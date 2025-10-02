Všichni jsme si rovni, ale poslanci jsou rovnější
Poslanci, kteří se ani nepokouší obhájit svůj mandát, nebo nebudou zvoleni, dostanou kromě posledního měsíčního platu ještě „odstupné“ ve výši 5 měsíčních platů.
Viz:
To je zákon. Zákony tvoří poslanci.
Vláda měla 4 roky na to, aby tuto ostudnou část zákona zrušila.
Neudělali to, ale chudým a postiženým dávky snížili. Osobně jsem potkal již dvě osoby (předtím jsem je nijak neznal), kterým byl snížen stupeň invalidního důchodu. Neboť tato vláda dala pokyn k přísnému přezkumu již přiznaných invalidních důchodů…čímž stát ušetří.
Jednomu byl odebrán částečný invalidní důchod z prvního, nejnižšího stupně, zcela.
Druhé paní byl snížen invalidní důchod ze 3. stupně o dva stupně na 1. Potkal jsem ji na hřbitově nejmenovaného města, kde trochu pracuje coby údržbářka hřbitova, neb by jí částečný invalidní důchod nestačil…aspoň že jí Mě Úřad přidělil tuto nenáročnou práci…má to do hrobu velice blízko.
„Obyčejní“ lidé: pokud mají smlouvu o pracovním poměru na dobu URČITOU, tak po skončení doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán, nedostanou žádné odstupné. Nikdo z nich si nedovolí zaměstnavatele požádat o 5 měsíčních platů na odchodnou a žádný zaměstnavatel o tom ani neuvažuje.
Poslanci věděli, že mandát mají na 4 roky a kdy přesně tento mandát skončí a nemůže být prodloužen.
Každý z nich jistě snadno sežene okamžitě zaměstnání. Když nic jiného, tak mnohé firmy je zaměstnají coby „poradce“, neb vědí, jak to v PSP chodí: jak lobovat, jak podávat pozměňovací návrhy k zákonům a jiné vazby na ministerstva atd. atp…
Mnozí lidé jsou šikanováni orgány státu např. za přestupky, které by nemusely být vůbec řešeny.
Nedávno byl v celostátní TV případ starosty malé obce, kterému Policie ČR v neděli odpoledne předala umírající kočku, chycenou do nastražených želez.
Policii se nepodařilo vypátrat pachatele, který nastražil zakázanou železnou past, stíhání odložila.
Starosta se v neděli nedovolal ani na zvěrolékaře, ani do útulku pro poraněná zvířata. Kocoura dal na deku, dal mu žrádlo a pití. V pondělí ráno konzultoval, kočku převezl, té byla mj. amputována noha, …do týdne zemřel….tím by to v jiných časech a jiných státech skončilo.
Starosta malé obce již 33 let (je tedy jisté, že se stará velice dobře, jinak by si občané zvolili jiného) je obviněn „ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti“. Viz:
https://plzensky.denik.cz/krimi/plzensko-otesice-kocout-stistko-umrti-zeleza-policie-podezreni-starosta-kalina.html
Pekarová Adamová coby předsedkyně PSP již nekandiduje. Dostane 5násobek měsíčního platu, tedy téměř 1,5 milionu korun. Pokud bych 4 roky měl skoro 300.000 Kč měsíčně a k tomu dostal skoro 1,5 milionu na odchodnou, tak bych se ani nepokoušel o novou pracovní smlouvu a užíval bych si ty miliony…
Přitom ona se dopustila jednání, které bohužel není trestné, ale které je mnohem horší, než údajně nedostatečná snaha starosty zachránit kočku:
Coby ústavní činitel se vměšovala do vnitřních věcí jiného státu, když vyzvala Maďary, aby se zbavili Orbána – viz:
https://www.facebook.com/marketa.pekarova.adamova.top09/photos/a.517867848296800/4774040889346120/?type=3
Nikoliv já, ale ex-prezident Václav Klaus ji za to vyzval k odstoupení z funkce – viz:
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pekarova-vyzvala-madary-k-vyhnani-orbana-klaus-zada-jeji-odvolani-40383526
Mimochodem: Maďaři rozumně nemají 200 poslanců, nýbrž 199. Takže to nikdy nemůže skončit remízou, (100 ku 100), jak se u nás již stalo…
V Maďarsku samozřejmě její názor zveřejnili a můžeme se domnívat, že proto někteří nerozhodnutí (koho volit, zda vůbec jít k volbám) Otce Maďarů volili (neb „ňáká Češka“ nám nebude nařizovat, jak volit).
