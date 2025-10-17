Řecko – mezi historií, turismem a lhostejností
Řecko bývá často označováno za kolébku evropské civilizace. Je to země, která dala světu filozofii, demokracii a architekturu, již obdivujeme dodnes. Když se člověk prochází mezi antickými ruinami, cítí sílu dávné minulosti. Jenže dnešní Řecko už zdaleka není symbolem harmonie a pořádku. Zůstává sice krásné, ale zároveň plné rozporů.
Turismus je dnes páteří řecké ekonomiky – podle oficiálních údajů přivítalo Řecko v roce 2024 přes 40 milionů návštěvníků, což je rekordní počet. Zisky z cestovního ruchu dosáhly přibližně 21,6 miliardy eur, tedy přibližně jedné pětiny celkového HDP země. Turisté sem proudí z celého světa, ale co vlastně dostávají za své peníze? Mnoho z nich by jistě souhlasilo, že řecká realita často neodpovídá obrazu propagovanému na pohlednicích.
Měl jsem možnost Řecko navštívit a s každou další cestou jsem si stále více uvědomoval, jak hluboký je rozdíl mezi moderní fasádou a skutečností. Na první pohled člověk vidí nové autobusové zastávky, moderní automaty na jízdenky či opravené silnice – všechno to, co bylo vybudováno díky evropským fondům. Ale při bližším pohledu zjistí, že automaty nefungují, jízdní řády nikdo nedodržuje a veřejná doprava působí spíš chaoticky. Toalety u památek bývají v dezolátním stavu, někdy bez prkének nebo dveří, a přesto za jejich použití chtějí poplatek. Člověk si pak nevyhnutelně položí otázku: kam vlastně všechny ty evropské peníze mizí?
Turisté jsou pro Řecko obrovským zdrojem příjmů, přesto se k nim místy přistupuje spíše jako k nástroji zisku než jako k hostům. V hotelech se setkáte s poplatky za pobyt, za klimatizaci, za lehátka, a dokonce i s hrozbami pokut za maličkosti. Proč se z pohostinnosti stává byznys bez úsměvu? Proč se země, která z turismu žije, chová k turistům s nedůvěrou, někdy až s podrážděním? Mnozí místní podnikatelé jako by zapomínali, že spokojený návštěvník je nejlepší reklama.
Řecká mentalita je přitom zvláštní směsí klidu, neformálnosti a určité lhostejnosti. Mnoho věcí se tu řeší heslem „nějak to dopadne“. Možná za to může horké podnebí, možná dlouhé roky ekonomické krize, které zlomily víru ve změnu. Ale tato lehkovážnost má svou cenu. Infrastruktura chátrá, údržba se zanedbává a běžný občan i turista se přizpůsobují systému, který prostě „nefunguje“. Dá se dlouhodobě žít v prostředí, kde se nic neřeší, kde se spoléhá jen na to, že se všechno nějak vyřeší samo?
Ironií osudu je, že Řecko patří mezi největší příjemce evropských dotací. Jen v roce 2024 získalo od Evropské investiční banky kolem 2,2 miliardy eur na rozvoj infrastruktury, energetiky a krizovou připravenost. A přesto má člověk v mnoha oblastech pocit, že tyto prostředky nikam nevedou. Není to snad ukázka toho, že peníze samy o sobě nestačí, pokud chybí vůle a odpovědnost?
Když člověk přejede z řeckého ostrova do sousedního Turecka, rozdíl je zarážející. Tam, kde je v Řecku nepořádek a nefunkční systém, je v Turecku pořádek, čistota a organizace. Zatímco v Řecku se platí poplatky za každý detail, v Turecku má turista pocit, že je vítán. Jak je možné, že země mimo Evropskou unii dokáže působit moderněji a efektivněji než člen EU, který čerpá miliardové dotace?
Řecko je fascinující země – s nádhernou přírodou, historií a kulturou. Ale také země, která jako by zůstala uvězněná ve své minulosti. Stále se odvolává na dědictví antiky, ale současnost za tímto odkazem pokulhává. Má všechno, co potřebuje – geografickou polohu, přírodní krásy i podporu Evropy. Chybí jí však to nejdůležitější: systém, zodpovědnost a péče o detaily. A možná právě v tom spočívá jádro problému. Jak dlouho může země žít z minulosti, aniž by budovala budoucnost?
Petr Lúčka
Nejsem expert, ale mám zkušenost – žít v době, kdy se musíme snažit přežít, ne jen „být“. Kriticky, upřímně, někdy ironicky. Nečekej fráze. Čekej realitu.