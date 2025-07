Co kdyby v roce 1948 komunisté nezvítězili?

Jak by vypadalo Česko bez komunistického převratu v roce 1948? Úvaha o alternativní realitě, která mohla přinést euro, vyšší životní úroveň i nové výzvy.

Komunistický převrat v únoru 1948 zcela změnil směr, kterým se Československo vydalo. Z prosperující demokratické republiky se stala totalitní země izolovaná od Západu. Co kdyby se to nestalo? Jak by dnes Česká republika – nebo snad stále Československo – vypadala, kdyby se udržel demokratický vývoj? Pojďme se podívat na možné alternativní scénáře.

Ekonomika: Mohli jsme být jako Rakousko. Nebo lepší?

Ještě v roce 1947 bylo Československo jednou z 10 nejprůmyslovějších zemí světa. Hrubý domácí produkt na obyvatele byl vyšší než v Rakousku nebo Itálii. Podle statistik OECD z přelomu 40. a 50. let měl tehdejší československý průmysl vyšší produktivitu než například bavorské závody, a to i přes válečné škody.

Kdyby nedošlo k znárodnění, likvidaci střední třídy a přerušení obchodních vztahů se Západem, pravděpodobně bychom dnes patřili mezi top 10 ekonomik EU. Mohli jsme být srovnatelní s Rakouskem, Švédskem nebo Finskem. S největší pravděpodobností bychom dnes byli členy eurozóny. Rakousko mělo v roce 2023 HDP na obyvatele přes 50 000 USD (v paritě kupní síly), zatímco Česko zůstává okolo 33 000 USD. Tento rozdíl není náhodný – je výsledkem čtyřicetiletého výpadku.

Místo role „montovny“ jsme se mohli stát mozkem Evropy. Se silnou tradicí strojírenství, chemie a elektrotechniky by bylo možné udržet si know-how, přechod na technologickou ekonomiku mohl přijít dřív – a vlastní značky (např. Baťa) by se mohly stát globálními lídry.

Mentalita: Bez kolektivní frustrace

Jedním z největších škod komunistického režimu byla ztráta sebevědomí a občanské iniciativy. Generace byly vychovávány k loajalitě ke státu, nikoli k zodpovědnosti za sebe a své okolí. Iniciativa byla podezřelá, podnikání trestáno.

Bez této zkušenosti by bylo pravděpodobné, že Češi (a Slováci) by byli otevřenější, podnikavější, občansky aktivnější. Kdybychom zažili stabilní demokratický vývoj, nebyli bychom národ, který se často bojí vyčnívat nebo který má hluboko zakořeněnou skepsi ke „státu“. Místo „hlavně se neplést“ by bylo normální říct „pojďme to zlepšit“.

Vztah ke svobodě: Byla by pro nás samozřejmostí?

Paradoxně: právě zkušenost s totalitou učí některé lidi rozpoznat její náznaky. Na druhou stranu, dlouhodobá demokracie vede k hlubšímu pochopení jejích principů. Kdyby u nás demokracie běžela nepřetržitě od 1945, svoboda slova, nezávislá média, soudní moc či pluralitní politika by byly pevně zakotvené nejen v institucích, ale i v myšlení lidí.

Západní demokracie, které se totalitě vyhnuly, mají často vyšší důvěru ve své instituce, vyšší úroveň právního vědomí a menší toleranci k populismu. V tomto ohledu bychom na tom mohli být podobně jako v Nizozemsku nebo Dánsku – tedy společnosti, které včas reagují na ohrožení právního státu.

Československo: Rozpadlo by se i tak?

Zánik společného státu v roce 1993 byl ovlivněn i tím, že po roce 1989 neexistovala hlubší společenská diskuse o společné budoucnosti. Pokud by ale Československo pokračovalo jako demokratická země od konce války, mělo by desítky let na vyrovnání ekonomických rozdílů mezi Čechy a Slováky, rozvoj společných institucí a kultivaci federálního modelu.

Západoevropské federace (např. Belgie nebo Švýcarsko) ukazují, že víceetnické státy mohou dlouhodobě fungovat, pokud jsou budovány transparentně a s respektem. Není tedy jisté, že by k rozdělení vůbec došlo – a pokud ano, zřejmě by proběhlo dříve, na základě vyjednaného a dlouhodobě plánovaného přechodu, nikoli v atmosféře rychlé privatizace a nacionalismu.

Společnost: Otevřenější, tolerantnější?

Komunistický režim izoloval Československo od světa. Zatímco Rakousko přijímalo v 60. a 70. letech turecké a jugoslávské pracovníky, ČSSR zůstávala etnicky homogenní. Výsledkem je, že Češi často vnímají „jinakost“ jako něco cizorodého a ohrožujícího.

V otevřenější společnosti s tradicí migrace, cestování a pluralismu by bylo přirozenější být tolerantní a chápající. Rasismus, jak ho známe dnes, by neměl tak hluboké kořeny. Možná bychom neřešili tolik „kdo sem patří“, ale spíš „co můžeme společně vytvořit“. A pokud bychom byli ekonomicky úspěšnější, nebyla by frustrace, která často živí extremismus.

Ani Západ není bez problémů

Je ale fér dodat, že i tento „západní“ scénář by měl své stinné stránky. V otevřenější společnosti bychom pravděpodobně čelili podobným výzvám jako jiné západoevropské státy. Tedy vyšší počet imigrantů, silnější multikulturalismus – ale také problémy s integrací, vyšší míru bezdomovectví a v některých obdobích i zvýšené riziko terorismu, jaké zažily například Francie, Belgie nebo Německo.

Veřejná debata by byla náročnější a polarizovanější. Napětí mezi různými vrstvami společnosti, tlak na sociální služby, bezpečnostní rizika – to vše by byly součástí reality. Demokracie není ráj, ale proces. Vyžaduje neustálou práci, kompromis a odpovědnost. A i v ideálním scénáři by nebylo všechno růžové.

Co z toho plyne?

Historii změnit nemůžeme. Ale její alternativy nám mohou ukázat, co všechno bylo možné – a co stále možné je. Československo mělo potenciál stát se jednou z nejúspěšnějších evropských zemí. Následky komunistického převratu pociťujeme dodnes. Rozumět jim je první krok k tomu, aby budoucnost byla jiná než minulost.