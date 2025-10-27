Strmělka veliká: Nepřehlédnutelný velikán našich lesů

Strmělka velká je mohutný druh houby s charakteristickým středovým hrbolkem na klobouku, který roste především pod listnatými stromy.

Tentokrát jsem se vydal do teplomilnější oblasti s vápnitými jílovci, abych se podíval, co tam roste. Strmělka velká mě zaujala na první pohled – tuto houbu totiž jen těžko přehlédnete.

Strmělka velká roste především pod listnatými stromy, ačkoli podle myko.cz se vyskytuje i pod jehličnany. Osobně jsem ji zatím vždy nacházel pod listnáči, nejčastěji pod duby nebo habry. Místy je poměrně hojná a může vytvářet takzvané čarodějné kruhy. Ačkoli je uváděna jako jedlá houba nižší kvality, sám jsem ji ještě neochutnal.

Poznáme ji podle velkých plodnic s typickým středovým hrbolkem na klobouku. Plodnice jsou prakticky celé bílé nebo světlé, mají sbíhavé lupeny a nálevkovitý klobouk.

typický klobouk s hrbolkem

Záměna je možná se strmělkou mlženkou, která však většinou nemá nálevkovitý klobouk a její klobouk bývá šedý. Dále s běločechratkou obrovskou, jež roste mimo les, postrádá středový hrbolek a dorůstá ještě větších rozměrů. Existují i další běločechratky, například běločechratka stepní, která se u nás vyskytuje vzácně.

strmělka mlženka

Tuto nápadnou strmělku nacházím většinou v teplejších oblastech, kde rozhodně nepřehlédnete její mohutné plodnice.

Autor: Petr Lukáš | pondělí 27.10.2025 14:00

Petr Lukáš

  • Počet článků 66
  • Celková karma 8,08
  • Průměrná čtenost 230x
Houbař, který si rád najde nějakou vzácnější houbu. Každopádně určitě nepohrdnu ani běžnými nálezy. Kromě toho také rád chodím na ryby, hlavně relaxovat.

