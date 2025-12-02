Síťkovec dubový: Hojný choroš, který krášlí zimní les
I když napadl sníh a většina houbařů už košíky odložila, já jsem přesto vyrazil na houby. Vydal jsem se kousek od bydliště do smíšeného lesa, kde se střídají jehličnany s listnáči. Na lokalitě jsou vtroušené i starší duby, a právě na jednom z nich rostl tento zajímavý choroš – síťkovec dubový.
Síťkovec dubový (Daedalea quercina) je hojná dřevokazná houba, kterou, jak název napovídá, nalezneme především na dubech, vzácněji pak na jiných listnáčích, jako jsou javory nebo akáty. Jde o víceletý choroš, který je pro svou tuhou, korkovitou konzistenci nejedlý, ale v ekosystému hraje důležitou roli při rozkladu dřeva.
Tohoto síťkovce poznáme bezpečně podle spodní strany klobouku. Jeho rourky totiž netvoří klasické dírky, ale jsou protažené do hrubých, tlustostěnných labyrintů, připomínajících bludiště. Plodnice jsou zbarvené do odstínů dřeva – od krémové, přes okrovou až po hnědou barvu.
Tento druh je velice dobře poznatelný právě díky zmíněným silným stěnám pórů. Příbuzné druhy, jako je síťkovec načervenalý nebo trojbarvý, rostou na jiných dřevinách, jejich klobouky mívají červenohnědé zóny a póry nejsou tak tlusté. Teoreticky by se dal zaměnit za lupeník březový, ten je však pouze jednoletý, roste na břízách a má povrch klobouku výrazně plstnatý až chlupatý.
Tam, kde rostou duby a nachází se dostatek mrtvého dřeva, se dá tato houba spolehlivě najít. Navíc jakožto vytrvalý choroš na místě vydrží dlouhou dobu, takže se na stejnou plodnici můžete jít podívat klidně i následující rok či v jiném ročním období.
Petr Lukáš
Liška nálevkovitá: Zachránkyně prázdných košíků na konci houbařské sezóny
Velmi hojná a vděčná podzimní liška, která roste častokrát pod jehličnany, ale i pod listnatými stromy se dá najít.
Petr Lukáš
Helmovka dvojvonná - fialová krása se zápachem cigaret
Vzácnější druh helmovky, který roste především pod buky a má charakteristický zápach. Vyskytuje se hlavně na podzim.
Petr Lukáš
Strmělka veliká: Nepřehlédnutelný velikán našich lesů
Strmělka velká je mohutný druh houby s charakteristickým středovým hrbolkem na klobouku, který roste především pod listnatými stromy.
Petr Lukáš
Ryzec strakatý: Ohrožený poklad borových lesů
Vzácný ryzec, který roste pod borovicemi na chudých kyselých půdách. Je zařazen do červeného seznamu ohrožených druhů
Petr Lukáš
Závojenka olovová: Pozor na zákeřnou houbu s moučnou vůní
Prudce jedovatá houba, která způsobuje nepříjemné otravy, jež mohou trvat několik dní. Ojediněle může způsobit smrt.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
Adept na ministra se na Hradě omlouval za češtinu. Mluví jí měsíc, zažádá o občanství
Kandidát do vlády na ministra dopravy Ivan Bednárik překvapil po setkání s prezidentem Petrem...
Metnar odmítl migrační pakt. Už jsme jeho podstatné části přijali, opáčil Hrad
Trojici kandidátů do vznikající vlády Andreje Babiše si na Pražský hrad pozval prezident Petr...
Hrozil, že půjde se samopalem na vládu. Odsedí si tři roky, potvrdil soud
Loni na Facebooku vyhrožoval, že půjde se střelnou zbraní na Úřad vlády. V úterý soud rozhodl, že...
Válečný zločin? Hegseth rozkaz k zabití mužů v Karibiku nedal, tvrdí činitelé
Ministr obrany Spojených států Pete Hegseth podle amerických činitelů nedal přímý rozkaz k zabití...
- Počet článků 69
- Celková karma 8,69
- Průměrná čtenost 231x