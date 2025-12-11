Zrnivka žraločí: Krásná na pohled, ale v kuchyni nepotěší
Tentokrát jsem se vydal do místní lokality, kde převažují buky a smrky. I když smrkové porosty nejsou v tomto období zrovna ideálním místem pro hledání typických zimních hub, přesto jsem se tam chtěl podívat a zjistit, co v lese ještě roste. Má zvědavost se vyplatila, protože mi do oka padla zrnivka žraločí.
Zrnivka žraločí, odborně nazývaná Cystoderma carcharias, roste poměrně hojně z opadu pod jehličnany, především pod smrky a borovicemi, mnohem méně často ji pak nalezneme pod listnatými stromy. Její druhové jméno žraločí odkazuje na drsný povrch klobouku, který připomíná žraločí kůži. Je důležité vědět, že se jedná o nejedlou houbu, a to především pro nepříjemný zápach.
Tuto zrnivku bezpečně poznáme podle klobouku, který má masově narůžovělou, pleťovou až špinavě bílou barvu. Klobouk mívá středový hrbolek a jeho povrch je jemně zrnitý, někdy až vrásčitý. Lupeny jsou husté a bílé, v dospělosti mohou mírně žloutnout. Velmi důležitým znakem je třeň. Ten je pod prstenem zrnitý stejně jako klobouk, zatímco nad prstenem je hladký a bělavý. Samotný prsten je výrazný, blanitý a trychtýřovitě se rozšiřuje směrem vzhůru, což je pro tento druh typické.
Zrnivka žraločí se dá poměrně dobře odlišit od dalších příbuzných druhů právě díky své specifické barvě a výraznému prstenu. Nejčastější zrnivka osinková je zbarvena do žlutooranžových či okrových tónů a její vůně není tak výrazně nepříjemná. Dalším druhem je zrnivka rumělková, což je krásná a statná houba s nápadně oranžovo-červeným kloboukem, kterou si se zrnivkou žraločí nespletete. Zmínit můžeme i zrnivku obecnou, která má klobouk spíše v rezavě hnědých barvách.
Jsem rád, že se i v jehličnatých lesích dalo ještě něco najít. Zrnivku žraločí jsem zatím našel pouze dvakrát, takže mě tento nález v pozdním podzimu určitě potěšil.
Petr Lukáš
