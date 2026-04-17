Antisemitismus vs. kritika Izraele: umíme to ještě rozlišit?
Když se dnes mluví o antisemitismu, mám pocit, že se často míjíme v tom, o čem vlastně mluvíme. Jako by to slovo znamenalo pro každého něco trochu jiného. A možná právě proto se z něj stává nálepka, která víc rozděluje než vysvětluje.
Když se podíváme do historie, antisemitismus byl poměrně jasně definovaný. Lidé nenáviděli Židy prostě proto, že byli Židé. Ne kvůli konkrétním činům, ne kvůli politice nějakého státu, ale kvůli jejich původu, víře nebo identitě. Tahle nenávist vedla k diskriminaci, pogromům a nakonec i k holokaustu. To je realita, kterou nelze relativizovat ani zlehčovat.
Jenže dnešní situace je jiná. Když dnes slyším ostré výroky o Izraeli, často z nich necítím nenávist k Židům jako takovým. Spíš frustraci, nesouhlas nebo i vztek vůči konkrétní politice konkrétního státu. A tady se dostáváme k otázce, která není vůbec jednoduchá: je kritika Izraele automaticky antisemitismus?
Osobně si myslím, že ne. A pokud bychom to tak brali, dostáváme se na hodně tenký led. Kritika států je přece běžná součást veřejné debaty. Kritizujeme Rusko za jeho agresi na Ukrajině. Kritizujeme Spojené státy za jejich zahraniční politiku. Kritizujeme Čínu za porušování lidských práv. A nikoho nenapadne automaticky označit tyto postoje za nenávist vůči Rusům, Američanům nebo Číňanům jako lidem.
Proč je to tedy u Izraele jiné?
Část odpovědi leží v historii. Antisemitismus má v Evropě hluboké a tragické kořeny, a proto jsme na něj citlivější. A to je správně. Jenže právě tahle citlivost může někdy vést k tomu, že se stírá rozdíl mezi kritikou státu a nenávistí k lidem.
Na druhou stranu by bylo naivní tvrdit, že se za kritikou Izraele nikdy antisemitismus neskrývá. Skrývá. Ve chvíli, kdy někdo začne přičítat kolektivní vinu všem Židům, kdy používá staré stereotypy nebo konspirační teorie, už nejde o politiku. Tam se vracíme k něčemu, co historie zná až příliš dobře.
Problém je, že tyhle dvě roviny se dnes často prolínají. A pak vzniká chaos. Jeden člověk má pocit, že jen vyjadřuje politický názor. Druhý v tom slyší útok na svou identitu.
Někdo skutečně bojuje proti antisemitismu. A někdo jiný si tenhle boj plete s bezpodmínečnou podporou státu Izrael – a demonstrativně u toho mává izraelskými vlajkami. Právě tady vzniká zásadní nepochopení.
Na jedné straně stojí lidé, kteří dokážou vidět věci v souvislostech. Uvědomují si, že antisemitismus je reálný problém, proti kterému je potřeba se jasně vymezit. Zároveň ale nezavírají oči před tím, že i izraelská politika dělá chyby – někdy velmi vážné – a že je legitimní o nich mluvit.
Na druhé straně jsou ti, kteří tenhle rozdíl vůbec nevnímají. Redukují celý problém na jednoduché gesto: podpora Izraele = boj proti antisemitismu. A tak mávají vlajkami v domnění, že tím vyjadřují morálně správný postoj.
Jenže tím se podle mě míjí podstata.
Antisemitismus je nenávist vůči lidem. Ne vůči státu. Směšovat tyto dvě věci znamená nejen zjednodušovat realitu, ale i ji deformovat. A v konečném důsledku to může mít opačný efekt, než jaký byl zamýšlen.
Protože ano – Izrael jako stát dnes u části společnosti vyvolává silné emoce. A ne vždy pozitivní. Ignorovat to nebo to automaticky označit za antisemitismus je krátkozraké. Stejně jako si myslet, že okázalá symbolická podpora státu automaticky přispívá k potlačování předsudků.
Spíš naopak.
Taková gesta mohou část lidí spíše dráždit a utvrzovat v jejich negativních postojích. A pokud se k tomu přidá neschopnost rozlišovat mezi kritikou politiky a nenávistí vůči lidem, vzniká přesně to napětí, které antisemitismus paradoxně živí.
A to je možná ten největší problém – že v dobré víře někdy děláme pravý opak toho, co si myslíme.
Do toho vstupují i kontroverzní témata kolem samotného Izraele – otázky diskriminace, postavení menšin nebo zákonů, které definují stát jako židovský. Někteří to vnímají jako legitimní obranu identity státu, jiní jako problém z hlediska rovnosti. Pravda opět není černobílá.
Podobně se občas objevují tvrzení o DNA testech při udělování občanství. Realita je ale složitější, než jak zní zkratky na sociálních sítích. Ano, v některých případech se původ ověřuje, ale nejde o plošnou praxi ani o jednoduché „testování, kdo je dostatečně Žid“. Přesto to ukazuje, jak citlivé a komplikované tohle téma je. A zda je vůbec důstojné zjišťovat původ člověka a na základě výsledků pak usoudit, zda má či nemá právo získat občanství, to asi nechám na každém z Vás.
Možná bychom si tedy měli položit jinou otázku. Ne jestli je každá kritika Izraele antisemitismus. Ale kde je ta hranice, kdy se z legitimní kritiky stává něco jiného.
Možná je to ve chvíli, kdy přestaneme mluvit o konkrétních krocích vlády a začneme mluvit o „Židech“ obecně. Možná ve chvíli, kdy přestaneme hodnotit činy a začneme soudit identitu.
A možná je problém i v tom, že dnes máme tendenci všechno rychle pojmenovat a zařadit. Dát tomu nálepku. Jenže realita je často složitější, než se vejde do jednoho slova.
Antisemitismus nezmizel. Ale změnil se. A pokud ho chceme skutečně pochopit – a ideálně i omezit – musíme být schopni rozlišovat. Jinak riskujeme, že budeme označovat všechno stejně. A tím nakonec ztratíme schopnost pojmenovat skutečný problém.
Petr Lúčka
Nejsem expert, ale mám zkušenost – žít v době, kdy se musíme snažit přežít, ne jen „být“. Kriticky, upřímně, někdy ironicky. Nečekej fráze. Čekej realitu.