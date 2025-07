Devadesátky mýma dětskýma očima, aneb vzpomínka na divokou dobu

Vzpomínka na dětství v 90. letech — divoké období plné kontrastů, bizarností i všedních zážitků, které mě formovaly víc, než jsem si tehdy dokázal uvědomit.

Tohle není žádná politická úvaha. Ani pokus o hlubokou analýzu přelomového desetiletí. Je to jen moje vzpomínka – dětská, syrová, možná trochu zkreslená, ale o to opravdovější. Vzpomínka na dětství, které se odehrávalo v době, kterou dnes mnoho lidí označuje jako „divoké devadesátky“.

Narodil jsem se na konci roku 1992 – v době, kdy už bylo jasné, že Československo končí. V rodném listě mám tedy napsáno „Česká republika“. Komunistický režim jsem nezažil, a přesto mě jeho dozvuky formovaly. Vyrůstal jsem ve světě, který se teprve hledal – ve společnosti, kde svoboda byla najednou všude, ale pravidla jaksi chyběla.

Pamatuju si, že devadesátky na mě působily divoce. A možná právě proto na ně nevzpomínám úplně v dobrém. Ne, že bych měl špatné dětství – naopak. Díky rodičům jsem ho měl krásné. Nebyli jsme bohatí, ale rozhodně jsme nestrádali. Měli jsme, co jsme potřebovali. Jen jsme třeba nemohli jezdit k moři. A přesto si pamatuju, že tehdy šlo o mnohem víc než jen o hmotné věci.

Videopůjčovny, závěsy a kazety

Každý pátek jsme chodili do videopůjčovny. Vybrat si film na víkend bylo malým rituálem. VHS kazety vyrovnané v řadách, obaly plné přepálených obrázků z akčních filmů. Ale co si budeme – nejvíc fascinující byl onen „tajemný koutek za závěsem“. V každé půjčovně byl. Jako dítě jsem přesně věděl, co tam je. Ty obaly na kazetách byly vidět i zpoza závěsu. A i když mi rodiče říkali, ať tam nekoukám, jaksi to nešlo nevidět.

Podobné to bylo i v trafikách. Pornočasopisy vystavené za sklem vedle žvýkaček a komiksů. Nikdo to neřešil. Nikdo to nezakrýval. Prostě to tam bylo. A teď si říkám – bylo to normální? Nebo jsme si jen na tu podivnost zvykli?

Supermarkety, tržnice a první šok z nadbytku

Když se v našem městě otevřel první supermarket, bylo to jako zjevení. Oproti sámošce v Prioru to působilo jako vstup do jiného světa. Všechno na jednom místě. Jeden typ jogurtu? Ne – deset značek, deset chutí. Byl to šok. Dospělí byli nadšení. Já si jen pamatuju tu záplavu šílených lidí v úžasu.

A pak Carrefour. Pamatujete? Po městě kolovala informace, že zaměstnanci tam jezdí po obchodě na bruslích, protože je to tam tak velké. A mně to jako dítěti přišlo naprosto úžasné.

Vedle supermarketů ale pořád vládly tržnice. Byly přecpané lidmi, stánky praskaly ve švech. A bez vietnamských prodejců bychom asi chodili nazí. Je až obdivuhodné, jaký kus práce tihle lidé odvedli – ve společnosti, která je často přijímala jen s rezervou.

Televize a svět dospělých očima dítěte

Když dnes někdo řekne devadesátky, vybaví se mi i televizní program. Pořady jako Rande, Kolotoč, Riskuj, Neváhej a toč, Kotel nebo ESO s Terezou Pergnerovou… Celé to působilo jako jeden velký karneval. Barevné, bláznivé, trochu nevkusné, ale zábavné.

Na druhé straně televize produkovala i dost temné obrazy. Sládek s nenávistným výrazem, který neustále útočil na menšiny. Jsem romského původu – a tak jsem tohle vnímal možná o něco silněji. Pamatuju si, jak nás lidé uráželi na ulici, prodavačky nás podezřívaly z krádeže. Mně bylo pět. Šest. Osm. A už tehdy jsem měl pocit, že jsem někdo jiný. Ne lepší, ne horší – jen nežádoucí. I když dnes to není vůbec ideální, ale s tehdejší dobou je to naprosto nesrovnatelné.

Jednou na mě začal křičet starší pán v trolejbuse, protože jsem se na něj díval. Nadával mi. Dost hlasitě a agresivně. S maminkou jsme vystoupili, protože nemělo cenu konflikt eskalovat. Nikdo se neozval. Každý si hleděl svého. Já tomu nerozumněl, nechápal jsem, co jsem provedl, jen si pamatuju, že jsem se pak bál na kohokoli podívat. A musím říct, že i dnes se kontroluji, abych náhodou na někoho nezíral. Asi když jste dítě, tak takové věci berete jinak a ovlivní vás to víc než kdybyste takovou situaci zažili v dospělosti.

Dětská bezpečnost vs. realita ulic

Vzpomínám si taky na to, jak mi doma opakovali, že když uvidím někde stříkačku, nemám se jí za žádnou cenu dotýkat. Drogy byly všude. I jako dítě jsem vnímal narkomany na ulicích. Bylo to běžné. Až děsivě běžné. Byla to doba, kdy se hranice slušnosti, zdraví a nebezpečí často stíraly.

Podivné dámy a dětská zvědavost

Pak si vybavuju určité ženy. Vysoké podpatky, výrazný make-up, natupírované vlasy, upnuté šaty. Vypadaly jinak. Dnes už vím, co to většinou bylo za „povolání“, ale jako dítě jsem je vnímal spíš s obdivem než s odsouzením. Byly jiné. Výrazné.

Co z toho vlastně zůstalo?

Občas si kladu otázku: Ovlivnilo mě to? Určitě. Devadesátky mi daly zkušenost s kontrasty – krásné dětství v rodině a zároveň nehostinný svět venku. Naučily mě být opatrný. Vnímat lidi. Všímat si nespravedlnosti.

Chtěl bych se do té doby vrátit? Ne. Dnes máme spoustu problémů, ale ten pocit nejistoty, který byl všudypřítomný, už tolik necítím. Možná jsem dospěl. Možná se změnila společnost. Možná oboje.

Ale jedno vím jistě – devadesátky byly jedinečné. Ať už v dobrém, nebo ve zlém.

