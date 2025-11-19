Liška nálevkovitá: Zachránkyně prázdných košíků na konci houbařské sezóny

Velmi hojná a vděčná podzimní liška, která roste častokrát pod jehličnany, ale i pod listnatými stromy se dá najít.

Tentokrát jsem chtěl ještě využít rozumné počasí a naposledy si vychutnat sběr sezónních hub. Zastesklo se mi po mechu a jehličí, a tak jsem vyrazil do smrkových lesů. V tuto dobu v nich doslova dominuje liška nálevkovitá.

Liška nálevkovitá je velmi hojná houba, která roste častokrát v bohatých skupinách. Její hlavní sezóna trvá od září až do listopadu, často až do prvních silnějších mrazů, někdy ji však můžeme najít už v srpnu. Vyskytuje se především pod smrky, ale dá se najít i pod dalšími jehličnany nebo třeba buky. Je jedlá, ale méně vydatná, takže je dobré sbírat větší množství, což ale v pozdější části roku nebývá problém.

skupina lišek nálevkovitých

Tuto lišku poznáme podle lišt, které jsou nejdříve žluté a později šedé, neboť lišky nemají lupeny, ale právě lišty. Klobouk je v hnědých odstínech od světlejších po tmavší a bývá šupinkatý. Častokrát s promáčklým středem. Třeň je výrazně žlutý a dutý.

detail celé plodnice

Záměna je možná především za lišku žlutavou. Ta nemá pod kloboukem lišty, ale jen zvrásnění a roste vzácněji na vlhkých až podmáčených místech. Dále ji lze zaměnit za lišku šedou, která roste především pod buky a nemá žlutý třeň. Podobný může být i stroček kadeřavý, který má pod kloboukem zvrásnění a roste také většinou pod buky. Všechny zmíněné druhy jsou naštěstí jedlé.

Kdo si chce v podzimních měsících naplnit košíky, tak v tomto případě je to určitě vděčná houba, která na vhodných místech roste opravdu velmi hojně.

Autor: Petr Lukáš | středa 19.11.2025 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Petr Lukáš

Helmovka dvojvonná - fialová krása se zápachem cigaret

Vzácnější druh helmovky, který roste především pod buky a má charakteristický zápach. Vyskytuje se hlavně na podzim.

4.11.2025 v 14:00 | Karma: 6,68 | Přečteno: 81x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Strmělka veliká: Nepřehlédnutelný velikán našich lesů

Strmělka velká je mohutný druh houby s charakteristickým středovým hrbolkem na klobouku, který roste především pod listnatými stromy.

27.10.2025 v 14:00 | Karma: 7,95 | Přečteno: 167x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Ryzec strakatý: Ohrožený poklad borových lesů

Vzácný ryzec, který roste pod borovicemi na chudých kyselých půdách. Je zařazen do červeného seznamu ohrožených druhů

14.10.2025 v 14:00 | Karma: 5,05 | Přečteno: 120x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Závojenka olovová: Pozor na zákeřnou houbu s moučnou vůní

Prudce jedovatá houba, která způsobuje nepříjemné otravy, jež mohou trvat několik dní. Ojediněle může způsobit smrt.

9.10.2025 v 14:00 | Karma: 10,30 | Přečteno: 201x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Čirůvka odlišná: Jedovatá houba listnatých lesů

Podzimní čirůvka, která roste zpravidla na zásaditých podkladech pod listnatými stromy. Pozor je jedovatá

29.9.2025 v 14:00 | Karma: 7,78 | Přečteno: 127x | Diskuse | Hobby
Petr Lukáš

  • Počet článků 68
  • Celková karma 8,14
  • Průměrná čtenost 231x
Houbař, který si rád najde nějakou vzácnější houbu. Každopádně určitě nepohrdnu ani běžnými nálezy. Kromě toho také rád chodím na ryby, hlavně relaxovat.

