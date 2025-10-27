Strmělka veliká: Nepřehlédnutelný velikán našich lesů
Tentokrát jsem se vydal do teplomilnější oblasti s vápnitými jílovci, abych se podíval, co tam roste. Strmělka velká mě zaujala na první pohled – tuto houbu totiž jen těžko přehlédnete.
Strmělka velká roste především pod listnatými stromy, ačkoli podle myko.cz se vyskytuje i pod jehličnany. Osobně jsem ji zatím vždy nacházel pod listnáči, nejčastěji pod duby nebo habry. Místy je poměrně hojná a může vytvářet takzvané čarodějné kruhy. Ačkoli je uváděna jako jedlá houba nižší kvality, sám jsem ji ještě neochutnal.
Poznáme ji podle velkých plodnic s typickým středovým hrbolkem na klobouku. Plodnice jsou prakticky celé bílé nebo světlé, mají sbíhavé lupeny a nálevkovitý klobouk.
Záměna je možná se strmělkou mlženkou, která však většinou nemá nálevkovitý klobouk a její klobouk bývá šedý. Dále s běločechratkou obrovskou, jež roste mimo les, postrádá středový hrbolek a dorůstá ještě větších rozměrů. Existují i další běločechratky, například běločechratka stepní, která se u nás vyskytuje vzácně.
Tuto nápadnou strmělku nacházím většinou v teplejších oblastech, kde rozhodně nepřehlédnete její mohutné plodnice.
Petr Lukáš
