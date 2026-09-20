Šťastný život v secesi na zámku Lešany
Většina zámků měla „jen“ 2 až 3 „druhy“ majitelů či uživatelů:
- postavena šlechtou, užívána šlechtou (mezi nimi = převod koupí, sňatkem, konfiskace a předání jinému rodu),
- zestátnění a dodnes státní,
- po r. 1989 vráceny restituentům.
Zámek Lešany má velice zajímavou historii různými „druhy“ majitelů:
- postaven a užíván šlechtou,
- již 1740 prodán církvi – konkrétně Kapitule sv. Víta v Praze,
- Za 2.sv. války užíván SS jako velitelství na okraji největšího výcvikového prostoru SS vůbec,
- Poté stát, který svěřil JZD.
- po r. 1989 JZD zkrachovalo, předáno obci.
Od ní r. 1996 koupil nebohatý pan Truhlář a VLASTNÍMA RUKAMA 25 let rekonstruoval, restauroval, dostavoval, vybavoval bez dotací státu či EU !!!
Kapitula sv. Víta po požáru zámek obnovila – mj. kapli přenesla na druhou stranu od věže. Proto je pro první rok, kdy je zámek otevřen veřejnosti, příhodná výstava „Šťastný život v secesi“ – viz
Oblečení (nejen šaty, ale i „spodnice“, klobouky s péry aj.) ze sbírek paní Mudrákové a drobnosti všeho druhu ze sbírky J.V. Marouška (ukázky viz fotopřílohy), samozřejmě i nábytek a obrazy.
K návštěvníkům promlouvají z obrazovek dobově oblečené historické postavy a současná sběratelka paní Mudráková (viz fotopřílohy).
Výstava je otevřena denně KROMĚ ÚTERÝ, bohužel jen do 28.září 2026.
Proč píši jen pár dní před koncem výstavy – viz můj článek „Největší záhady a tajemství světa“
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