Holubinka nazelenalá: Jedlá a nezaměnitelná, ideální pro začátečníky

Poměrně hojná a nezaměnitelná holubinka, které se navíc řadí mezi nejchutnější holubinky. Roste především v listnatých lesích

Holubinku nazelenalou jsem našel na místě, kde rostly listnaté stromy, především habry, lípy a duby.

Je to poměrně hojný druh, který roste pod různými listnatými stromy. Vzácně se může objevit i pod jehličnany, ale s takovým nálezem jsem se dosud nesetkal. Tato houba je jedlá a patří mezi nejchutnější holubinky.

Holubinka nazelenalá se pozná především díky svému zelenému klobouku, který je jemně, políčkatě rozpraskaný. Tento znak je pro ni stěžejní a dělá ji prakticky nezaměnitelnou. Její lupeny jsou zpočátku bílé, později se mohou zbarvit do smetanové barvy od výtrusného prachu. Třeň je bílý.

typický rozpraskaný klobouk

Ačkoliv existují i další zelené holubinky (např. holubinka trávozelená nebo holubinka kachní), ty mají klobouk hladký, nikoli popraskaný. Začínající houbaři by si ji mohli splést se smrtelně jedovatou muchomůrkou zelenou. Ta se však pozná podle hladkého klobouku, prstenu a pochvy, které holubinka nemá.

Holubinku nazelenalou si rád vyfotím, protože se s ní občas setkám, i když jsou druhy, které nacházím častěji. Patří mezi houby, které by v košíku žádného houbaře neměly chybět.

Autor: Petr Lukáš | čtvrtek 4.9.2025 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Další články autora

Petr Lukáš

Petr Lukáš

  • Počet článků 61
  • Celková karma 6,89
  • Průměrná čtenost 223x
Houbař, který si rád najde nějakou vzácnější houbu. Každopádně určitě nepohrdnu ani běžnými nálezy. Kromě toho také rád chodím na ryby, hlavně relaxovat.

