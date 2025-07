Líná generace? Nebo prostě jen nechce být hloupě vykořisťovaná?

Starší generace často kritizuje tu mladší – prý je líná, rozmazlená a bez respektu. Ale co když je to naopak? Co když mladí jen odmítají staré pořádky a nastavují nová, lepší pravidla?

Každá generace si myslí, že ta po ní už nestojí za nic. Platón si stěžoval, že „mládež neposlouchá a nemá úctu k autoritám“. Takže když dnes v internetových diskusích čteme věty typu „tohle je generace k ničemu“, „ti dnešní by nevydrželi ani den v práci za komunistů“ nebo „vychovali jsme si líné sobce“, víme, že jsme v dobré společnosti – v nekonečném koloběhu generačního reptání.

Ale podívejme se na věc trochu blíž. Kdo vlastně má pravdu?

Vzdělání a práce: Nechtějí makat? Nebo nechtějí být vykořisťovaní?

Mladí lidé dnes pracují jinak než generace před nimi – a to je dobře. Nejsou ochotni dřít od nevidím do nevidím za minimální mzdu, zatímco se jim směje šéf v SUV. Mají vyšší očekávání, požadují férové podmínky, respekt, rovnováhu mezi prací a životem (work-life balance, pro starší známé jako „flákání se po práci“).

Podle dat Eurostatu má Česká republika jednu z nejnižších mír nezaměstnanosti mladých v EU – takže práce rozhodně není to, čemu by se vyhýbali. Jen si ji umí lépe vybrat. A že chtějí být „influencery“? Inu, lepší než být „příležitostným alkoholikem v montérkách“.

Alkohol, drogy, večírky: Kdo byl doopravdy ztracený?

Stará generace často tvrdí, že „dnešní mladí jen koukají do mobilu a nic nezažijí“. To je možná pravda – nezažijí např. to, že by skončili na záchytce po pátečním firemním tahu nebo v léčebně po „neškodném“ experimentu s pervitinem jako mládež v devadesátkách.

Statistiky mluví jasně: mladí lidé dnes méně pijí, kouří i užívají tvrdé drogy než jejich vrstevníci před 20–30 lety. Alkohol ztrácí na atraktivitě. Mladí volí spíše bezmasé burgery než rum s kolou. Ano, možná je to trochu „hipster“, ale je to i zdravější. A ne, nechybí jim „opravdové zážitky“, jak tvrdí někteří nostalgici. Jen mají jiný vkus a raději investují např. do cestování, do drahé elektroniky nebo si pořizují luxusní oblečení.

Technologie: Mobil místo motyky?

To, že mladí tráví čas na mobilu, neznamená, že jsou líní. Mnohdy to znamená, že se učí programovat, tvoří digitální obsah, budují si značku, podnikají. Když sedmdesátník říká „za nás jsme neměli mobily“, zapomíná dodat, že taky neměli otevřený svět, kde mohou řídit svůj život s několika aplikacemi v kapse.

Mladí nejsou otroky technologií – oni je ovládají. Oproti tomu část starších dodnes nerozlišuje internet a prohlížeč, hesla si lepí na papírek vedle monitoru a Facebook berou jako rodinný kronikářský nástroj s veřejnými hádkami na téma „očkování zabíjí“.

Respekt, který se nezískává věkem

Snad největším paradoxem generačního střetu je očekávání bezpodmínečného respektu ze strany některých seniorů. Často slýcháme: „Mladí nemají úctu ke starším!“ Jenže respekt si nelze vynutit číslem na občance. Respekt je něco, co vychází z chování, ne z data narození.

Těžko vyčítat teenagerovi, že se chová neuctivě, když právě sledoval seniora, jak se v MHD hádá s řidičem, protože „jede o pár minut později“, nebo jak v Kauflandu mlátí druhého důchodce deštníkem kvůli poslednímu máslu v akci, popř. když vidí teď před volbami, jak se senioři hádají a napadají se jen kvůli tomu, že mají jiný politický názor.

Ano, stáří zasluhuje ohled – ale ohleduplnost není vynucená úcta. Mladí lidé čelí nejisté budoucnosti, klimatické krizi, ekonomické nestabilitě, a přesto si často zachovávají otevřenost, empatii a schopnost přizpůsobit se. I to je hodné respektu. Jsou všeobecně tolerantnější, mají menší předsudky, záleží jim na přírodě, zvířatech, planetě.

Kdo to měl těžší?

Starší generace žila ve světě, kde se dalo postavit dům za cenu dnešního bytu, kde byl stabilní pracovní trh, a kde „soudruh ředitel“ byl sice absurdní, ale aspoň předvídatelný. Mladí dnes čelí světové nejistotě, rychlým změnám, tlakům sociálních sítí a nutnosti neustále se přizpůsobovat.

Na druhou stranu – starší generace měla své těžkosti: totalitu, nedostatek, nemožnost cestovat, žádný přístup ke globálním informacím. Nikdo netvrdí, že měli život jednoduchý.

Ale rozhodně neplatí, že mladí to mají „na růžích ustláno“. Mají jen jiné výzvy – často méně viditelné, ale o to záludnější.

Závěr: Místo osočování zkusme pochopení

Generace se liší – vždycky se lišily. Ale to neznamená, že ta nová je horší. Možná je jen méně ochotná mlčet, makat za každou cenu, neptat se a poslouchat autority, které si úctu nezasloužily.

Možná je to vlastně první generace, která má odvahu říct: „Tak takhle už ne.“ A možná je to přesně ta změna, kterou svět potřebuje.