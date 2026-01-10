Stát se stává neschopným řešit problémy, neboť vedle 3 pilířů demokracie vyrostl čtvrtý...
Cituji: Elon Musk:
Stát a zvláště demokratický vždy stál na třech pilířích:
moc zákonodárná, výkonná a soudní.
Vyrostl nám čtvrtý pilíř, mocnější než ty tři:
byrokracie.
On to použil na USA, ale ono to platí i na EU a na ČR.
Pro nás Čechy a Evropany jinými slovy jiný Američan řekl totéž:
Viceprezident J.D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci:
Největší nebezpečí pro Evropu není Rusko ani Čína, ale je ZEVNITŘ.
Evropané, přesněji představitelé EU států na konferenci, to nepochopili:
někteří odmítli, jiní zpochybnili a svolavatel konference se při jejím zakončení rozplakal.
Viz:
|
Předseda mnichovské konference se rozbrečel na pódiu, Rusko se mu směje
Všichni se ohánějí PRÁVNÍM STÁTEM. Všechny zákony a podzákonné normy (nařízení, prováděcí vyhlášky atd.) vytváří lidé.
Byl jsem osobně přítomen tomu, když výpravčí žst. na kolenou (kolena přeháním) prosil strojvedoucího ČD Cargo, aby svojí lokomotivou dojel asi 1 km přitáhnout regionovu Českých drah, která „si lehla“ v mírném dolíčku před stanicí na dvoukolejné trati, kdy 2. kolej byla v opravě. Strojvedoucí odvětil: „já se kvůli tomu nenechám vyhodit z práce“ a nejel…všechny vlaky kvůli tomu asi 1 a půl hodiny zpoždění.
Ve všech předchozích režimech (feudalismus, kapitalismus, protentokrát i socialismus) by strojvedoucí-posunující záloha na zvláštní rozkaz vyjel a za 10 minut by byl zpět i s vláčkem. Dnes: strojvedoucí divize Cargo „nemá zkoušky“ na osobní dopravu a nepojede.
Magistrát města Prahy, úřady městských částí i občané chtějí trasu metra D, ale jeden nevolený úředník rozhodl:
Zrušil výsledek výběrového řízení…nestaví se…zpoždění bude minimálně asi 1 a půl roku, neb se musí opět dodržet všechny zákonné lhůty na vypsání tendru, přečtení, podání nabídek a jejich vyhodnocení.
Údajný důvod (mj.) zrušení celého výběrového řízení: Vítěz (firma, která i dle svého názvu staví především v podzemí) nedoložil dostatečnou kvalifikaci stavbyvedoucího se stavbami pod zemí.
Jiný účastník napadl rozhodnutí ÚOHS u krajského soudu v Brně.
Čtěte vyjádření soudu (jistě v souladu se zákony):
„Soud bude ve věci samé rozhodovat rozsudkem, přičemž pro rozhodnutí zákon nestanoví žádnou lhůtu. V současné době ve věci teprve probíhají přípravné úkony a soud nemůže předvídat procesní strategie jednotlivých účastníků a osob zúčastněných na řízení, které mohou mít významný vliv na délku řízení“.
Úředníci za pouhých 35 let od listopadu 1989 si jsou tak jisti svojí „židlí“, že mnozí z nich
- neodpovídají na otázky dle zákona
- pokud občan poukazuje „výše“ na nezodpovězení nebo nesprávný postup, tak se navzájem kryjí.
Viz např. kauza tajemníka Ústeckého magistrátu:
Soudem odsouzen pro neplnění pracovních povinností a za to k pokutě a náhradě škody městu ve výši 170.000 Kč.
Přesto primátor města obhajoval výši odměn téměř milion Kč za rok „jako normální“ (dva až 5x více než tajemníci obdobných krajských měst, kteří nebyli nikdy odsouzeni za neplnění pracovních povinností).
