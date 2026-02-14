Švýcarsko nemá „hlavu“ státu a mělo by být pro nás vzorem
Švýcarská konfederace má dvoukomorový parlament a soustavu soudů a jiných kontrolních orgánů.
Při rozhodování (tvorba zákonů) i kontrole plnění rozhodnutí (dodržování zákonů, předpisů a nařízení) je vhodné mít více úrovní a možnost odvolání k vyššímu článku. Provedení rozhodnutí = vládnutí – má provádět jen jeden článek, v lidské společnosti vláda = viz můj blog.
2 články moci výkonné = rozpor s teorií řízení
Švýcarská vláda má jen 7 ministrů a jeden z nich předsedá zasedání vlády. Pro případ nemoci, dovolené atp. je jiný z ministrů prvním místopředsedou vlády. Z praktických důvodů je tato funkce nazvána: PREZIDENT a jeho zástupce VICEPREZIDENT. Většina Švýcarů neví, jak se jejich prezident, natož viceprezident, jmenují. Když jsem se v dobách bez internetu Švýcara/-rky zeptal, kdo je jejich prezidentem, tak odpovídali: „Nevím, nezlobte se, ono se to tak často mění“.
Po volbách je ustavena vláda (německy Bundesrat), která získá důvěru Sněmovny. Má dle Ústavy 7 ministrů: Obrany, zahraničí, vnitra, financí, spravedlnosti a policie, hospodářství, dopravy.
V posledních letech byly názvy některých ministerstev rozšířeny: Obrany o „civilní ochrany a sportu“, Hospodářství o „vzdělávání a výzkum“, Dopravy o „komunikací a energetiky“ a později o „životní prostředí“. Všimněte si, že počet ministerstev ani ministrů nebyl rozšířen. Švýcarská vláda má členy, které stát potřebuje, nikoliv tolik „ministrů bez ministerstva“, které potřebuje vítězná vládní koalice, minulá vláda ČR měla 3 ministry bez portfeje.
7 ministrů na svém prvním zasedání si zvolí na 1 rok ze 7 ministrů/-yň jednoho předsedu a jednoho místopředsedu. Ti nemají žádné výkonné pravomoci, ani nezastupují jednotlivě stát navenek. Předseda, při jeho nepřítomnosti místopředseda, řídí zasedání vlády. Někdo musí říci: „zahajuji dnešní zasedání“ později: „vidím, že nikdo již nemá připomínky, takže dávám hlasovat.“, na závěr: „Příští schůze bude jako vždy ve středu, ale místo od 8 bude až od 9:30, neboť ministr zahraničí se vrací ze zahraniční cesty“. Místopředseda „kouká“ předsedovi přes rameno, jak se to dělá a další rok je automaticky předsedou a 7 ministrů zvolí nového místopředsedu. Za 4-leté volební období nesmí být 1 ministr více než 1x předsedou.
Z praktických důvodů se tato funkce nenazývá předseda vlády, natož „první místopředseda vlády“, nýbrž PREZIDENT a VICEPREZIDENT. Je to kratší jedno slovo: mezinárodní slovo, které až na pravopis 1 písmene, resp. koncovku, je stejné ve všech úředních jazycích Švýcarské konfederace: němčina- francouzština – italština – rétorománština. „Místopředseda vlády“ by bylo: „stellvertretender Premierminister“, ale v Německu a Rakousku: „Vizekanzler“ – „vice-Premier ministre » - « Vice Primo Ministro“ (o délce výrazu „první místopředseda vlády“ ani nemluvě).
Pozn.: Švýcarská konfederace se nazývá „konfederace“ ve francouzštině, italštině a rétorománštině, kdežto ve švýcarské němčině „Schweizerische Eidgenossenschaft“ = „Švýcarské spříseženstvo“. Švýcarsko vzniklo 1. srpna 1291 slavnostní přísahou shromážděných mužů ze tří „lesních“ kantonů (Uri, Schwyz a Unterwalden) na louce Rütli na ochranu před vnějším nepřítelem, heslo: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Mezinárodní zkratka (auta, internet) = CH = z latiny „Confederatio Helvetica“, aby neměl ani 1 ze 4 jazyků přednost).
Švýcaři si vždy vládli samo „zdola“. Nemají pochopení pro „hlavy států“, ať již „hlavy pomazané“ (král, velkovévoda, kníže, šejk, sultán) nebo volené (prezident), o nevolených samozvaných diktátorech ani nemluvě.
Důkaz: na pohřeb ex-prezidenta Havla přiletělo 42 zahraničních delegací, většinou hlavy států (zvláště ty „pomazané, dědičné“). Některé státy poslaly bývalé hlavy státu (neboť prezident Havel nezemřel ve funkci, nýbrž „coby bývalý“). Státy významnější a mocnější než ČR, poslaly ministra(-yni) zahraničí. Ze Švýcarska přiletěla ministryně FINANCÍ (NÁHODOU zrovna viceprezidentka), nikoliv ministr zahraničí. Prostě ten ze 7, který měl zrovna čas…
Švýcarsko nemá hlavu státu, ale nemá ani předsedu vlády ve smyslu většiny států světa: Předseda vlády ČR a většiny států není ministrem žádného ministerstva, v některých ani první místopředseda vlády nemá ministerstvo. Prezident Švýcarské konfederace = nejvýstižnější by bylo „první z ministrů na 1 rok“.
Švýcarsko má téměř stejně obyvatel, jako ČR: 9 milionů vs. 10 a půl milionu. Na rozdíl od ČR má více než 700 let zkušeností s přímou demokracií a také poněkud déle zkušenost s centrální vládou = od roku 1848. S vládnutím na kantonální úrovni mají mnohé z kantonů zkušeností mnohem více, než 700 let. Mohlo by být pro ČR vzorem, ne hned ve všem, ale od příštího volebního období v „ne-hlavě státu“.
Petr Liška
Některé státy, které si na demokracii jen nehrají, nemají „hlavu“ státu
Některé státy nemají jednočlennou „hlavu“ státu, ať již presidenta nebo krále-knížete-šejka. Mají KOLEKTIVNÍ hlavu státu nebo VÍCE OSOB V ČELE.
Řízení = proces, který se skládá ze tří činností: Rozhodování - provedení rozhodnutí - jeho kontrola. Dle Ústavy ČR máme 2 na sobě nezávislé články moci výkonné...ústavní krize...
Stát se stává neschopným řešit problémy, neboť vedle 3 pilířů demokracie vyrostl čtvrtý...
Stát a uskupení EU se před očima sice nerozpadá, ale stává se neschopným řešit vlastní problémy, přičemž většinu si vlastním přičiněním způsobil a způsobuje.
Všichni jsme si rovni, ale poslanci jsou rovnější
Napsal jsem (viz související články), co byl první právní krok současné vlády. Nyní popíši, co nás budou stát končící poslanci ještě po skončení jejich mandátu.
Ministři bez portfeje + zbytečný místopředseda vlády
Volme jen ty strany a hnutí, které se zaváží, že funkce ve vládě, na ministerstvech, v PSP atd. budou zřizovat dle potřeb státu a lidu, nikoliv dle ambicí „náčelníků(-nic)“ vítězných stran a koalic.
