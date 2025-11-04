Helmovka dvojvonná - fialová krása se zápachem cigaret

Vzácnější druh helmovky, který roste především pod buky a má charakteristický zápach. Vyskytuje se hlavně na podzim.

Tentokrát jsem navštívil místní bučiny, protože jsem chtěl najít ještě nějaké hřiby sametové. Jedním z dalších nálezů byla i helmovka dvojvonná, kterou lze v těchto lesích občas objevit.

Helmovka dvojvonná je vzácnější druh, který roste především pod buky. Je vedena v červeném seznamu ohrožených druhů jako téměř ohrožený druh. Je jedovatá.

Tuto helmovku poznáme podle fialového klobouku, který má však často nahnědlý střed s hrbolkem a rýhovaný okraj. Lupeny i třeň jsou fialové. Zapáchá po cigaretách.

detail klobouku

Záměna je možná s helmovkou ředkvičkovou, která má jiný zápach a zpravidla fialový klobouk bez nahnědlého středu a výrazného rýhování. Dále s helmovkou zoubkatou, která má tmavé ostřičí lupenů. Případně s helmovkou narůžovělou, která je celá spíše do růžova.

Tuto helmovku znám zatím ze dvou míst, ale na nich se dá poměrně často najít. Její nález mě vždy potěší.

zdroje:

Odkaz

Odkaz

Autor: Petr Lukáš | úterý 4.11.2025 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

