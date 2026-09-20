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Šťastný život v secesi na zámku Lešany

Petr Liška
Zámek vyhořel r. 1903, tedy v době secese, takže starší mobiliář se nezachoval. První rok v dějinách, kdy je zámek otevřen veřejnosti, je v něm velmi vhodně výstava „Šťastný život v secesi“.

Většina zámků měla „jen“ 2 až 3 „druhy“ majitelů či uživatelů:

- postavena šlechtou, užívána šlechtou (mezi nimi = převod koupí, sňatkem, konfiskace a předání jinému rodu),

- zestátnění a dodnes státní,

- po r. 1989 vráceny restituentům.

Zámek Lešany má velice zajímavou historii různými „druhy“ majitelů:

- postaven a užíván šlechtou,

- již 1740 prodán církvi – konkrétně Kapitule sv. Víta v Praze,

- Za 2.sv. války užíván SS jako velitelství na okraji největšího výcvikového prostoru SS vůbec,

- Poté stát, který svěřil JZD.

- po r. 1989 JZD zkrachovalo, předáno obci.

Od ní r. 1996 koupil nebohatý pan Truhlář a VLASTNÍMA RUKAMA 25 let rekonstruoval, restauroval, dostavoval, vybavoval bez dotací státu či EU !!!

Kapitula sv. Víta po požáru zámek obnovila – mj. kapli přenesla na druhou stranu od věže. Proto je pro první rok, kdy je zámek otevřen veřejnosti, příhodná výstava „Šťastný život v secesi“ – viz

Oblečení (nejen šaty, ale i „spodnice“, klobouky s péry aj.) ze sbírek paní Mudrákové a drobnosti všeho druhu ze sbírky J.V. Marouška (ukázky viz fotopřílohy), samozřejmě i nábytek a obrazy.

K návštěvníkům promlouvají z obrazovek dobově oblečené historické postavy a současná sběratelka paní Mudráková (viz fotopřílohy).

Výstava je otevřena denně KROMĚ ÚTERÝ, bohužel jen do 28.září 2026.

Proč píši jen pár dní před koncem výstavy – viz můj článek „Největší záhady a tajemství světa“

Autor: Petr Liška | neděle 20.9.2026 19:16 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
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Petr Liška

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70 let, absolvent fakulty řízení VŠE v Praze, analytik. Znalec veřejné dopravy, zvl. letecké a železniční, politické geografie a příbuzné obory.

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