Co by, kdyby... pandemie Covidu přišla již v roce 1995?

Co by se stalo, kdyby covid udeřil už v roce 1995? Jak by bez internetu, mobilů a s tehdejší vládou a zdravotnictvím Česko zvládlo pandemii? Zamyslete se se mnou.

Představte si to: píše se rok 1995, Česká republika je mladá, svobodná, a všude vládne atmosféra neklidného nadšení. Supermarkety teprve nahrazují sámošky, vedle Škodovek se po silnicích konečně začínají prohánět i první západní auta, a večer si lidé půjčují videokazety v půjčovnách, protože doma ještě nemají DVD, natož Netflix. Divoká devadesátá léta jsou v plném proudu – doba zrodu podnikatelů v kožených bundách, éra zápaďáckých závěsů na nových plastových oknech a období, kdy byla svoboda cennější než stabilita.

A teď si do této doby dosaďme pandemii koronaviru. Stejně nakažlivý, stejně nebezpečný virus. Jak by taková situace vypadala?

Bez internetu. Bez chytrých telefonů. Bez sociálních sítí.

V roce 1995 neměl nikdo doma Wi-Fi – protože nic takového neexistovalo. Mobil byl cihla pro pár vyvolených a stál skoro stejně jako ojetý Favorit. Lidé se informace dozvídali z novin, z televize a z rádia. Jenže tehdejší média nebyla 24/7 zpravodajské kanály. Nova sice vznikla právě toho roku, ale žádný ČT24 nebo nonstop streamy z tiskovek. Kdo nevěděl, co se děje, musel čekat na večerní zprávy.

Dezinformace by se šířily pomaleji, ale zato nepozorovaně. Nějaký „týpek z hospody“ by nahradil dnešní konspirátory na YouTube. Lidé by si vyměňovali domněnky po telefonu a šeptandou. A vláda by měla v rukou prakticky monopol na informace – výhoda i hrozba zároveň.

Klaus premiérem, Havel prezidentem

Politickou scénu ovládal v roce 1995 jako premiér Václav Klaus, ale výraznou postavou byl i tehdejší předseda ČSSD Miloš Zeman. Václav Klaus, muž známý svou neochvějnou vírou v trh a svobodu jednotlivce. Prezidentem byl Václav Havel, humanista a zastánce lidských práv. A teď si představme: zavřít obchody? Zakázat demonstrace? Omezit volný pohyb? Vláda by si podle všeho dvakrát rozmyslela vyhlásit lockdown.

A i kdyby ho vyhlásila – poslouchali by lidé? Teprve šest let po pádu totality, kdy jsme slavili svobodu jako nově nabytý poklad, by podobné zákazy mohly v lidech vyvolat hluboké trauma. Možná by znovu zněl klíčový šramot na náměstích. Byla by to ochrana zdraví, nebo návrat k totalitě? A co by na to řekl Havel – symbol odporu proti útlaku?

Zdravotnictví v devadesátkách? Skvělé mozky, ale chybějící prostředky

České zdravotnictví mělo (a má) vynikající odborníky. Ale v roce 1995 bylo ještě hluboko ve stínu západní medicíny. Nemocnice se často potýkaly s nedostatkem moderní techniky, vybavení, a hlavně peněz. Respirátory? Nedostatek. Plicní ventilace? Nedostatek. Očkování? Žádné mRNA technologie, žádný Pfizer za šest měsíců. V nejlepším případě by se pracovalo na vakcíně tradiční cestou, což by trvalo roky.

Navíc by se těžko organizovalo testování a trasování – žádné databáze, žádné chytré karantény, žádné aplikace. Informace by se zapisovaly ručně do kartoték. A obvolat nakažené? Pevnou linkou. Pokud ji vůbec měli.

A co my – tehdejší občané?

V devadesátkách jsme byli neklidní, zvědaví, svobodní, ale taky trochu naivní. Důvěra ve stát byla nízká, a pokud by vláda přišla s přísnými opatřeními, asi bychom si to nenechali líbit. Jen pár let předtím jsme svrhli režim právě kvůli tomu, že nám říkal, co máme dělat. V roce 1995 bychom se možná na pandemii dívali jako na novou hrozbu – a zároveň by to mohl být střet, který by otřásl tehdy ještě křehkou demokracií.

A tak si zkusme představit: jak bychom se jako společnost chovali? Byli bychom ohleduplní, nebo by každý jel na sebe? A hlavně – vydrželi bychom to? V roce 2020 jsme měli technologie, sociální sítě, distanční výuku i e-shopy. V roce 1995 bychom měli jen sebe navzájem. Možná by nás to spojilo. Anebo rozložilo.

A co si o tom myslíte vy?