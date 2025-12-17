Hlíva ústřičná: královna zimní sezóny
Tentokrát jsem se rozhodl prozkoumat okolní lesy a záměrně zabloudit i do míst, která jsem dosud míjel nebo navštívil jen zřídka. Košík jsem si vzal s sebou spíše pro jistotu, abych měl kam uložit případný úlovek. Měl jsem v záloze i ověřené lokality, ale nakonec to nebylo vůbec potřeba. Štěstí mi přálo, když jsem narazil na starý strom a padlý kmen, který byl doslova obalený nádhernou hlívou ústřičnou.
Hlíva ústřičná je poměrně hojná zimní houba, která roste převážně na odumřelém dřevě listnatých stromů, jako jsou buky, ořešáky, topoly nebo vrby. Vzácně se může objevit i na jehličnanech. Je to houba nejen jedlá, ale vysoce ceněná pro své léčivé účinky. V kuchyni i pro zdraví se doporučuje sbírat spíše mladší plodnice, které jsou měkké a šťavnaté, zatímco ty starší bývají tuhé. Roste od října do března.
Hlíva ústřičná je léčivá houba. Její význam spočívá především v obsahu beta-glukanů , které podporují imunitní systém. Houba je dále zdrojem vitamínů skupiny B, vlákniny a minerálních látek, jako jsou draslík, zinek a selen. Obsahuje rovněž přírodní antioxidanty.
Hlívu ústřičnou bezpečně poznáme podle klobouku, který má barvu od ocelově modré přes šedou až po hnědavou(ve stáří). Lupeny jsou bělavé a typicky sbíhají hluboko na třeň, který je světlý. V podzimních a zimních měsících je možná záměna za pařezník pozdní. Ten má klobouk s olivově zelenými či žlutavými tóny a jeho třeň je žlutooranžový a pokrytý jemnými šupinkami. Pařezník je sice jedlý, ale méně chutný. Další podobnou houbou je hlíva plicní, která je však světlejší, krémová až bělavá a roste v teplejší části roku, nikoliv v zimě. Největší pozor si houbař musí dát na hlívu ušatou. Tato houba je křídově bílá, tvoří kornoutovité plodnice bez třeně a roste výhradně na tlejícím dřevě jehličnanů. Hlíva ušatá je podezřelá z toxicity a v zahraničí byla spojena s vážnými otravami, proto ji nesbíráme.
Objev nového místa mě velmi potěšil. Jsem rád, že jsem domů přinesl plný košík této zdravé houby, a navíc je hlíva velmi fotogenická, takže radost byla dvojnásobná.
zdroje:
Petr Lukáš
Zrnivka žraločí: Krásná na pohled, ale v kuchyni nepotěší
Hojná a vzhledově zajímavá houba, která roste z opadu především v jehličnatých lesích. Nápadná prstenem a nepříjemným pachem.
Petr Lukáš
Síťkovec dubový: Hojný choroš, který krášlí zimní les
Velmi hojná víceletá dřevokazná houba, která roste především na dubech, ale vzácně i na jiných listnatých stromech.
Petr Lukáš
Liška nálevkovitá: Zachránkyně prázdných košíků na konci houbařské sezóny
Velmi hojná a vděčná podzimní liška, která roste častokrát pod jehličnany, ale i pod listnatými stromy se dá najít.
Petr Lukáš
Helmovka dvojvonná - fialová krása se zápachem cigaret
Vzácnější druh helmovky, který roste především pod buky a má charakteristický zápach. Vyskytuje se hlavně na podzim.
Petr Lukáš
Strmělka veliká: Nepřehlédnutelný velikán našich lesů
Strmělka velká je mohutný druh houby s charakteristickým středovým hrbolkem na klobouku, který roste především pod listnatými stromy.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Moravskoslezský kraj podpoří sociální služby bezúročnými půjčkami
Moravskoslezský kraj příští rok opět poskytne provozovatelům sociálních služeb bezúročné půjčky....
Těšínské divadlo se otevřelo po rekonstrukci, vzniklo nové kulturní centrum
Skončila rozsáhlá rekonstrukce Těšínského divadla. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun....
Zlaťáky.cz zveřejňují identifikaci odcizených zlatých slitků v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 70
- Celková karma 7,75
- Průměrná čtenost 231x