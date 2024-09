Kozák dubový, teplomilnější druh kozáka

Pouze lokálně hojnější druh, který má jako jediný z našich kozáků žluté póry. Je také zařazen v červeném seznamu.

Tuto pěknou srostlici kozáků dubových jsem našel opět ve středních Čechách pod duby.

Kozák dubový roste pouze lokálně hojněji v teplejších oblastech pod duby. Je jedlý, ale je zařazen v červeném seznamu ohrožených druhů jako zranitelný druh, takže by se neměl sbírat.

malý dorostenec

Tento kozák má jako jediný z našich kozáků žluté póry. Klobouk je žlutý až hnědý(může být celkem variabilní). Třeň je bělavý, později až žlutohnědý s nahnědlými šupinami. Dužina po poranění červená až černá.

detail žlutých pórů

Díky žlutým pórům je tento kozák prakticky nezaměnitelný. Nejpodobnější mu je kozák habrový, který může růst na stejných lokalitách(pokud jsou tam habry, či lísky). Ten, ale nemá žluté póry a klobouk je jamkatý.

Tato srostlice potěšila, i když jsou to trochu atypické plodnice. Momentálně už se velké deště blíží ke konci, tak by to mohlo být s houbami více než dobré. Bohužel to sebou také přínáší podovně. Tak vám přeji, ať se vám pokud možno vyhnou nebo jsou následky co nejmenší.