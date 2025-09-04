Holubinka nazelenalá: Jedlá a nezaměnitelná, ideální pro začátečníky
Holubinku nazelenalou jsem našel na místě, kde rostly listnaté stromy, především habry, lípy a duby.
Je to poměrně hojný druh, který roste pod různými listnatými stromy. Vzácně se může objevit i pod jehličnany, ale s takovým nálezem jsem se dosud nesetkal. Tato houba je jedlá a patří mezi nejchutnější holubinky.
Holubinka nazelenalá se pozná především díky svému zelenému klobouku, který je jemně, políčkatě rozpraskaný. Tento znak je pro ni stěžejní a dělá ji prakticky nezaměnitelnou. Její lupeny jsou zpočátku bílé, později se mohou zbarvit do smetanové barvy od výtrusného prachu. Třeň je bílý.
Ačkoliv existují i další zelené holubinky (např. holubinka trávozelená nebo holubinka kachní), ty mají klobouk hladký, nikoli popraskaný. Začínající houbaři by si ji mohli splést se smrtelně jedovatou muchomůrkou zelenou. Ta se však pozná podle hladkého klobouku, prstenu a pochvy, které holubinka nemá.
Holubinku nazelenalou si rád vyfotím, protože se s ní občas setkám, i když jsou druhy, které nacházím častěji. Patří mezi houby, které by v košíku žádného houbaře neměly chybět.
Petr Lukáš
Hřib zlatokořenný: málo známý host českých lesů
Patrně vzácný hřib z okruhu hřibu plstnatého, který je charakteristický žlutými myceliálními provazci. Odlišován od roku 2006
Petr Lukáš
Muchomůrka šupinatá: teplomilnější muchomůrka
Méně běžná muchomůrka, která se vyskytuje na zásaditých podkladech. Řadí se mezi tvz. pošvatky. Muchomůrky, který mají pochvu ale nemají prsten.
Petr Lukáš
Hlíva plicní: Vliv na Imunitu a potenciální protirakovinové Účinky
Hojná dřevokazná houba, která roste především na listnatých stromech. Je ceněna i pro své léčebné účinky.
Petr Lukáš
Tořič hmyzonosný: Mistr klamu v rostlinné říši
Vzácná orchidej, která dokáže imitovat samičky hmyzu. Díky tomu poté dochází k opylení. Jev se nazývá pseudokopulace.
Petr Lukáš
Sírovec žlutooranžový, jedlá dřevokazná houba
Hojná dřevokazná houba, která je v mládí jedlá, ale starší plodnice se k jídlu nehodí. Patrně komplex druhů
