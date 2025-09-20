První právní krok současné vlády před 4 lety
Co udělala současná vláda jako první PRÁVNÍ AKT (nikoliv předvolební sliby, billboardy, program), který měl právní následky pro tento stát?
Navrhli si vládu se třemi ministry bez portfeje. Z francouzštiny = ministr bez ministerstva.
Ostatní právní kroky mohli dělat až poté, co prezident vládu jmenoval.
=================================
Připomíná mně to příhodu z jedné nejmenované koloniální země – říkejme jí Křopakie, kterou její koloniální velmoc dobře připravila na nezávislost.
Jména tam žijících kmenů a národů neuvádím, abych neurazil moudré domorodce, např. Křováky a Papuánce.(Moudrost „přírodních“ národů viz např. ve dvou filmových komediích na téma „Bohové musejí být šílení“).
V zemi žily domorodé kmeny jak u pobřeží, živící se rybolovem a pěstováním plodin, tak kmeny v hlubokých horských údolích oddělené od zbytku světa, žijící dosud jako lovci a sběrači.
Lovci a sběrači neuměli psát a počítat jen na prstech.
Dotaz na muže: „Kolik máš dětí?“ – „Tři syny a čtyři dcery, to je celkem…sedm“ (chlubí se, jak umí správně sečíst 3 prsty na jedné ruce se 4 prsty na druhé ruce).
Guvernér-běloch a koloniální úředníci je připravili dobře na nezávislost, včetně prvních svobodných voleb.
Takže také vysvětlili, že kmeny musí vytvořit předvolební koalice, neboť je zřejmé, že příslušníci každého kmene budou volit téměř 100 % náčelníka svého kmene.
Takže vznikly koalice více kmenů: kmenů pobřežních, kmenů náhorních, kmenů náhorních plošin, kmenů ze sídla koloniální správy a blízkého okolí.
Dvě koalice po volbách vytvořily většinovou koalici.
Poprvé se sešli v hlavním městě.
Guvernér: Necháváme zde budovy pro 14 ministerstev a sídlo guvernéra bude sídlem předsedy vlády, takže vytvoříte 15 člennou vládu: „Náčelník nejsilnějšího kmene bude předseda vlády, zde Černoch bude ministrem obrany“. Tak jmenoval, kdo čeho bude ministrem.
Mezi náčelníky byli i tací, kteří uměli počítat do více než 10. Spočítali, že jich je 18.
Ti 3, kteří neměli být ministry, začali křičet: „My chceme a musíme být také ministry“.
Guvernér: „Budete prvními náměstky ministrů“
– „Ale náměstek má jen stříbrné nárameníky a šňůrky, kdežto ministři zlaté…Když nebudeme ministry, tak odcházíme pryč a bez nás nesestavíte (většinovou) vládu…“.
Zvláště jeden ze tří „Nadbytečných“, jménem „Longšál“ se ozval:
„Támhle Černoch bude významným ministrem jen proto, že jeho kmenové území je v hlavním městě a přitom je bělejší než mnohý běloch.
Kdežto já jsem náčelníkem mocného černošského kmene, mám více duší a naše území je mnohem rozsáhlejší, než Černochovo….musím být ministrem a musím…“.
Guvernérův tajemník něco šeptá guvernérovi…Po chvilce guvernér praví:
„Tři budovy pro další tři zbytečná ministerstva přes noc nepostavíme. Vy tři budete ministry bez portfeje.“
– „Co to je?“.
„To slovo se naučte –až budete na vládě nebo na služební cestě v cizině, tak ho říkejte, aby bylo vidět, jak jste vzdělaní. To je ministr bez ministerstva.“
– „Ale my musíme mít ministerstvo“.
Guvernér vysvětlí: „Ministr bez portfeje má hlas na zasedání vlády stejně jako každý ministr. Bude mít stejně krásnou uniformu se zlatými nárameníky a šňůrkami, stejný plat, stejné auto i se šoférem“, a pokračuje:
„Kdežto náměstkové ministrů budou mít vždy jen jedno auto pro všechny náměstky, jen stříbrné šňůrky a menší plat. Vedoucí odborů budou mít jen niklové nárameníky…“.
„Zato ministr bez portfeje, protože nemá ministerstvo, má méně povinností než ministr s ministerstvem a může více času trávit svými dosavadními zálibami. Např. lovem divokých prasat, projížďky v autě s řidičem, hru na babu a na schovávanou atp.“.
Ti tři se zaradovali a řekli nahlas, že tedy berou posty ministrů bez portfeje.
