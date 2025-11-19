Liška nálevkovitá: Zachránkyně prázdných košíků na konci houbařské sezóny
Tentokrát jsem chtěl ještě využít rozumné počasí a naposledy si vychutnat sběr sezónních hub. Zastesklo se mi po mechu a jehličí, a tak jsem vyrazil do smrkových lesů. V tuto dobu v nich doslova dominuje liška nálevkovitá.
Liška nálevkovitá je velmi hojná houba, která roste častokrát v bohatých skupinách. Její hlavní sezóna trvá od září až do listopadu, často až do prvních silnějších mrazů, někdy ji však můžeme najít už v srpnu. Vyskytuje se především pod smrky, ale dá se najít i pod dalšími jehličnany nebo třeba buky. Je jedlá, ale méně vydatná, takže je dobré sbírat větší množství, což ale v pozdější části roku nebývá problém.
Tuto lišku poznáme podle lišt, které jsou nejdříve žluté a později šedé, neboť lišky nemají lupeny, ale právě lišty. Klobouk je v hnědých odstínech od světlejších po tmavší a bývá šupinkatý. Častokrát s promáčklým středem. Třeň je výrazně žlutý a dutý.
Záměna je možná především za lišku žlutavou. Ta nemá pod kloboukem lišty, ale jen zvrásnění a roste vzácněji na vlhkých až podmáčených místech. Dále ji lze zaměnit za lišku šedou, která roste především pod buky a nemá žlutý třeň. Podobný může být i stroček kadeřavý, který má pod kloboukem zvrásnění a roste také většinou pod buky. Všechny zmíněné druhy jsou naštěstí jedlé.
Kdo si chce v podzimních měsících naplnit košíky, tak v tomto případě je to určitě vděčná houba, která na vhodných místech roste opravdu velmi hojně.
Petr Lukáš
Helmovka dvojvonná - fialová krása se zápachem cigaret
Vzácnější druh helmovky, který roste především pod buky a má charakteristický zápach. Vyskytuje se hlavně na podzim.
Petr Lukáš
Strmělka veliká: Nepřehlédnutelný velikán našich lesů
Strmělka velká je mohutný druh houby s charakteristickým středovým hrbolkem na klobouku, který roste především pod listnatými stromy.
Petr Lukáš
Ryzec strakatý: Ohrožený poklad borových lesů
Vzácný ryzec, který roste pod borovicemi na chudých kyselých půdách. Je zařazen do červeného seznamu ohrožených druhů
Petr Lukáš
Závojenka olovová: Pozor na zákeřnou houbu s moučnou vůní
Prudce jedovatá houba, která způsobuje nepříjemné otravy, jež mohou trvat několik dní. Ojediněle může způsobit smrt.
Petr Lukáš
Čirůvka odlišná: Jedovatá houba listnatých lesů
Podzimní čirůvka, která roste zpravidla na zásaditých podkladech pod listnatými stromy. Pozor je jedovatá
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, řeší skládání vlády i rozpočet
Lídři koaličních stran ANO, SPD a Motoristů podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího...
Státní terorismus! Odpovíme, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům. Ti reagovali
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na...
Vojenský Schengen. Komise chce přesuny vojsk po Evropě během několika dnů
Evropská komise chce usnadnit rychlý a hladký přesun vojsk, vybavení a vojenských prostředků po...
Metro na Českomoravské se otevře do MS v krasobruslení, říká dopravní podnik
Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje stanici metra B Českomoravská znovu otevřít ještě před 25....
- Počet článků 68
- Celková karma 8,14
- Průměrná čtenost 231x