To je za znásilnění –Někoho jsi znásilnil? –Ne, ale mám na to přístroj!
Starý vtip, který znám od puberty slovensky – zde česky:
Přijde policista k Ferovi domů:
„Zaplatíš pokutu 5 tisíc!“
„Za co?“
„Za pálení slivovice.“
„Ale já slivovici nepálím.“
„V kůlně na to máš přístroj!“
„To je po dědovi, já to ani neumím.“
„Máš přístroj, tak zaplatíš pokutu.“
Fero sáhne do krabice a podává policistovi 2 pětitisícové bankovky.
„Řekl jsem, že 5 tisíc.“
„Těch druhých 5 tisíc je za to znásilnění.“
„Cože, ty jsi nějakou znásilnil !?!“
„To néé, ale mám na to přístroj…“.
Stejně absurdní je placení TV a rozhlasových poplatků všemi, „kteří na to mají přístroj“.
V současnosti kromě pár osob, které chtějí „raději zešílet v divočině“, každý má TV či rádio, nebo tablet či chytrý mobil, i bezdomovci mají mobil.
Někdo má rádio, ale ČRo NIKDY neposlouchá.
Dle zákona je povinen platit rozhlasový a TV poplatek, stejně platí chudák jako miliardář.
Namítnete, že ti, kdož žádný přístroj schopný příjmu nemají, dojdou na úřad a podepíší místopřísežné prohlášení. Kdo přístroj má a je chudý, doloží malé příjmy a oba platit nemusí.
To je presumpce viny: Podezřelý je povinen dokázat nevinu. Typické pro totalitu.
Osoby, které se ničeho nedopustili, nic nemají nebo nevyužívají, musí chodit na úřad = totalita.
Placení TV a Rozhla poplatků (téměř) všemi je pozůstatkem totality, feudalismu, kdy nevolníci byli vůči pánům něčím povinni.
Nesouhlasím s milionem chvilek pro totalitu. Všichni, kdo byli a přijdou na shromáždění za účelem zachování poplatků, jsou totalitáři a nepřátelé všech slušných lidí.
Samozřejmě zachovat veřejnoprávní TV a rozhlas.
Financování ze státního rozpočtu. Výdaj mandatorní, ze zákona. Ten přijmout třebas i ústavní většinou, aby ho jakákoliv budoucí vládnoucí garnitura v budoucnosti nemohla změnit dle „poslušnosti“ médií.. Každý měsíc 1/12, žádné zpoždění, podobně jako např. důchody.
Výhody:
- Ušetří se min. 280 milionů Kč ročně, což je (cca) cena vybírání poplatků.
- ušetří se několik systémových míst těch, kteří na plný úvazek špehují občany a firmy, zda platí poplatky.
- Nikdo nebude předvoláván k soudu za neplacení (…zaplatí sice mnohem více, z čehož ČRo ani ČTV nic navíc nemají), tj. soudům ubude agenda.
- Hospodaření veřejnoprávních médií bude kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad…mj. odhalí, kolik velice dobře odměňovaných „externích“ autorů historek okresního formátu, tzv. bavičů a jiných tzv. VIP má stálý příjem z obou těchto médií.
Petr Liška
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