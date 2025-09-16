Kotrč kadeřavý: Parazit s kulinárským využitím
V Jizerských horách roste mnoho druhů hub. Mezi nimi i kotrč kadeřavý, houba která žije na kořenech jehličnatých stromů, nejčastěji borovic.
Nedávno se objevil na místě, kde rostly převážně buky a smrky. Rostl přímo u smrku, což není úplně obvyklé. Kotrč kadeřavý totiž obvykle preferuje borovice, ale může růst i na jiných jehličnanech.
Tuto houbu lze sníst a používá se především do falešné držkové polévky. Její čištění ale není jednoduché kvůli složité struktuře.
Poznat kotrč kadeřavý je poměrně snadné díky typickým zakončeným větvičkám. Postupně mění barvu - nejdřív je světlý, pak krémový a nakonec zhnědne. Spodní část houby je světlá a často není moc vidět.
Při sbírání pozor na podobnou houbu - kotrč štěrbákový. Dříve se myslelo, že existují dva druhy štěrbákového kotrče, ale ukázalo se, že jeden je jen odrůda druhého.
Tyto houby se liší tvarem větviček a také tím, kde rostou. Štěrbákový kotrč najdeme hlavně na jedlích a smrcích, někdy i na bukách.
Nalezená houba byla už starší, takže nebyla moc vhodná na kuchyňské využití. Mladší kusy jsou mnohem lepší.
Petr Lukáš
Holubinka nazelenalá: Jedlá a nezaměnitelná, ideální pro začátečníky
Poměrně hojná a nezaměnitelná holubinka, které se navíc řadí mezi nejchutnější holubinky. Roste především v listnatých lesích
Petr Lukáš
Hřib zlatokořenný: málo známý host českých lesů
Patrně vzácný hřib z okruhu hřibu plstnatého, který je charakteristický žlutými myceliálními provazci. Odlišován od roku 2006
Petr Lukáš
Muchomůrka šupinatá: teplomilnější muchomůrka
Méně běžná muchomůrka, která se vyskytuje na zásaditých podkladech. Řadí se mezi tvz. pošvatky. Muchomůrky, který mají pochvu ale nemají prsten.
Petr Lukáš
Hlíva plicní: Vliv na Imunitu a potenciální protirakovinové Účinky
Hojná dřevokazná houba, která roste především na listnatých stromech. Je ceněna i pro své léčebné účinky.
Petr Lukáš
Tořič hmyzonosný: Mistr klamu v rostlinné říši
Vzácná orchidej, která dokáže imitovat samičky hmyzu. Díky tomu poté dochází k opylení. Jev se nazývá pseudokopulace.
|Další články autora
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Léčba ischemie pomocí lysohlávek? Česká klinika spouští průlomovou studii
Psychedelická klinika Psyon ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a americkou Univerzitou...
Nejdřív ukradl značku, pak pokřikoval na kolemjdoucí. Nemírné popíjení draze zaplatí
Dost draho vyjde nezřízené popíjení alkoholu sedmadvacetiletého mladíka, který v pátek v Nádražní...
Izrael chystá útok na Húsíe v přístavu Hudajdá, vyzval k evakuaci
Izraelská armáda vyzvala k evakuaci jemenského rudomořského přístavu Hudajdá, na oblast prý v...
Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr
Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně....
Prodej pozemku pro bydlení nebo rekreaci v Nových Mlýnech, okr. Břeclav.
Přítluky, okres Břeclav
2 590 000 Kč
- Počet článků 62
- Celková karma 7,45
- Průměrná čtenost 223x