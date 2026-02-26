Evropské fondy v českém prostředí: zrcadlo našich možností, nebo naší závislosti?
Evropské fondy se za více než dvacet let staly přirozenou součástí české reality. Setkáváme se s nimi téměř denně, aniž bychom si to často uvědomovali. Opravená nádraží, revitalizovaná náměstí, modernizované školy nebo zachráněné historické objekty postupně splývají s prostředím a stávají se samozřejmostí. Právě v tom ale spočívá zajímavý paradox. Čím více jsou evropské fondy přítomné, tím méně o nich jako o fenoménu přemýšlíme.
Jen zřídka si klademe otázku, jak by naše města a obce vypadaly bez nich. Vypadala by stejně? Nebo by řada změn nikdy nevznikla? A pokud by nevznikla, znamenalo by to, že jsme jich sami nebyli schopni, nebo jen že jsme k nim neměli dostatečný impulz?
V českém prostředí je vztah k evropským fondům dlouhodobě laxní. Na jedné straně existuje přirozená snaha tyto prostředky využít a posunout své okolí dál. Na druhé straně je přítomná určitá nedůvěra a odstup, který má hlubší historické kořeny. Česká společnost má zkušenost s tím, že zásadní rozhodnutí často přicházela zvenčí, a možná i proto vnímá vnější zdroje podpory s opatrností. Evropské fondy jsou tak někdy vnímány spíše jako cizí prostředek než jako nástroj, za jehož využití neseme vlastní odpovědnost.
To se následně odráží i v přístupu k jednotlivým projektům. Nabízí se otázka, kolik projektů vzniklo především proto, že byly skutečně potřebné, a kolik jich vzniklo proto, že existovala možnost získat financování. Jinými slovy – rozhodovali jsme se podle vlastních priorit, nebo podle dostupnosti prostředků?
Tato otázka přitom není kritikou, ale přirozenou součástí širší úvahy o tom, jak přemýšlíme o rozvoji. Evropské fondy totiž samy o sobě nic nevytvářejí. Vždy jsou pouze nástrojem, který může, ale nemusí být využit smysluplně. Klíčovou roli hraje iniciativa, schopnost formulovat vizi a ochota nést odpovědnost za dlouhodobý výsledek.
Možná ještě důležitější je jiná otázka: dokázali bychom stejné projekty realizovat i bez existence evropských fondů? Nebo jsme si postupně zvykli spojovat rozvoj téměř výhradně s jejich existencí? Pokud bychom tuto možnost neměli, hledali bychom jiná řešení, nebo bychom se smířili s tím, že některé změny jednoduše nevzniknou?
Evropské fondy tak ve skutečnosti nevypovídají jen o finančních tocích nebo o úspěšnosti čerpání. Vypovídají především o nás samotných. O tom, jak přemýšlíme o veřejném prostoru. O tom, zda jsme schopni plánovat v delším časovém horizontu. A také o tom, zda vnímáme rozvoj jako vlastní odpovědnost, nebo jako příležitost, která přichází zvenčí.
Možná jsme si na jejich existenci zvykli natolik, že jsme přestali vnímat jejich skutečný význam. Ne jako zdroj peněz, ale jako test našeho vlastního přístupu. Evropské fondy totiž nejsou cílem. Jsou pouze prostředkem. To podstatné vždy vzniká až poté – v rozhodnutích, která s jejich pomocí učiníme.
A právě v tom spočívá možná jejich nejhlubší rozměr. Neukazují jen to, co jsme vybudovali. Ukazují také to, jak jsme o těchto rozhodnutích přemýšleli. A tím nepřímo ukazují i to, jací jsme.
Petr Lúčka
Řecko – mezi historií, turismem a lhostejností
Řecko je země, která člověka dokáže okouzlit i zklamat zároveň. Na jedné straně historie, moře a teplo, na straně druhé chaos, nepořádek a nepochopitelná lhostejnost.
Petr Lúčka
Úvaha o imigraci do Evropy - kulturní pád nebo nový nádech?
Jak se mění tvář Evropy? Je současná Evropa stejná jako byla před 30 lety nebo se změnila? A jak bude Evropa vypadat za dalších 30 let?
Petr Lúčka
Jižní Korea: Fenomén, který mění svět
Korea diktuje trendy díky propojení silné kulturní produkce, inovativní kosmetiky, špičkových technologií a velmi efektivnímu marketingu. K tomu všemu přidává i vášeň fanoušků a schopnost rychle adaptovat a šířit nové styly.
Petr Lúčka
Líná generace? Nebo prostě jen nechce být hloupě vykořisťovaná?
Starší generace často kritizuje tu mladší – prý je líná, rozmazlená a bez respektu. Ale co když je to naopak? Co když mladí jen odmítají staré pořádky a nastavují nová, lepší pravidla?
Petr Lúčka
Transgender realita: Hrozba pro děti, nebo jen jinakost, které nerozumíme?
Pro jedny nepochopitelní, pro druhé hrozba. Trans lidé jsou mezi námi – a často jen chtějí žít v klidu. Tak proč to v tolika lidech vyvolává neklid?
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně
Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...
Plné náměstí ve Vrchlabí vítalo doma „bronzové holky“ z italské olympiády
Tisíce lidí přivítaly ve čtvrtek odpoledne na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí osm olympioniků z...
Šmírování přes rameno jako nový standard? Strach o soukromí má v metru 67 procent lidí
Měli jste při cestování ve veřejné dopravě už někdy pocit, že vám někdo kouká do telefonu? Podle...
Část opozice v Liberci má výhrady k mezistanici plánované lanovky na Ještěd
Část opozice v Liberci má výhrady k návrhu nové lanovky na Ještěd. Obavy mají z podoby mezistanice,...
Planá začne chystat opravu 400 let staré mincovny, hned po ul. Dukelských hrdinů
Planá na Tachovsku začne letos připravovat opravu 400 let staré bývalé mincovny přibližně za 100...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
- Počet článků 15
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 447x
Nejsem expert, ale mám zkušenost – žít v době, kdy se musíme snažit přežít, ne jen „být“. Kriticky, upřímně, někdy ironicky. Nečekej fráze. Čekej realitu.