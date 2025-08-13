Muchomůrka šupinatá: teplomilnější muchomůrka
Tentokrát jsem navštívil jednu lokalitu v širším okolí Liberce. V oblasti, kde jsem tuto muchomůrku našel, jsou vápnité jílovce a listnaté stromy. Převážně habry, lípy, ale také duby.
Muchomůrka šupinatá je méně běžný druh, který roste na vápenci pod listmatými stromy, vzácně pod jehličnany. Je vedena v červeném seznamu jako téměř ohrožený druh. Většinou uváděná jako jedlá, ale nedoporučuje se sbírat kvůli křehkosti a záměnou za jedovaté muchomůrky. Samozřejmě je také vzácnější.
Tuto muchomůrku poznáme podle žlutoolivového klobouku se šupinami. Šupiny jsou šedé, ale jak je vidět občas mohou být i světlejší. Lupeny jsou bělavé. Třeň světlý a šupinatý. Na bázi třeně s pochvou a bez prstenu.
Určování pošvatek není úplně jednoduché, ale tato muchomůrka se dá ještě poznat díky nažloutlému klobouku a šedých šupin. Podobná může být muchomůrka šedopochvá, která má šedý klobouk s bílými šupinami. Pozor na záměnu za smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou. Ta má prsten a zelený klobouk(existuje i bílá varieta).
Jsem rád, že lokalita má potenciál a po nálezu vláknice načervenalé jsem doufal, že by se tam něco podobného mohlo objevit. Lokalitu budu nadále sledovat a třeba se tam objeví ještě něco zajímavějšího.
Petr Lukáš
Hlíva plicní: Vliv na Imunitu a potenciální protirakovinové Účinky
Hojná dřevokazná houba, která roste především na listnatých stromech. Je ceněna i pro své léčebné účinky.
Petr Lukáš
Tořič hmyzonosný: Mistr klamu v rostlinné říši
Vzácná orchidej, která dokáže imitovat samičky hmyzu. Díky tomu poté dochází k opylení. Jev se nazývá pseudokopulace.
Petr Lukáš
Sírovec žlutooranžový, jedlá dřevokazná houba
Hojná dřevokazná houba, která je v mládí jedlá, ale starší plodnice se k jídlu nehodí. Patrně komplex druhů
Petr Lukáš
Kačenka česká, tak trochu houbařská ruská ruleta
Vyhledávaná jarní houba, která je považována za jedlou. Ovšem určitým lidem způsobuje žaludeční potíže, které po opakované konzumaci mohou být značné.
Petr Lukáš
Penízovka smrková, jedlá jarní houba, která roste ze smrkových šišek
Velmi hojná jarní houba, která častokrát roste ve skupinách. V tomto případě trochu netypicky v listnatém lese s v vtroušeným smrkem.
