je zvláštní, vůbec mi nepřipadá, jako bych porušoval předpisy. Asi mám rozbitý dozimetr. Chtěl jsem říct tachometr.“
(“Smích“, „Ha, ha“).
Uvidíme, třeba nám nějaké opravdové vtipy přinese sama lidová tvořivost následujících dnů a let. Držme si palce, že to bude, jak jsme zvyklí z minulých let. Pro pobavení, ale hlavně k smíchu. Myslím ty vtipy.
Petr Mála
Křidýlko nebo stehýnko (remake po česku)
Komedie s tímto názvem mne snad nikdy neomrzí. Pokaždé se směji, až se za břicho popadám, když sleduji, jak Louis de Funés bojuje proti kulinářskému zlořádu Tricatelovi. To vše ve filmu natočeném už v roce 1976.
Petr Mála
Ukaž, ukaž, Pepíku, co to neseš v košíku
Dříve při vstupu do prodejny prohlíželi člověku tašku. To aby při odchodu netvrdil, že si obsah tašky už přinesl sebou a nemusí jej tudíž platit. Dnes už tašky neprohlíží. Dnes prohlíží košíky. A to někdy dost důkladně.
Petr Mála
Jak mne Azorané naučili jednu z jejich typických vlastností, aniž by použili násilí
Někdy si člověk přeje, aby mohl prožít na vlastní kůži to, co viděl ve filmu. Když se mu to ale podaří, bývá obvykle zklamán. Mně se naštěstí stal pravý opak. Nepřál jsem si prožít film, ale o to více mne skutečnost potěšila.
Petr Mála
Turek? To je zajímavý.
Když hledám tip na dovolenou, obvykle pro získání informací o dané zemi zadávám do vyhledávače název té země. Kdo ale dává zemi tu opravdovou atmosféru? Kromě památek, jsou to určitě lidé. Začal jsem tedy hledat podle obyvatel.
Petr Mála
Kolik zoufalství stojí duše?
Jak moc nebo málo stačí k tomu, aby člověk podepsal pakt s ďáblem? Nabídka nekonečného štěstí za jedno „ano“?
Další články autora
