Outkovka pestrá: Přírodní léčitelka v našich lesích
Tentokrát jsem navštívil menší lesík kousek od sídliště. Je to takové příjemné místo na rychlou procházku, kde se střídají různé listnaté stromy – nejvíce břízy, duby a buky. Právě na jednom odumřelém stromu jsem zahlédl nízké „stříšky“ naskládané přes sebe. Když jsem přišel blíž, předemnou se zjevily typické vějířky outkovky pestré.
Outkovka pestrá (Trametes versicolor) je velmi hojná dřevokazná houba, kterou můžeme v přírodě potkat prakticky po celý rok. Osídluje odumírající nebo již mrtvé dřevo listnatých stromů, na jehličnanech ji najdeme vzácněji. Je důležité vědět, že pro svou tuhou, kožovitou až dřevnatou konzistenci je to v kuchyni houba nepoužitelná. Je tedy nejedlá, avšak léčivá.
Outkovka je v moderní i tradiční medicíně ceněna pro vysoký obsah polysacharidů, konkrétně beta-glukanů (označovaných jako PSK a PSP). Tyto látky výrazně stimulují imunitní systém a v asijských zemích se výtažky z této houby běžně používají jako podpůrná léčba při onkologických onemocněních, chemoterapii či chronické únavě. Houba má také silné antivirové a antioxidační účinky. Je však třeba být obezřetný. I outkovka pestrá může mít nežádoucí účinky. Při užívání se mohou dostavit trávicí potíže, nevolnost, průjem nebo tmavnutí nehtů.
Tuto houbu bezpečně poznáme podle jejích tenkých, vějířovitých klobouků, které rostou ve skupinách či řadách nad sebou. Typickým znakem je střídání soustředných barevných pásů na povrchu klobouku. Ty mohou mít neuvěřitelnou škálu barev – od hnědé, rezavé a šedé až po modravou či téměř černou, přičemž okraj bývá světlejší, často až bělavý. Povrch klobouku je jemně plstnatý až sametový. Důležitým poznávacím znakem je spodní strana plodnice, která je tvořena drobnými, bílými až krémovými póry.
Ač je outkovka pestrá velmi charakteristická, i zde hrozí záměna, a to především za jiné druhy chorošovitých hub. Často roste společně s outkovkou chlupatou, která je však méně pestrá, spíše šedobílá a výrazněji srstnatá. Velmi podobná je outkovka pásovaná, která má ale tlustší klobouky a méně kontrastní barvy. Začínající houbař by si měl dát pozor zejména na pevník plstnatý (Stereum subtomentosum). Ten je rovněž nejedlý, ale na rozdíl od outkovky nemá na spodní straně póry(dírky). Další možnou záměnou je lupeník březový, který má však místo pórů lupeny.
Jsem rád, že jsem v tomto předvánočním čase potkal tuto léčivou a nesmírně fotogenickou houbu. Outkovka pestrá mi připomněla, že příroda nám nabízí své dary v každém období roku. Do nového roku 2026 vám přeji pevné zdraví, mnoho nálezů v lese a radost z každého objevu.
