Nesnižujte spotřební daň na naftu a benzin, místo toho zvyšte dotace na veřejnou dopravu
Dotaci nepotřebují multimilionáři ani cisterny, které vozí benzin a naftu k pumpám.
Dotaci nepotřebují ani ti, kdož jezdí bezcílně, jen tak pro zábavu…a jsou takoví.
Snížení příjmů státního rozpočtu by ze svých daní, resp. zvýšenou inflací zaplatili i ti, kteří benzin a naftu vůbec nespotřebovávají. Někteří auto nemají nebo mají elektroauto, dlouhodobě upoutaní na lůžko atp. (daně platí i bezdomovci a „raději žít v divočině“ /viz oceněný film/ v DPH při koupi jídla, soli i krabicového vína).
Nemohu najít (a dlouho jsem zkoušel jak obecně gúglem, tak na stránkách ČSÚ) najít spotřebu nafty a benzinu dle druhu dopravy. Jedině jsem našel, že v ČR doprava spotřebuje asi 95 % nafty a benzinu.
Zemědělci, železnice a letectví neplatí spotřební daň, neboť neužívají veřejné silniční komunikace. Na jejich stavbu, opravy a údržbu vč. dopravních značek, semaforů a odstraňování následků nehod je tato daň určena.
Zemědělci mají tzv. zelenou naftu, tj. nárok na vratku podstatné části spotřební daně: většina spotřeby je na poli (spotřeba na 1 km je při hluboké orbě řádově větší než při jízdě po dálnici).
Železnice má tzv. modrou naftu, neboť platí za užití železniční dopravní cesty dle ujetých km, hmotnosti loko a vozů nebo jedou po vlastní vlečce.
Letectví neužívá naftu ani benzin, nýbrž letecké palivo.
Každá dotace má být cílená na ty, kdož dotaci, sociální dávky potřebují.
Vládě navrhuji, aby místo slevy na spotřební dani věnovala stejnou částku na zvýšení dotací do veškeré dotované hromadné dopravy osob. Tj. doprava autobusy (i přívozy) v městské, regionální i dotované dálkové dopravě a na regionální železnici objednávanou kraji i dálkovou objednávanou státem.
Případně i zvýšila dotaci na zelenou naftu.
Výhody mého návrhu řešení:
Dopravní podniky nebudou zdražovat jízdné = zvýšení nákladů na naftu bude plně hrazeno státní dotací. Sociálně potřebním nebudou mít zvýšené náklady na nutnou dopravu.
Proto někteří sociálně potřebnější přejdou z jízdy vlastním autem na hromadnou veřejnou dopravu. To přispěje i k celkovému snížení spotřeby pohonných hmot a tedy i k plnění cílů „green deal-u“ = snížení emisí.
Města i kraje budou moci objednat a dopravci v rámci možností nasadí i větší busy (běžný bus místo minibusu, kloubový místo běžného), železniční dopravci nasadí o 1-2 vagony na vytížené spoje více. Je možno jim zvýšit dotace o přidané spoje.
Zatím se ropná krize snad neprojevila na cenách elektřiny, tj. dopravní prostředky na elektřinu nepotřebují další dotaci: trolejbusy, tramvaje, metro, elektrifikované železniční tratě.
Malé procento ušetřené NESNÍŽENÍM spotřební daně dát i na rychlejší přechod na ekologičtější, tj. elektrické dopravní prostředky, tj. např. elektrifikaci další železniční tratě a pořizování elektricko-elektrických železničních vozidel a trolej-akuelektro-busů. Hybridní elektro-elektrobusy již jezdí např. na frekventované lince „59“ na pražské letiště nebo z pražské Palmovky směr Čakovice a jistě i v jiných městech. Železniční doprava na trati z Ostravy přes FM do Beskyd již prý úspěšně jezdí jen elektricky: na elektřinu „pod dráty“, na elektřinu z velkých akumulátorů jede do hor. Na rozdíl od kamionů, které nesmí a nemohou jet z kopce s vypnutým motorem a spotřebovávají naftu i při jízdě z kopce (brzdí motorem), železniční elektrické vozidlo brzdí tím, že vyrábí elektřinu a doplňuje akumulátory. Osobní vlaky na uvedené trati dojedou do cílové stanice s aku asi na 50 %, zpět do Ostravy, než najedou pod „dráty“, doplní na 60 %.
Na železnici přeprava několika tun akumulátorů navíc není překážkou, na rozdíl od silniční dopravy (např. v zatáčkách).
Tato dotace přivede část dosud jezdících autem v jedné osobě i po městech, kde je kvalitní veřejná doprava, k této.
Ti, kdož opravdu musí jet autem, např. vezou nemocného, nepohyblivého nebo dojíždí denně do práce či jednou za čas k lékaři a na úřad, kam nejezdí veřejná doprava (vůbec nebo v žádané době) také trošku ušetří, neboť vozovky nebudou tak ucpané.
Např. dnes hlášení ČRo 11:33: ve směru do centra (od Kačerova) zácpa – očekávané zdržení 15 minut,
Opačně ve směru z Florence k Muzeu – očekávané zdržení 10 minut.
Oboje na magistrále, pod kterou je kapacitní linka C metra s jízdní dobou z Kačerova na Florenc nebo opačně: 13 a půl minuty včetně všech zastávek.
Někteří jezdí autem po Praze a o této možnosti a rychlosti ani nevědí.
Nákladní doprava samozřejmě zdraží, ale v konečných cenách potravin i průmyslového zboží jsou náklady na dopravu jen zlomkem ceny a z toho na benzin/naftu opět jen zlomkem (kamion a plat řidiče atd. zůstanou stejné).
Navíc dotaci do hromadné osobní dopravy nebudou čerpat formou snížení spotřební daně zahraniční kamiony, které ČR jen projíždí a tankují.
Na závěr opět zdůrazňuji: zvýšení dotací veřejné hromadné dopravy bude mít několik výhod:
- snížení celkové spotřeby nafty/benzinu v době, kdy jí nebude dost,
- menší provoz na mnohde přetížených silnicích a v ulicích měst,
- ekologický přínos (který je možno vykázat i „Bruselu“).
Petr Liška
