Helmovka dvojvonná - fialová krása se zápachem cigaret
Tentokrát jsem navštívil místní bučiny, protože jsem chtěl najít ještě nějaké hřiby sametové. Jedním z dalších nálezů byla i helmovka dvojvonná, kterou lze v těchto lesích občas objevit.
Helmovka dvojvonná je vzácnější druh, který roste především pod buky. Je vedena v červeném seznamu ohrožených druhů jako téměř ohrožený druh. Je jedovatá.
Tuto helmovku poznáme podle fialového klobouku, který má však často nahnědlý střed s hrbolkem a rýhovaný okraj. Lupeny i třeň jsou fialové. Zapáchá po cigaretách.
Záměna je možná s helmovkou ředkvičkovou, která má jiný zápach a zpravidla fialový klobouk bez nahnědlého středu a výrazného rýhování. Dále s helmovkou zoubkatou, která má tmavé ostřičí lupenů. Případně s helmovkou narůžovělou, která je celá spíše do růžova.
Tuto helmovku znám zatím ze dvou míst, ale na nich se dá poměrně často najít. Její nález mě vždy potěší.
zdroje:
Petr Lukáš
