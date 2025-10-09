Závojenka olovová: Pozor na zákeřnou houbu s moučnou vůní

Prudce jedovatá houba, která způsobuje nepříjemné otravy, jež mohou trvat několik dní. Ojediněle může způsobit smrt.

Tato závojenka je opět z teplejších oblastí, kdy jsem navštívil teplomilnou oblast na vápenci s převahou líp, habrů a dubů.

Závojenka olovová roste spíše lokálně v teplejších oblastech na vápencovém podloží pod listnatými stromy (dub, habr). Je prudce jedovatá.

detail klobouku

Otrava se projevuje nepříjemnými žaludečními potížemi, které mohou trvat i několik dní.

Závojenku olovovou poznáme podle bílých plodnic. Klobouk je bílý a lehce vláknitý. Lupeny jsou žluté a později růžové od výtrusného prachu, třeň je bílý. Vůně je moučná.

žluté lupeny

Při záměně je dobré se zaměřit na žluté a poměrně řídké lupeny. Podobná může být čirůvka májovka, která roste především na jaře, ale dokáže vyrůst i na podzim. Ta má hustší lupeny. Častokrát se dá také najít mimo les. Dále pak strmělka mlženka, která má sbíhavé lupeny, šedý klobouk a jinou vůni. Lupeny také ke stáří nerůžoví.

Jsem rád, že jsem našel opět nový nález. Přeci jen v okolí Liberce tato houba moc neroste.

Autor: Petr Lukáš | čtvrtek 9.10.2025 14:00 | karma článku: 3,08 | přečteno: 55x

Petr Lukáš

  • Počet článků 64
  • Celková karma 7,21
  • Průměrná čtenost 229x
Houbař, který si rád najde nějakou vzácnější houbu. Každopádně určitě nepohrdnu ani běžnými nálezy. Kromě toho také rád chodím na ryby, hlavně relaxovat.

