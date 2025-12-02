Síťkovec dubový: Hojný choroš, který krášlí zimní les

Velmi hojná víceletá dřevokazná houba, která roste především na dubech, ale vzácně i na jiných listnatých stromech.

I když napadl sníh a většina houbařů už košíky odložila, já jsem přesto vyrazil na houby. Vydal jsem se kousek od bydliště do smíšeného lesa, kde se střídají jehličnany s listnáči. Na lokalitě jsou vtroušené i starší duby, a právě na jednom z nich rostl tento zajímavý choroš – síťkovec dubový.

Síťkovec dubový (Daedalea quercina) je hojná dřevokazná houba, kterou, jak název napovídá, nalezneme především na dubech, vzácněji pak na jiných listnáčích, jako jsou javory nebo akáty. Jde o víceletý choroš, který je pro svou tuhou, korkovitou konzistenci nejedlý, ale v ekosystému hraje důležitou roli při rozkladu dřeva.

Tohoto síťkovce poznáme bezpečně podle spodní strany klobouku. Jeho rourky totiž netvoří klasické dírky, ale jsou protažené do hrubých, tlustostěnných labyrintů, připomínajících bludiště. Plodnice jsou zbarvené do odstínů dřeva – od krémové, přes okrovou až po hnědou barvu.

detail klobouku

Tento druh je velice dobře poznatelný právě díky zmíněným silným stěnám pórů. Příbuzné druhy, jako je síťkovec načervenalý nebo trojbarvý, rostou na jiných dřevinách, jejich klobouky mívají červenohnědé zóny a póry nejsou tak tlusté. Teoreticky by se dal zaměnit za lupeník březový, ten je však pouze jednoletý, roste na břízách a má povrch klobouku výrazně plstnatý až chlupatý.

Tam, kde rostou duby a nachází se dostatek mrtvého dřeva, se dá tato houba spolehlivě najít. Navíc jakožto vytrvalý choroš na místě vydrží dlouhou dobu, takže se na stejnou plodnici můžete jít podívat klidně i následující rok či v jiném ročním období.

Autor: Petr Lukáš | úterý 2.12.2025 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

