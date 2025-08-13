Muchomůrka šupinatá: teplomilnější muchomůrka

Méně běžná muchomůrka, která se vyskytuje na zásaditých podkladech. Řadí se mezi tvz. pošvatky. Muchomůrky, který mají pochvu ale nemají prsten.

Tentokrát jsem navštívil jednu lokalitu v širším okolí Liberce. V oblasti, kde jsem tuto muchomůrku našel, jsou vápnité jílovce a listnaté stromy. Převážně habry, lípy, ale také duby.

Muchomůrka šupinatá je méně běžný druh, který roste na vápenci pod listmatými stromy, vzácně pod jehličnany. Je vedena v červeném seznamu jako téměř ohrožený druh. Většinou uváděná jako jedlá, ale nedoporučuje se sbírat kvůli křehkosti a záměnou za jedovaté muchomůrky. Samozřejmě je také vzácnější.

Tuto muchomůrku poznáme podle žlutoolivového klobouku se šupinami. Šupiny jsou šedé, ale jak je vidět občas mohou být i světlejší. Lupeny jsou bělavé. Třeň světlý a šupinatý. Na bázi třeně s pochvou a bez prstenu.

pohled na lupeny

Určování pošvatek není úplně jednoduché, ale tato muchomůrka se dá ještě poznat díky nažloutlému klobouku a šedých šupin. Podobná může být muchomůrka šedopochvá, která má šedý klobouk s bílými šupinami. Pozor na záměnu za smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou. Ta má prsten a zelený klobouk(existuje i bílá varieta).

Jsem rád, že lokalita má potenciál a po nálezu vláknice načervenalé jsem doufal, že by se tam něco podobného mohlo objevit. Lokalitu budu nadále sledovat a třeba se tam objeví ještě něco zajímavějšího.

Autor: Petr Lukáš | středa 13.8.2025 14:00 | karma článku: 3,77 | přečteno: 97x

Další články autora

Petr Lukáš

Hlíva plicní: Vliv na Imunitu a potenciální protirakovinové Účinky

Hojná dřevokazná houba, která roste především na listnatých stromech. Je ceněna i pro své léčebné účinky.

15.7.2025 v 14:00 | Karma: 6,82 | Přečteno: 122x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Tořič hmyzonosný: Mistr klamu v rostlinné říši

Vzácná orchidej, která dokáže imitovat samičky hmyzu. Díky tomu poté dochází k opylení. Jev se nazývá pseudokopulace.

4.6.2025 v 14:00 | Karma: 10,32 | Přečteno: 311x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Sírovec žlutooranžový, jedlá dřevokazná houba

Hojná dřevokazná houba, která je v mládí jedlá, ale starší plodnice se k jídlu nehodí. Patrně komplex druhů

7.5.2025 v 14:00 | Karma: 10,20 | Přečteno: 167x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Kačenka česká, tak trochu houbařská ruská ruleta

Vyhledávaná jarní houba, která je považována za jedlou. Ovšem určitým lidem způsobuje žaludeční potíže, které po opakované konzumaci mohou být značné.

27.4.2025 v 14:00 | Karma: 10,40 | Přečteno: 354x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Penízovka smrková, jedlá jarní houba, která roste ze smrkových šišek

Velmi hojná jarní houba, která častokrát roste ve skupinách. V tomto případě trochu netypicky v listnatém lese s v vtroušeným smrkem.

18.3.2025 v 14:00 | Karma: 9,07 | Přečteno: 149x | Diskuse | Hobby
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

10. srpna 2025  12:57

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...

Doufáme, že uspěje, sdílí naše pohledy, řekl Merz po hovoru lídrů s Trumpem

13. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  16:28

Při pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...

ČT odvysílala pořad o mužích, kteří se převlékají za ženy. Zasypaly je urážky

13. srpna 2025  16:25

Česká televize důrazně odsuzuje výzvy k násilí a nenávistné komentáře směřované k pořadu Chi Chi na...

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta na Vysočině zemřela spolujezdkyně

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  16:12

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž...

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

13. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:05

Státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který podle policie loni na podzim vyhrožoval...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Lukáš

  • Počet článků 59
  • Celková karma 6,96
  • Průměrná čtenost 226x
Houbař, který si rád najde nějakou vzácnější houbu. Každopádně určitě nepohrdnu ani běžnými nálezy. Kromě toho také rád chodím na ryby, hlavně relaxovat.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.