Hřib zlatokořenný: málo známý host českých lesů
Tentokrát jsem navštívil teplomilnou a vápnomilnou oblast ve středních Čechách. V oblasti rostou převážně duby, habry a lípy. A právě pod dubem, na zásaditých nebo jílovitých půdách, se dá tento hřib najít.
Výskyt tohoto hřibu zatím není plně zmapován. Každopádně se zdá, že jde o vzácnější druh, který roste na zásaditých nebo jílovitých půdách pod dubem. Odlišen byl od roku 2006. V Červeném seznamu je veden jako DD (druh s nedostatečně znýmým rozšířením). Je sice jedlý, ale místo v košíku by se spíše hodily údaje pro odborníky, které by pomohly zmapovat tento druh.
Zatím se kromě České republiky vyskytl ještě ve Španělsku a v Anglii. Vzhledem k podobnosti s hřibem plstmatým může být i přehlížen.
Hřib je charakteristický především žlutými myceliálními provazci na bázi třeně. Klobouk je béžový, póry jsou žluté a třeň je světlejší, někdy s náznakem síťky.
Záměna je možná za hřib plstnatý, který má klobouk více hnědý a nemá žluté myceliální provazce. Podobný je také hřib osmahlý, který roste ve středních a vyšších polohách a na rozdíl od hřiba plstnatého má bílou dužinu.
Tento nález mě určitě potěšil a údaje jsem předal odborníkům. Snad tento nález pomůže ke zmapování a poznání tohoto druhu nejen v Česku.
zdroje:
Petr Lukáš
Muchomůrka šupinatá: teplomilnější muchomůrka
Méně běžná muchomůrka, která se vyskytuje na zásaditých podkladech. Řadí se mezi tvz. pošvatky. Muchomůrky, který mají pochvu ale nemají prsten.
Petr Lukáš
Hlíva plicní: Vliv na Imunitu a potenciální protirakovinové Účinky
Hojná dřevokazná houba, která roste především na listnatých stromech. Je ceněna i pro své léčebné účinky.
Petr Lukáš
Tořič hmyzonosný: Mistr klamu v rostlinné říši
Vzácná orchidej, která dokáže imitovat samičky hmyzu. Díky tomu poté dochází k opylení. Jev se nazývá pseudokopulace.
Petr Lukáš
Sírovec žlutooranžový, jedlá dřevokazná houba
Hojná dřevokazná houba, která je v mládí jedlá, ale starší plodnice se k jídlu nehodí. Patrně komplex druhů
Petr Lukáš
Kačenka česká, tak trochu houbařská ruská ruleta
Vyhledávaná jarní houba, která je považována za jedlou. Ovšem určitým lidem způsobuje žaludeční potíže, které po opakované konzumaci mohou být značné.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Za znásilnění retardované školačky dostal mladík sedm let. Na sex mě lákala, hájil se
Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest pro Slováka Jána Macka, který mu uložil Krajský soud v Brně,...
Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky
Za pobodání muže v Ústí nad Labem potvrdil odvolací soud Ondřeji Malému čtyřletý trest vězení....
Rusko je křehké, ukazuje nouze o benzin po zásahu rafinerií. Potíže mohou narůstat
V důsledku ukrajinských útoků na rafinerie a další infrastrukturu v některých ruských regionech...
Soud odmítl stížnosti v kauze Nemocnice Na Homolce. Odsouzení zůstávají ve vězení
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnosti tří aktérů kauzy zmanipulovaných zakázek na digitalizaci...
- Počet článků 59
- Celková karma 7,86
- Průměrná čtenost 228x