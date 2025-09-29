Čirůvka odlišná: Jedovatá houba listnatých lesů
Tentokrát jsem se vydal do teplejších oblastí na vápencové podloží, kde rostou převážně duby, ale také habry nebo lípy. Chtěl jsem najít nějaké zajímavější hřiby, případně už vzácnější podzimní druhy, a jedním z mých nálezů byla čirůvka odlišná.
Tato jedovatá čirůvka roste roztroušeně pod listnatými stromy, jako je dub, habr a lípa, na zásaditých podkladech. Poznáme ji podle zeleno-olivového a vláknitého klobouku, který má často hrbolek. Lupeny jsou zprvu bílé, později se zbarvují do žluta nebo zelena. Třeň je bílý nebo žlutozelený a její vůně je moučná.
Záměna je možná za vzácnější čirůvku příbuznou, rostoucí pod jehličnany na chudých půdách, nebo za čirůvku olivově hnědou z vyšších poloh. Praktičtí houbaři by si však měli dát pozor hlavně na záměnu s jedlou čirůvkou havelkou. Ta roste zpravidla pod jehličnany, často na písčitých půdách, ale objevit se může i pod listnáči. Její klobouk je většinou šedý a postupně žloutne.
Čirůvku odlišnou jsem v minulosti našel asi dvakrát, proto mě tento nález čerstvých plodnic velmi potěšil.
Petr Lukáš
Kotrč kadeřavý: Parazit s kulinárským využitím
Známá jedlá houba, která parazituje na kořenech jehličnanů, zvláště borovic. Pověstná je falešná držková
Petr Lukáš
Holubinka nazelenalá: Jedlá a nezaměnitelná, ideální pro začátečníky
Poměrně hojná a nezaměnitelná holubinka, které se navíc řadí mezi nejchutnější holubinky. Roste především v listnatých lesích
Petr Lukáš
Hřib zlatokořenný: málo známý host českých lesů
Patrně vzácný hřib z okruhu hřibu plstnatého, který je charakteristický žlutými myceliálními provazci. Odlišován od roku 2006
Petr Lukáš
Muchomůrka šupinatá: teplomilnější muchomůrka
Méně běžná muchomůrka, která se vyskytuje na zásaditých podkladech. Řadí se mezi tvz. pošvatky. Muchomůrky, který mají pochvu ale nemají prsten.
Petr Lukáš
Hlíva plicní: Vliv na Imunitu a potenciální protirakovinové Účinky
Hojná dřevokazná houba, která roste především na listnatých stromech. Je ceněna i pro své léčebné účinky.
