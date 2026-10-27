Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

To je za znásilnění –Někoho jsi znásilnil? –Ne, ale mám na to přístroj!

Petr Liška
Stejně absurdní je placení TV a rozhlasových poplatků všemi, „kteří na to mají přístroj“. Kdo nic nemá a nechce platit, musí dojít na úřad a podepsat místopřísežné prohlášení. To je presumpce viny !!

Starý vtip, který znám od puberty slovensky – zde česky:

Přijde policista k Ferovi domů:

„Zaplatíš pokutu 5 tisíc!“

„Za co?“

„Za pálení slivovice.“

„Ale já slivovici nepálím.“

„V kůlně na to máš přístroj!“

„To je po dědovi, já to ani neumím.“

„Máš přístroj, tak zaplatíš pokutu.“

Fero sáhne do krabice a podává policistovi 2 pětitisícové bankovky.

„Řekl jsem, že 5 tisíc.“

„Těch druhých 5 tisíc je za to znásilnění.“

„Cože, ty jsi nějakou znásilnil !?!“

„To néé, ale mám na to přístroj…“.

Stejně absurdní je placení TV a rozhlasových poplatků všemi, „kteří na to mají přístroj“.

V současnosti kromě pár osob, které chtějí „raději zešílet v divočině“, každý má TV či rádio, nebo tablet či chytrý mobil, i bezdomovci mají mobil.

Někdo má rádio, ale ČRo NIKDY neposlouchá.

Dle zákona je povinen platit rozhlasový a TV poplatek, stejně platí chudák jako miliardář.

Namítnete, že ti, kdož žádný přístroj schopný příjmu nemají, dojdou na úřad a podepíší místopřísežné prohlášení. Kdo přístroj má a je chudý, doloží malé příjmy a oba platit nemusí.

To je presumpce viny: Podezřelý je povinen dokázat nevinu. Typické pro totalitu.

Osoby, které se ničeho nedopustili, nic nemají nebo nevyužívají, musí chodit na úřad = totalita.

Placení TV a Rozhla poplatků (téměř) všemi je pozůstatkem totality, feudalismu, kdy nevolníci byli vůči pánům něčím povinni.

Nesouhlasím s milionem chvilek pro totalitu. Všichni, kdo byli a přijdou na shromáždění za účelem zachování poplatků, jsou totalitáři a nepřátelé všech slušných lidí.

Samozřejmě zachovat veřejnoprávní TV a rozhlas.

Financování ze státního rozpočtu. Výdaj mandatorní, ze zákona. Ten přijmout třebas i ústavní většinou, aby ho jakákoliv budoucí vládnoucí garnitura v budoucnosti nemohla změnit dle „poslušnosti“ médií.. Každý měsíc 1/12, žádné zpoždění, podobně jako např. důchody.

Výhody:

- Ušetří se min. 280 milionů Kč ročně, což je (cca) cena vybírání poplatků.

- ušetří se několik systémových míst těch, kteří na plný úvazek špehují občany a firmy, zda platí poplatky.

- Nikdo nebude předvoláván k soudu za neplacení (…zaplatí sice mnohem více, z čehož ČRo ani ČTV nic navíc nemají), tj. soudům ubude agenda.

- Hospodaření veřejnoprávních médií bude kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad…mj. odhalí, kolik velice dobře odměňovaných „externích“ autorů historek okresního formátu, tzv. bavičů a jiných tzv. VIP má stálý příjem z obou těchto médií.

Autor: Petr Liška | úterý 27.10.2026 11:37 | karma článku: 0 | přečteno: 49x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Petr Liška

Šťastný život v secesi na zámku Lešany

Zámek vyhořel r. 1903, tedy v době secese, takže starší mobiliář se nezachoval. První rok v dějinách, kdy je zámek otevřen veřejnosti, je v něm velmi vhodně výstava „Šťastný život v secesi“.

20.9.2026 v 19:16 | Karma: 7,07 | Přečteno: 82x | Diskuse | Kultura

Petr Liška

Výstava „Největší záhady a tajemství světa“ již jen 10 dní

Jedna z nejzajímavějších výstav, které jsem v životě viděl. Poprvé ve StČ kraji, snadno jednodenní výlet z Prahy.

18.9.2026 v 19:14 | Karma: 7,25 | Přečteno: 175x | Diskuse | Kultura

Petr Liška

Nejlepší logo letecké společnosti na světě má IranAir

Některé letecké společnosti mají logo, o kterém ani jejich zaměstnanci nevědí, co a proč tam je...nemusíme chodit daleko. Jen některá loga mají hlubší smysl.

15.4.2026 v 0:37 | Karma: 11,29 | Přečteno: 230x | Diskuse | Cestování

Petr Liška

Nesnižujte spotřební daň na naftu a benzin, místo toho zvyšte dotace na veřejnou dopravu

Snížení spotřební daně je plošná dotace i pro ty, kdož to nepotřebují. Použít stejnou částku na zvýšení dotací hromadné dopravy osob, tedy pro ty potřebnější, navíc snížení emisí a dopravních zácp.

31.3.2026 v 18:12 | Karma: 10,15 | Přečteno: 197x | Diskuse | Ekonomika

Petr Liška

Číselné soustavy, které dnes užíváme, a názvy čísel

Dnes užívané ČÍSELNÉ SOUSTAVY a názvy čísel v různých evropských jazycích, jejich zvláštnosti, včetně tří českých názvů TUCET, MANDEL a KOPA

28.3.2026 v 15:48 | Karma: 20,00 | Přečteno: 296x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?
20. října 2026  12:22

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ
20. října 2026  18:27

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...

S dětmi do zoo za gepardy či na výstavu aut? Tipy na podzimní prázdniny v Praze

Budova Magistrátu hlavního města Prahy
27. října 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Se státním svátkem 28. října a s následnými podzimními prázdninami získají děti celých pět dní...

Tam byl takový klíček, vysvětloval zloděj, jak v bufetu tahal z kasy peníze

„Tam byl takový klíček. Tak jsem to udělal jenom,“ ukázal sedmadvacetiletý muž,...
27. října 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepozornosti prodavačky a klíčku v zámku pokladny využil sedmadvacetiletý muž v jednom z...

Ostrava chystá ošetření dalších stromů napadených jmelím bílým

ilustrační snímek
27. října 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších téměř 650 stromů napadených jmelím...

Ostrava chystá ošetření dalších stromů napadených jmelím bílým

ilustrační snímek
27. října 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších téměř 650 stromů napadených jmelím...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Petr Liška

  • Počet článků 38
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 939x
70 let, absolvent fakulty řízení VŠE v Praze, analytik. Znalec veřejné dopravy, zvl. letecké a železniční, politické geografie a příbuzné obory.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.