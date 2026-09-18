Výstava „Největší záhady a tajemství světa“ již jen 10 dní
Na výstavě nejsou originály, ale věrné kopie, tj. ve skutečné velikosti, je-li to možné, tak ze stejného materiálu (kovy, látky, barvy). Samozřejmě kromě organických látek v mumiích…
Na rozdíl od skutečné relikvie, kterou:
1. Nemůžete v životě spatřit,
2. Pokud ano, tak jen z jedné strany za neprůstřelným sklem,
3. Nikdy a nikde pohromadě,
Na této výstavě můžete vidět 12 nejtajemnějších předmětů světa, některé ve 4 různých kusech (tajemné sošky, tsantsa trofeje).
trojrozměrné. V podstatě ze všech stran, plátno a mapu samozřejmě jen z jedné strany, knihu rozevřenou na jedné dvoustraně, ale jiné nejzajímavější strany jsou na vyobrazeních s popisem.
10 z 12 druhů předmětů jsou věrné kopie originálů.
Svatý grál a Longinovo kopí jsou kopie předmětů, které někdy byly považovány za originály, ale nyní víme, že jde o pozdější falza nebo rekonstrukce dle popisů…skutečné relikvie nejsou známy.
Bylo mně 70 let, z toho 12 let průvodce cestovního ruchu, takže mám zkušenosti:
Prohlídka kvalitních kopií (laik nerozezná od originálu) je LEPŠÍ, než prohlídka originálů:
Vstup bez předchozí rezervace, bez fronty, mnohem méně návštěvníků, tj. zájemce si prohlíží, jak dlouho chce, z více stran, méně ochrany…A za méně peněz…
Výstava je do 28. září (již jen 10 dní) na zámku Lešany, menší „vesnické“ zámecké sídlo.
Má jednu z nejzajímavějších historií:
od šlechtického sídla přes církevní majetek, po sídlo SS ve výcvikovém prostoru SS až po JZD a obec.
Od r. 1996 SOUKROMÝ MAJITEL, který 25 let vlastníma rukama z poloruiny udělal krásný vesnický zámek. Nejpracovitější důchodce, kterého jsem poznal.
Výstava, jak jsem dodatečně zjistil, je putovní (zřejmě od roku 2024), kdy byla vystavena v Brně, v dalším roce v Karlových Varech a letos v Ledči nad Sázavou. Více info o ní na jejich vlastní stránce = https://putovnivystavy.cz/tajemstvi-kristalove-lebky/
Nyní je poprvé ve Středních Čechách, nedaleko od Prahy, snadno dostupná i veřejnou dopravou na jednodenní výlet z Prahy.
Stihne se i s druhou krásnou výstavou „Šťastný život v secesi“, zámeckou zahradou, exteriérem a nádvořím zámku a (od 15 h) posezení v zámecké pizzerii.
Zámek církvi vyhořel v r. 1903, takže téměř žádný vnitřní mobiliář se nezachoval, výstava
„Šťastný život v secesi“ je nejpatřičnější pro tento zámek = secese byla na vrcholu v letech po požáru.
Zámek je veřejnosti otevřen letos poprvé v historii lidstva po 25-leté rekonstrukci,
Otevřen denně KROMĚ ÚTERÝ.
Končí již v září, neb veřejnost o zámku a zajímavých výstavách v něm ví dosud jen sporadicky.
Otevírací doba atd. = https://www.zameklesany.cz/
Já jsem se např. dozvěděl náhodou, když jsem byl na celodenní prohlídce (zdarma) ve Vojenském historickém muzeu Lešany s akčními ukázkami se střelbou. VHÚ Lešany je asi 1 km od žel.z. Krhanice na opačném břehu Sázavy, již na katastru obce Lešany, ale od obce vzdálen 3 km. Do obce jezdí autobusy PID.
Mé vlastní fotografie z pátku 11. září. Úmyslně přikládám některý exponát z odstupu, aby bylo vidět, kde a jak je vystaven, jiný exponát = zajímavý detail, o jiných jednu tabuli s textem a obrázky, ze 2-3 tabulí. Exponát „mumie“ přikládám i fotku obrazovky s rtg záběrem-
VŠECHNY FOTKY JSOU MOJE VLASTNÍ
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