Orbánův Fidesz s malou koaliční stranou zvýšil zastoupení ze 133 na 135 poslanců ze 199, tedy posílil ústavní většinu. Některé státy mají ústavní většinu ne 3/5, jako ČR, ale větší = 2/3. I kdyby Maďarsko mělo potřebnou 2/3 většinu pro změnu ústavy, tak Fidesz ji měl velice těsně (2/3 ze 199 = 132,66) i předtím, ale posílil ji na bezpečnou více než dvoutřetinovou o dva poslance.
Pekarová Adamová z ODS, tedy ze SPOLU, nedostala za poškozování zájmů ČR v cizině žádnou pokutu, neodstoupila z funkce, jak ji vyzval pan Klaus, nýbrž nyní dostane skoro 1 a půl milionu na odchodnou.
Volme takové strany/hnutí, které mají v programu zrušení takových a podobných nezasloužených výhod pro ně samé…
Petr Liška
Ministři bez portfeje + zbytečný místopředseda vlády
Volme jen ty strany a hnutí, které se zaváží, že funkce ve vládě, na ministerstvech, v PSP atd. budou zřizovat dle potřeb státu a lidu, nikoliv dle ambicí „náčelníků(-nic)“ vítězných stran a koalic.
Petr Liška
První právní krok současné vlády před 4 lety
První dojem nelze udělat napotřetí. Prvním právním krokem naplnili své ambice, vůbec jim nešlo o dobro Česka: zřídili si tři ministry bez ministerstva a zbytečné místopředsedy vlády.
Petr Liška
Jak mohla KHNP vyhrát výběrové řízení, když nemohla vůbec stavět
Jak mohla KHNP vyhrát výběrové řízení na 2 jaderné bloky v Dukovanech. Kardinální nedodržení zadávacích podmínek: V okamžiku uzávěrky přihlášek ani v okamžiku vyhlášení vítěze nebyli PRÁVNĚ SCHOPNI cokoliv u nás stavět.
Petr Liška
Jak šetřit na kalendářích
Kdo nechce utrácet za drahé nástěnné kalendáře, může použít starý, uschovaný z dob, kdy "bylo lépe" a koupil si či dostal hezký reklamní. Níže je návod, jak pouhým náhledem na "rok" najít kalendář se stejným kalendáriem.
Petr Liška
NE korespondenční volbě ani volba v zahraničí
NE korespondenční volbě, ale zrušte i volbu na zastupitelských úřadech v zahraničí! Krajan nenese následky své volby. Jinými slovy: důsledky jeho rozhodnutí se ho netýkají.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Polívka, Obermaierová či Chlopčík. Jaké strany podpořily české celebrity?
Před každými volbami se politici snaží bojovat o hlasy voličů různými způsoby – a často jim k tomu...
Evropská unie plánuje výrazně zpřísnit dovoz oceli. Výrobci kroku tleskají
Evropská unie plánuje, že zpřísní dovoz oceli. Návrh Evropské komise počítá se zvýšením cel z 25 na...
Dva Syřané přepadli a znásilnili u hlavního nádraží v Drážďanech mladého Čecha
Německá policie zadržela dva patnáctileté Syřany, kteří jsou podezřelí z přepadení a znásilnění...
ŽIVĚ: Na velkém happeningu proti komunismu a extremismu má stánek i SPD
Přímý přenos Několik stovek lidí se zatím sešlo na happeningu NE komunistům, který se dnes odpoledne až do...
Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla
Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve...
Pracovník podpory prodeje (A14321)
AURES Holdings a.s.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč
- Počet článků 27
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1082x