Je třeba s tím 4. Pilířem, který vyrostl vedle tří pilířů, na kterých stojí demokracie, udělat zásadní řez.
Nevolám po zrušení tří čtvrtin úřednických míst.
Volám především po zcela novém nastavení zákonů, nařízení, vyhlášek, které souvisí s úřednictvem i vztahy mezi volenými orgány a úředníky. Nejen jejich kompetence a vzájemné vztahy, ale i lhůty k vyřízení, neposílání spisů „nahoru a dolů“, nýbrž jen 1x nahoru a konec.
Přitom samozřejmě některá úřednická místa zrušit…nikoliv ze dne na den, ale někdo bezúhonný bude muset pochopit, že je přeřazen (aby se jeho mohlo zrušit) na jiné úřednické místo, které zůstává potřebné, ale uvolní se tím, že dosavadní úředník:
- odejde do důchodu,
- sám dá výpověď vzhledem k jinému pro něho výhodnějšímu místu mimo úřednický státní a obecní aparát,
- stěhování,
- je pro neplnění povinností z funkce odvolán.
Tj. rušení míst provádět se sociálním cítěním, neb naprostá většina úředníků pracuje řádně a plní všechna nařízení a prováděcí předpisy do puntíku…
Růst počtu úředníků je prvním ze zákonů profesora Parkinsona, který hned v 1.kap. své nesmrtelné knihy „Zákony prof. Parkinsona“ (viz str. 5-11 vydání 1966) ukazuje v jiných spol. poměrech, než byly za socialismu u nás, a než jsou u nás nyní, dokazuje na anglosaské praxi:
Britská admiralita: 1928 vs. 1914:
Aktivní velké válečné lodě – 67 % (snížení počtu je logické jejich jinou velikostí a kvalitou)
Námořníci – 31 %,
Ale úředníci v loděnicích + 40 % a
Úředníci admirality + 78 %.
Podobně je třeba změnit-zkvalitnit výběr nových úředníků – viz jeho druhou kapitolu
„Užší výběr čili kádrová politika“ – v Británii měl vnuk vévody přednost před synovcem lorda, u nás má člen vládní strany přednost před členem malé neparlamentní strany a oba před nečlenem jakékoliv strany….
…a tím ČR i celá EU zaostává za Čínou a jinými státy, které si s tím poradili.
Petr Liška
Všichni jsme si rovni, ale poslanci jsou rovnější
Napsal jsem (viz související články), co byl první právní krok současné vlády. Nyní popíši, co nás budou stát končící poslanci ještě po skončení jejich mandátu.
Petr Liška
Ministři bez portfeje + zbytečný místopředseda vlády
Volme jen ty strany a hnutí, které se zaváží, že funkce ve vládě, na ministerstvech, v PSP atd. budou zřizovat dle potřeb státu a lidu, nikoliv dle ambicí „náčelníků(-nic)" vítězných stran a koalic.
Petr Liška
První právní krok současné vlády před 4 lety
První dojem nelze udělat napotřetí. Prvním právním krokem naplnili své ambice, vůbec jim nešlo o dobro Česka: zřídili si tři ministry bez ministerstva a zbytečné místopředsedy vlády.
Petr Liška
Jak mohla KHNP vyhrát výběrové řízení, když nemohla vůbec stavět
Jak mohla KHNP vyhrát výběrové řízení na 2 jaderné bloky v Dukovanech. Kardinální nedodržení zadávacích podmínek: V okamžiku uzávěrky přihlášek ani v okamžiku vyhlášení vítěze nebyli PRÁVNĚ SCHOPNI cokoliv u nás stavět.
Petr Liška
Jak šetřit na kalendářích
Kdo nechce utrácet za drahé nástěnné kalendáře, může použít starý, uschovaný z dob, kdy "bylo lépe" a koupil si či dostal hezký reklamní. Níže je návod, jak pouhým náhledem na "rok" najít kalendář se stejným kalendáriem.
