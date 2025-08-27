Hřib zlatokořenný: málo známý host českých lesů

Patrně vzácný hřib z okruhu hřibu plstnatého, který je charakteristický žlutými myceliálními provazci. Odlišován od roku 2006

Tentokrát jsem navštívil teplomilnou a vápnomilnou oblast ve středních Čechách. V oblasti rostou převážně duby, habry a lípy. A právě pod dubem, na zásaditých nebo jílovitých půdách, se dá tento hřib najít.

Výskyt tohoto hřibu zatím není plně zmapován. Každopádně se zdá, že jde o vzácnější druh, který roste na zásaditých nebo jílovitých půdách pod dubem. Odlišen byl od roku 2006. V Červeném seznamu je veden jako DD (druh s nedostatečně znýmým rozšířením). Je sice jedlý, ale místo v košíku by se spíše hodily údaje pro odborníky, které by pomohly zmapovat tento druh.

celkový vzhled i se žlutýmí myceliálními provazci

Zatím se kromě České republiky vyskytl ještě ve Španělsku a v Anglii. Vzhledem k podobnosti s hřibem plstmatým může být i přehlížen.

Hřib je charakteristický především žlutými myceliálními provazci na bázi třeně. Klobouk je béžový, póry jsou žluté a třeň je světlejší, někdy s náznakem síťky.

detail na myceliální provazce

Záměna je možná za hřib plstnatý, který má klobouk více hnědý a nemá žluté myceliální provazce. Podobný je také hřib osmahlý, který roste ve středních a vyšších polohách a na rozdíl od hřiba plstnatého má bílou dužinu.

Tento nález mě určitě potěšil a údaje jsem předal odborníkům. Snad tento nález pomůže ke zmapování a poznání tohoto druhu nejen v Česku.

zdroje:

Odkaz

Odkaz

Odkaz

Autor: Petr Lukáš | středa 27.8.2025 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Petr Lukáš

Muchomůrka šupinatá: teplomilnější muchomůrka

Méně běžná muchomůrka, která se vyskytuje na zásaditých podkladech. Řadí se mezi tvz. pošvatky. Muchomůrky, který mají pochvu ale nemají prsten.

13.8.2025 v 14:00 | Karma: 6,45 | Přečteno: 166x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Hlíva plicní: Vliv na Imunitu a potenciální protirakovinové Účinky

Hojná dřevokazná houba, která roste především na listnatých stromech. Je ceněna i pro své léčebné účinky.

15.7.2025 v 14:00 | Karma: 6,82 | Přečteno: 124x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Tořič hmyzonosný: Mistr klamu v rostlinné říši

Vzácná orchidej, která dokáže imitovat samičky hmyzu. Díky tomu poté dochází k opylení. Jev se nazývá pseudokopulace.

4.6.2025 v 14:00 | Karma: 10,32 | Přečteno: 313x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Sírovec žlutooranžový, jedlá dřevokazná houba

Hojná dřevokazná houba, která je v mládí jedlá, ale starší plodnice se k jídlu nehodí. Patrně komplex druhů

7.5.2025 v 14:00 | Karma: 10,20 | Přečteno: 169x | Diskuse | Hobby

Petr Lukáš

Kačenka česká, tak trochu houbařská ruská ruleta

Vyhledávaná jarní houba, která je považována za jedlou. Ovšem určitým lidem způsobuje žaludeční potíže, které po opakované konzumaci mohou být značné.

27.4.2025 v 14:00 | Karma: 10,40 | Přečteno: 354x | Diskuse | Hobby
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

22. srpna 2025  13:40

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

21. srpna 2025

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

19. srpna 2025  21:48

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...

Za znásilnění retardované školačky dostal mladík sedm let. Na sex mě lákala, hájil se

27. srpna 2025

Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest pro Slováka Jána Macka, který mu uložil Krajský soud v Brně,...

Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky

27. srpna 2025  13:37

Za pobodání muže v Ústí nad Labem potvrdil odvolací soud Ondřeji Malému čtyřletý trest vězení....

Rusko je křehké, ukazuje nouze o benzin po zásahu rafinerií. Potíže mohou narůstat

27. srpna 2025  11:27,  aktualizováno  13:17

V důsledku ukrajinských útoků na rafinerie a další infrastrukturu v některých ruských regionech...

Soud odmítl stížnosti v kauze Nemocnice Na Homolce. Odsouzení zůstávají ve vězení

27. srpna 2025  13:14

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnosti tří aktérů kauzy zmanipulovaných zakázek na digitalizaci...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Lukáš

  • Počet článků 59
  • Celková karma 7,86
  • Průměrná čtenost 228x
Houbař, který si rád najde nějakou vzácnější houbu. Každopádně určitě nepohrdnu ani běžnými nálezy. Kromě toho také rád chodím na ryby, hlavně relaxovat.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.