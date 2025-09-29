Čirůvka odlišná: Jedovatá houba listnatých lesů

Podzimní čirůvka, která roste zpravidla na zásaditých podkladech pod listnatými stromy. Pozor je jedovatá

Tentokrát jsem se vydal do teplejších oblastí na vápencové podloží, kde rostou převážně duby, ale také habry nebo lípy. Chtěl jsem najít nějaké zajímavější hřiby, případně už vzácnější podzimní druhy, a jedním z mých nálezů byla čirůvka odlišná.

detail vláknitého klobouku

Tato jedovatá čirůvka roste roztroušeně pod listnatými stromy, jako je dub, habr a lípa, na zásaditých podkladech. Poznáme ji podle zeleno-olivového a vláknitého klobouku, který má často hrbolek. Lupeny jsou zprvu bílé, později se zbarvují do žluta nebo zelena. Třeň je bílý nebo žlutozelený a její vůně je moučná.

pohled do lupenů a na třeň

Záměna je možná za vzácnější čirůvku příbuznou, rostoucí pod jehličnany na chudých půdách, nebo za čirůvku olivově hnědou z vyšších poloh. Praktičtí houbaři by si však měli dát pozor hlavně na záměnu s jedlou čirůvkou havelkou. Ta roste zpravidla pod jehličnany, často na písčitých půdách, ale objevit se může i pod listnáči. Její klobouk je většinou šedý a postupně žloutne.

Čirůvku odlišnou jsem v minulosti našel asi dvakrát, proto mě tento nález čerstvých plodnic velmi potěšil.

Autor: Petr Lukáš | pondělí 29.9.2025 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Petr Lukáš

  Počet článků 62
  Celková karma 7,83
  Průměrná čtenost 230x
Houbař, který si rád najde nějakou vzácnější houbu. Každopádně určitě nepohrdnu ani běžnými nálezy. Kromě toho také rád chodím na ryby, hlavně relaxovat.

