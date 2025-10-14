Ryzec strakatý: Ohrožený poklad borových lesů
Tentokrát jsem navštívil borové lesy, kde se střídá jílovitý a písčitý podklad. Vzhledem k tomu, že houby rostou, chtěl jsem zkusit najít nějaký zajímavější nález. No a ryzec strakatý mě rozhodně potěšil.
Ryzec strakatý roste vzácně pod borovicemi na chudých kyselých půdách. Je veden v červeném seznamu ohrožených druhů jak ohrožený druh, je nejedlý.
Tohoto ryzce poznáme podle světlého až krémového klobouku, který může nést rezavé odstíny. Lupeny jsou bílé a roní bílé mléko. Třeň je světlý, někdy ďubkovaný.
Záměna je sice možná za ryzec bledý, který roste pod buky na vápencovém podloží, ale myslím si, že je ryzec strakatý díky svému stanovišti a vzhledu celkem dobře poznatelný.
Tento nález mě velmi potěšil a jsem rád, že mám další vzácnou hobu do své sbírky. Škoda, že se na místě nevyskytovaly i další vzácnější nálezy, ale i tento ryzec mi radost určitě udělal.
Petr Lukáš
Závojenka olovová: Pozor na zákeřnou houbu s moučnou vůní
Prudce jedovatá houba, která způsobuje nepříjemné otravy, jež mohou trvat několik dní. Ojediněle může způsobit smrt.
Petr Lukáš
Čirůvka odlišná: Jedovatá houba listnatých lesů
Podzimní čirůvka, která roste zpravidla na zásaditých podkladech pod listnatými stromy. Pozor je jedovatá
Petr Lukáš
Kotrč kadeřavý: Parazit s kulinárským využitím
Známá jedlá houba, která parazituje na kořenech jehličnanů, zvláště borovic. Pověstná je falešná držková
Petr Lukáš
Holubinka nazelenalá: Jedlá a nezaměnitelná, ideální pro začátečníky
Poměrně hojná a nezaměnitelná holubinka, které se navíc řadí mezi nejchutnější holubinky. Roste především v listnatých lesích
Petr Lukáš
Hřib zlatokořenný: málo známý host českých lesů
Patrně vzácný hřib z okruhu hřibu plstnatého, který je charakteristický žlutými myceliálními provazci. Odlišován od roku 2006
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
V EU ustoupili od „šmírovací“ směrnice, Dánové se ale návrhu nechtějí vzdát
Hlasování o sporném návrhu Evropské komise, takzvané chat control se nakonec odsouvá. Napříč...
Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali
Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a...
Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz
V úterý bylo na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji....
Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal
Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého...
Prodej, rodinný dům 4+1, 454 m2, Troubky, okr. Přerov
Troubky, okres Přerov
2 950 000 Kč
- Počet článků 65
- Celková karma 8,40
- Průměrná čtenost 229x