Závojenka olovová: Pozor na zákeřnou houbu s moučnou vůní
Tato závojenka je opět z teplejších oblastí, kdy jsem navštívil teplomilnou oblast na vápenci s převahou líp, habrů a dubů.
Závojenka olovová roste spíše lokálně v teplejších oblastech na vápencovém podloží pod listnatými stromy (dub, habr). Je prudce jedovatá.
Otrava se projevuje nepříjemnými žaludečními potížemi, které mohou trvat i několik dní.
Závojenku olovovou poznáme podle bílých plodnic. Klobouk je bílý a lehce vláknitý. Lupeny jsou žluté a později růžové od výtrusného prachu, třeň je bílý. Vůně je moučná.
Při záměně je dobré se zaměřit na žluté a poměrně řídké lupeny. Podobná může být čirůvka májovka, která roste především na jaře, ale dokáže vyrůst i na podzim. Ta má hustší lupeny. Častokrát se dá také najít mimo les. Dále pak strmělka mlženka, která má sbíhavé lupeny, šedý klobouk a jinou vůni. Lupeny také ke stáří nerůžoví.
Jsem rád, že jsem našel opět nový nález. Přeci jen v okolí Liberce tato houba moc neroste.
zdroj:
Petr Lukáš
