Klouzek sličný, hojný klouzek, který našel téměř každý

Jsem rád, že i v okolí Liberce to začíná růst. Kromě dalších hub potěšily i letošní první klouzky sličné.

Tyto klouzky jsem našel v místní, převážně kyselé bučině, kde jsou i v menším měřítku smrčiny nebo vtroušené modříny, kde se tento klouzek vyskytuje.

Klouzek sličný roste velmi hojně pod modříny, se kterými tvoří mykorizu. Roste od pozdního jara do podzimu. Kolikrát stačí i jeden modřín a může se tam objevit velká skupina těchto klouzků. Myslím si, že není moc houbařů, kteří by klouzek sličný nenašli. Je to jedlá houba, ovšem ne každý klouzky sbírá.

Poznáme ho díky klobouku, který se pohybuje od žluté barvy až po hěndooranžovou. Póry jsou žluté a v mladí pokrytý závojem. Třeň je nahnědlá s prstýnkem.

Záměna je možná především za klouzek tridentský. Ten u nás roste vzácně pod modříny na vápencovém podloží. Póry jsou nejdříve oranžové a posléze vybledávají. Také se dá pod modříny najít klouzek slizký, ale ten je celý v šedé barvě. Existuje i řada klouzů, které rostou pod borovicemi, to ať už původními nebo nepůvodními druhy. Také pod douglaskami. Pozor bychom si měli dát na klouzek žlutavý, který je sice jedlý, ale je vzácný a chráněný.

Doufám, že houby budou pokračovat v růstu a bude se moci i třeba něco zajímavějšího najít.

Přeji hodně štěstí, při sběru hub :-)