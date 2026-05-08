Když vysoký plat nestačí: generace, která nechce jen přežívat
Možná to znáte taky. Sedíte na pohovoru, posloucháte nabídku, která vám v hlavě okamžitě roztočí všechny možné scénáře. Vyšší plat. Lepší život. Konec stresu z peněz. Konečně možnost něco si dovolit. Možná první pocit, že jste to „dokázali“.
A pak přijdete domů… a místo radosti vás začne bolet břicho.
Přesně tohle jsem zažil i já.
Dlouhé dny jsem přemýšlel nad pracovní nabídkou, která by mi finančně změnila život. Najednou jsem měl před sebou částku, kterou jsem do té doby považoval skoro za nedosažitelnou. Stabilní firma. Velké jméno. Benefity. Jistota. V době, kdy člověk kolem sebe neustále slyší o drahotě, hypotékách, cenách nájmů a nejisté budoucnosti, to zní jako sen.
Jenže čím déle jsem nad tím přemýšlel, tím víc jsem si uvědomoval jednu zvláštní věc: já tu práci vlastně vůbec nechci.
A to je moment, který je podle mě pro naši generaci strašně důležitý.
Generace našich rodičů často vyrůstala v době, kdy práce byla hlavně jistota. Člověk měl být rád, že nějakou má. Že vydělá peníze. Že „to vydrží“. Mnoho lidí zůstalo desítky let v prostředí, které je ničilo, jen protože „to tak prostě je“.
Jenže moje generace už se na práci dívá jinak. A nemyslím si, že je to rozmazlenost, jak se někdy říká. Myslím si, že jsme jen začali víc vnímat sami sebe.
Možná i proto, že dnešní mladý člověk vyrůstá v úplně jiné realitě než generace před ním. Byty stojí miliony, nájmy jsou často absurdní, ceny jídla a běžného života rostou rychleji než platy a pro mnoho lidí se i obyčejné cestování stává luxusem. A právě cestování, zážitky, svoboda nebo možnost něco objevovat jsou přitom pro generaci Z strašně důležité. Není to „rozmar“. Je to součást životního stylu a snahy opravdu žít, nejen přežívat mezi prací a spánkem.
Není proto divu, že spousta mladých lidí podlehne vidině vysokého platu. Protože když člověk vidí ceny bytů, hypoték nebo energií, začne mít pocit, že musí brát každou dobře placenou příležitost, která se objeví. Jenže právě tady vzniká zvláštní paradox dnešní doby.
Mladí lidé jsou často ochotni pracovat mnohem víc než předchozí generace. Přesčasy, druhé práce, brigády po večerech, neustálá potřeba něco budovat a „stíhat“. Jen aby si jednou mohli dovolit normálně žít. Jenže právě tahle honba za finanční jistotou jim mnohdy začne brát to nejdůležitější – osobní život, vztahy, energii, kreativitu a nakonec i psychické zdraví.
A možná právě proto se generace Z tolik naučila mluvit o work-life balance. Ne proto, že by nechtěla pracovat. Ale protože nechce dopadnout jako generace lidí, kteří celý život jen přežívali od víkendu k víkendu.
Ostatně i průzkumy ukazují, že se přístup mladých lidí k práci mění. Podle výzkumu společnosti Deloitte je pro českou generaci Z důležitější work-life balance než samotná výše platu. Výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze zase ukázal, že mladí lidé hledají hlavně smysluplnou práci, možnost růstu a přátelské prostředí, zatímco rutina a rigidní modely je odrazují. A není se čemu divit. Náklady na bydlení patří podle Deloitte mezi největší obavy českých mileniálů a generace Z.
Zároveň je ale fascinující sledovat, že právě tahle generace si umí mnohem lépe nastavit hranice. Umí říct ne. Umí si dupnout. Umí zaměstnavateli otevřeně říct, že určité podmínky nejsou dlouhodobě udržitelné. A když to nejde? Prostě odejde jinam.
A právě to je ten paradox dnešní doby.
Na jednu stranu mladí lidé cítí obrovský ekonomický tlak a strach z budoucnosti. Na druhou stranu už ale nejsou ochotni obětovat celý svůj život práci jen proto, aby splnili očekávání okolí nebo zaměstnavatele. A firmy si toho začínají všímat. Mnoho zaměstnavatelů dnes ustupuje, zavádí home office, flexibilní pracovní dobu nebo lepší benefity právě proto, že zjistili, že mladí lidé už prostě nechtějí jen „držet hubu a krok“.
Začali jsme si všímat toho, že vysoký plat nevyřeší vyhoření, prestiž firmy nenahradí klid v hlavě a že cesta do práce není jen o kilometrech, ale i o energii, kterou nám bere.
Můžete mít skvělou nabídku na papíře a přesto cítit, že vás ta práce semele.
A právě to bývá ten nejtěžší konflikt. Protože člověk pak bojuje sám se sebou. Rozum říká: „Vždyť bys byl blázen to nevzít.“ Ale něco uvnitř vás křičí, že byste tam dlouhodobě nebyli šťastní.
A víte co? Myslím si, že bychom ten vnitřní hlas neměli ignorovat.
To neznamená, že máme hledat dokonalou práci bez stresu, bez problémů a bez kompromisů. Taková pravděpodobně neexistuje. Ale existuje rozdíl mezi zdravým kompromisem a situací, kdy už při představě každodenní reality cítíte úzkost.
Dnes se často glorifikuje hustle kultura. Neustále slyšíme, že máme makat víc, vydělávat víc, růst, posouvat se. Jenže se mnohem méně mluví o tom, kolik lidí si cestou úplně zničí psychiku. Kolik lidí ráno vstává s nechutí, ale přesvědčují sami sebe, že „ty peníze za to stojí“.
Jenže stojí?
Stojí za to obětovat zdraví, klid, kreativitu nebo chuť do života jen proto, aby člověk mohl říct, že bere o dvacet tisíc víc?
Možná někdy ano. Možná je někdy potřeba udělat krok, který není ideální. Ale myslím si, že bychom měli přestat předstírat, že peníze automaticky znamenají spokojenost.
Protože neznamenají.
A možná je dospělost právě o tom, že člověk dokáže odmítnout i něco „výhodného“, pokud ví, že by ho to dlouhodobě ničilo.
Ne ze slabosti. Ale z respektu k sobě samému.
A upřímně? Myslím si, že naše generace se to teprve učí a hlavně to učí i generaci starší.
Petr Lúčka
Nejsem expert, ale mám zkušenost – žít v době, kdy se musíme snažit přežít, ne jen „být“. Kriticky, upřímně, někdy ironicky. Nečekej fráze. Čekej realitu.