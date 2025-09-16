Kotrč kadeřavý: Parazit s kulinárským využitím

Známá jedlá houba, která parazituje na kořenech jehličnanů, zvláště borovic. Pověstná je falešná držková

V Jizerských horách roste mnoho druhů hub. Mezi nimi i kotrč kadeřavý, houba která žije na kořenech jehličnatých stromů, nejčastěji borovic.

Nedávno se objevil na místě, kde rostly převážně buky a smrky. Rostl přímo u smrku, což není úplně obvyklé. Kotrč kadeřavý totiž obvykle preferuje borovice, ale může růst i na jiných jehličnanech.

Tuto houbu lze sníst a používá se především do falešné držkové polévky. Její čištění ale není jednoduché kvůli složité struktuře.

Poznat kotrč kadeřavý je poměrně snadné díky typickým zakončeným větvičkám. Postupně mění barvu - nejdřív je světlý, pak krémový a nakonec zhnědne. Spodní část houby je světlá a často není moc vidět.

Při sbírání pozor na podobnou houbu - kotrč štěrbákový. Dříve se myslelo, že existují dva druhy štěrbákového kotrče, ale ukázalo se, že jeden je jen odrůda druhého.

Tyto houby se liší tvarem větviček a také tím, kde rostou. Štěrbákový kotrč najdeme hlavně na jedlích a smrcích, někdy i na bukách.

Nalezená houba byla už starší, takže nebyla moc vhodná na kuchyňské využití. Mladší kusy jsou mnohem lepší.

