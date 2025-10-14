Ryzec strakatý: Ohrožený poklad borových lesů

Vzácný ryzec, který roste pod borovicemi na chudých kyselých půdách. Je zařazen do červeného seznamu ohrožených druhů

Tentokrát jsem navštívil borové lesy, kde se střídá jílovitý a písčitý podklad. Vzhledem k tomu, že houby rostou, chtěl jsem zkusit najít nějaký zajímavější nález. No a ryzec strakatý mě rozhodně potěšil.

Ryzec strakatý roste vzácně pod borovicemi na chudých kyselých půdách. Je veden v červeném seznamu ohrožených druhů jak ohrožený druh, je nejedlý.

detail lupenů a třeně

Tohoto ryzce poznáme podle světlého až krémového klobouku, který může nést rezavé odstíny. Lupeny jsou bílé a roní bílé mléko. Třeň je světlý, někdy ďubkovaný.

klobouk ryzce strakatého

Záměna je sice možná za ryzec bledý, který roste pod buky na vápencovém podloží, ale myslím si, že je ryzec strakatý díky svému stanovišti a vzhledu celkem dobře poznatelný.

ryzec bledý v bučině na vápenci

Tento nález mě velmi potěšil a jsem rád, že mám další vzácnou hobu do své sbírky. Škoda, že se na místě nevyskytovaly i další vzácnější nálezy, ale i tento ryzec mi radost určitě udělal.

Autor: Petr Lukáš | úterý 14.10.2025 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Petr Lukáš

Závojenka olovová: Pozor na zákeřnou houbu s moučnou vůní

Prudce jedovatá houba, která způsobuje nepříjemné otravy, jež mohou trvat několik dní. Ojediněle může způsobit smrt.

9.10.2025 v 14:00 | Karma: 10,23 | Přečteno: 156x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Čirůvka odlišná: Jedovatá houba listnatých lesů

Podzimní čirůvka, která roste zpravidla na zásaditých podkladech pod listnatými stromy. Pozor je jedovatá

29.9.2025 v 14:00 | Karma: 7,78 | Přečteno: 109x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Kotrč kadeřavý: Parazit s kulinárským využitím

Známá jedlá houba, která parazituje na kořenech jehličnanů, zvláště borovic. Pověstná je falešná držková

16.9.2025 v 14:00 | Karma: 9,36 | Přečteno: 184x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Holubinka nazelenalá: Jedlá a nezaměnitelná, ideální pro začátečníky

Poměrně hojná a nezaměnitelná holubinka, které se navíc řadí mezi nejchutnější holubinky. Roste především v listnatých lesích

4.9.2025 v 14:00 | Karma: 9,11 | Přečteno: 172x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Hřib zlatokořenný: málo známý host českých lesů

Patrně vzácný hřib z okruhu hřibu plstnatého, který je charakteristický žlutými myceliálními provazci. Odlišován od roku 2006

27.8.2025 v 14:00 | Karma: 7,44 | Přečteno: 139x | Diskuse | Hobby
Další články autora

Petr Lukáš

  • Počet článků 65
  • Celková karma 8,40
  • Průměrná čtenost 229x
Houbař, který si rád najde nějakou vzácnější houbu. Každopádně určitě nepohrdnu ani běžnými nálezy. Kromě toho také rád chodím na ryby, hlavně relaxovat.