Náčelník mocného černošského kmene Longšál se zeptal, čeho že bude ministrem.
Tajemník pošeptal guvernérovi a ten pravil:
„Vy budete ministrem pro vědu, výzkum a inovace.“
Longšál: „Slyšel jsem, že bílí někde mají výzkumné ústavy, v nichž pracují vědci. Jaký je rozdíl mezi vědou a výzkumem?“.
Guvernér: „My vám z ministerstva školství převedeme tři odborníky jako vaše poradce a ti vám to vysvětlí“.
Longšál: „Co to jsou inovace? To jsem v životě neslyšel“.
Guvernér: „Já vím, že máte jen tu školu v provinční Kohimě, kterou jsme již pro neschopnost zrušili, ale poradci vám to vysvětlí.“
A tak vznikla v Křopakii 18 členná vláda...
==============================
„Teď jde o Česko!“ hrdě hlásá předvolební leták největší strany dosavadní české vládní koalice.
Přitom jejich prvním právním aktem před čtyřmi lety bylo nikoliv zřízení míst ministrů a místopředsedů vlády dle potřeb Česka, ale pro naplnění JEJICH VLASTNÍCH POTŘEB.
Když Piráti vystoupili z vlády, tak byla bez náhrady zrušena i funkce místopředsedy vlády pro digitalizaci a na předsednictvu vlády bylo zrušeno 10 (?!- nemohu najít zprávu s přesným číslem) systémových míst.
První dojem se nedá udělat napotřetí. A na mě současná vláda udělala první dojem tím jediným právním aktem, který mohla učinit ještě před svým jmenováním = zřízení tří zbytečných ministrů/-ryň proto, že vládu vytvořily dvě volební koalice složené ze tří, resp. dvou stran a v těchto stranách bylo více „náčelníků“, než ministerstev.
Ministerstvo lze zřídit jedině zákonem, obecně zvaným „kompetenční zákon“, kdežto navrhnout si další tři ministry bez ministerstva a zvýšit počet místopředsedů vlády mohli i bez zákona.
Takový udělali první dojem, jak jim jde o Česko…vím, koho nevolit.
Petr Liška
Jak mohla KHNP vyhrát výběrové řízení, když nemohla vůbec stavět
Jak mohla KHNP vyhrát výběrové řízení na 2 jaderné bloky v Dukovanech. Kardinální nedodržení zadávacích podmínek: V okamžiku uzávěrky přihlášek ani v okamžiku vyhlášení vítěze nebyli PRÁVNĚ SCHOPNI cokoliv u nás stavět.
Petr Liška
Jak šetřit na kalendářích
Kdo nechce utrácet za drahé nástěnné kalendáře, může použít starý, uschovaný z dob, kdy "bylo lépe" a koupil si či dostal hezký reklamní. Níže je návod, jak pouhým náhledem na "rok" najít kalendář se stejným kalendáriem.
Petr Liška
NE korespondenční volbě ani volba v zahraničí
NE korespondenční volbě, ale zrušte i volbu na zastupitelských úřadech v zahraničí! Krajan nenese následky své volby. Jinými slovy: důsledky jeho rozhodnutí se ho netýkají.
Petr Liška
Souvislost kanálu D-O-L s jinými kanály v Evropě
Všechno souvisí se vším: - 2.2. bylo kulaté 80. výročí konce bitvy u Stalingradu = nejvýznamnější bitva 2.sv.v.= obrat v celé válce - 8.2. naše vláda rozhodla o zrušení územní rezervy pro kanál Dunaj-Odra-Labe
Petr Liška
Ukrajinci dobyli Univerzitu Karlovu, naštěstí bez obětí na životech, jen na duši
Cizí státní vlajka se samostatně nevyvěšuje s jedinou výjimkou: NA DOBYTÉM ÚZEMÍ. Česko je plné ukrajinských vlajek, což nevadí v soukromém okně, ale vadí to na instituci, která je uvedena v zákonu o Státních symbolech.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Rusko popřelo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
Rusko dnes popřelo, že by jeho stíhačky v pátek narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o...
Turnusy od soboty do soboty jsou přežitek. Češi objevili flexibilní dovolenkové balíčky
Premium Klasické dovolenkové turnusy od soboty do soboty přestávají stále větší části lidí vyhovovat. Celá...
Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel
Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou...
Exkluzivně: jakou roli hrály špičky STAN a TOP 09 v korupční kauze Dozimetr
Premium Je únor 2021 a slovenský podnikatel Maroš Jančovič, jeden z obviněných v kauze Dozimetr, volá s...
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...
- Počet článků 25
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1146x