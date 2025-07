Jižní Korea: Fenomén, který mění svět

Korea diktuje trendy díky propojení silné kulturní produkce, inovativní kosmetiky, špičkových technologií a velmi efektivnímu marketingu. K tomu všemu přidává i vášeň fanoušků a schopnost rychle adaptovat a šířit nové styly.

Poslední roky mám neodbytný pocit, že Jižní Korea se pomalu, ale jistě stává jedním z nejvlivnějších států současnosti. A přitom nejde o ekonomické statistiky ani vojenskou sílu – spíš o to, co vidím a slyším kolem sebe. Lidé kolem mě najednou studují korejštinu, sledují korejské seriály, jedí kimchi a plánují cestu do Soulu. Přímý let z Prahy? Jasně, máme rovnou dva. Je to jen krátkodobý trend, nebo něco mnohem hlubšího? A všimli si toho i ti, kteří nejsou součástí generace Z?

1. Kulturní vliv – K-pop, K-drama, kosmetika

Začněme tím nejviditelnějším. V kultuře má Jižní Korea nepopiratelně navrch. K-pop se z okrajového fenoménu stal globální silou. BTS má armádu fanoušků po celém světě, vyprodává stadiony v USA, Evropě i Jižní Americe. Blackpink vystoupily na Coachelle, nejslavnějším festivalu světa. Korejské písně dominují Spotify i YouTube – videoklip k písni „Dynamite“ od BTS překonal 1,7 miliardy zhlédnutí.

A pak tu máme K-drama. Seriál „Squid Game“ se stal nejsledovanějším pořadem na Netflixu v historii, během pouhých 28 dnů jej zhlédlo přes 142 milionů domácností. A to už není náhoda. Korejské seriály kombinují silné emoce, napětí, šokující zvraty a vizuálně dokonalou produkci. Lidé po celém světě se kvůli nim učí číst titulky – nebo rovnou korejsky. Díky různým seriálům dnes lidé po celém světě znají např. svátek Čchusok nebo hry jako je „Takči“ nebo Dalgona.

Kosmetika? Pokud vám značka jako Laneige, Etude House nebo Innisfree nic neříká, zeptejte se mladší sestry nebo přítelkyně. Nebo běžte do drogerie a uvidíte regály pouze s touto kosmetikou. Korejská péče o pleť (tzv. K-beauty) je jedním z nejvýznamnějších vývozních artiklů. V roce 2022 dosáhl export kosmetiky z Jižní Koreje hodnoty přes 8 miliard USD.

2. Vzdělání, studijní pobyty a jazyk

A trend pokračuje i v oblasti vzdělání. Zájem o korejštinu raketově roste – podle platformy Duolingo byla korejština 7. nejpopulárnější jazyk v roce 2023, s desítkami milionů aktivních studentů. Na vysokých školách přibývá korejských studií a výměnných programů – a ne jen v Asii, ale i v Evropě. Například program Korean Government Scholarship Program (KGSP) každoročně nabízí stovky míst pro zahraniční studenty, kteří mohou v Koreji studovat zdarma.

A co Erasmus+? Ten sice Jižní Koreu jako partnera neuvádí mezi hlavními zeměmi, ale přes individuální dohody už dnes míří studenti z Česka do univerzit jako Yonsei, Korea University nebo Seoul National University, které se pravidelně umisťují v první stovce světových žebříčků. A přibývá také těch, kteří si studium platí sami – protože chtějí být u toho, chtějí zažít Jižní Koreu na vlastní kůži. I když by asi drtivá většina chtěla studovat na Kiss v Soulu, ale bohužel tato škola v reálu neexistuje (nyní mi pravděpodobně rozumí zejména generace Z, jelikož se jedná o školu z úspěšného seriálu na Netflixu).

3. Cestovní boom: proč všichni chtějí do Koreje?

Není divu, že roste i zájem o samotnou zemi. Jižní Korea ještě před deseti lety nepatřila mezi klasické turistické destinace. Dnes? V roce 2023 navštívilo Jižní Koreu přes 11 milionů zahraničních turistů, z toho desítky tisíc Čechů. A poptávka stále roste.

Z Prahy aktuálně létají dvě přímé linky do Soulu – provozuje je Korean Air a Asiana Airlines. Cesta trvá kolem 10 hodin a letenky jsou často vyprodané týdny dopředu. Lidé touží projít se po uličkách Insadongu, ochutnat street food na trhu Gwangjang, nebo si vyfotit hanbok u paláce Gyeongbokgung.

V kavárnách v Soulu potkáte influencery, cestovatele, ale i digitální nomády. Země donedávna vnímaná jen jako soused Severní Koreje se změnila na kulturní a technologické centrum.

4. Je to jen trend, nebo začátek něčeho většího?

Může se zdát, že jde o přechodnou kulturní mánii. Ale čísla naznačují něco jiného. Jižní Korea má dnes 13. nejsilnější ekonomiku na světě (HDP 2023: 1,7 bilionu USD). Je domovem globálních značek jako Samsung, LG, Hyundai, Kia, SK Telecom. V oblasti technologií, vývoje čipů a 5G infrastruktury patří mezi světové lídry.

A co soft power – tedy schopnost ovlivňovat svět skrze kulturu, hodnoty a styl života? Podle žebříčku Soft Power Index 2024 obsadila Jižní Korea 6. místo – za USA, Velkou Británií, Francií, Japonskem a Německem. Předběhla Kanadu, Itálii i Austrálii.

To už není jen vlna – to je kulturní tsunami.

5. Kdo to všechno vnímá?

Otázkou zůstává: kdo si této změny všímá?

Mladší generace jsou očividně v první linii. Pro ně je Jižní Korea sexy, moderní, inspirující. Sledují korejské tvůrce na TikToku, nakupují na korejských e-shopech a znají jména herců, zpěváků i politických lídrů.

Naopak starší generace si s Koreou často spojují jen sporadické zprávy o napětí s KLDR nebo vzpomínky na Korejskou válku. Pro ně je představa cestování do Asie pořád něčím vzdáleným. Ale i to se mění. Pomalu.

Závěr: Všimli jste si toho taky?

Z Jižní Koreje se stává globální kulturní velmoc. Už to není jen „ta země vedle Severní Koreje“, ale hráč první ligy – v hudbě, technologiích, filmu, módě i životním stylu.

Otázka zní: je to nový „Japonský boom“ jako v 80. letech? Nebo začátek nové éry, kde právě Soul udává tón tomu, co se bude nosit, poslouchat a jíst?

Já si myslím, že to druhé. A pokud jste si toho zatím nevšimli – možná je čas otevřít Netflix, pustit si BTS… nebo rovnou booknout letenku do Soulu.