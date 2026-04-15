Nejlepší logo letecké společnosti na světě má IranAir

Některé letecké společnosti mají logo, o kterém ani jejich zaměstnanci nevědí, co a proč tam je…nemusíme chodit daleko. Jen některá loga mají hlubší smysl.

Některé logo je grafickým ztvárněním prvního písmene názvu.
Jiné mají coby logo stylizovaného ptáka, který létá dlouho a vysoko bez mávání křídly, např. Lufthansa a polský LOT mají stylizovaného ptáka jeřába, který létá nad jezery severního Německa a Mazurskými jezery. Jiný druh jeřába má coby své logo Japan Air Lines.

Symbol, že s touto leteckou společností doletíte bezpečně kamkoliv.

Australský QANTAS má coby logo klokana. V době založení společnosti byly lety po severovýchodní Austrálii, později napříč Austrálií „skoky“ s více mezipřistáními. Později začali létat do Londýna a do Severní Ameriky, opět s několika mezipřistáními = skoky.

Letecká společnost IranAir vznikla sloučením dvou íránských společností, hledala nové logo. Soutěž vyhrál v r. 1961 tehdy 21-22letý student grafickým ztvárněním kamenné sochy (větší než člověk) z Persepolis, hlavního města Perské říše.

sbírkový předmět Petra Lišky

Socha cca z roku 500 př. n.l. zobrazuje mytického ptáka Homa. Ten po vylíhnutí vzlétne a po celý život NEPŘISTANE, takže nemá nohy…doletí všude a bezpečně.

Mytický pták Homa má však mnohem hlubší význam: je to symbol civilizace, která vytvořila stát cca 500 let př.n.l. a je na stejném místě DODNES. Íránská civilizace je stará přes 5.000 let a tento starověký národ stále obývá stejnou zemi, jedna z nejstarších vyspělých civilizací na Zemi, která existuje dodnes. Cestující si podvědomě uvědomují, že jde o stát – leteckou společnost – prověřenou doslova věky.

Pro všechny Íránce vč. příslušníků národnostních menšin, má i další význam:

Když vidí letadlo „Homa“ nad hlavou, uvědomují si, že jejich říše tam byla více než DVA TISÍCE let předtím, než „Američané“ objevili Ameriku. (srovnej 500 př.n.l. a 1492 n.l.. Kolumbus neobjevil Ameriku, domníval se, že objevil západní cestu do Indie…až o pár let později Evropané zjistili, že „objevili ameriku“).

Co jim bude ňáký produkt „tavicího kelímku“ (v originále „melting pot“) vykládat…

Logo bylo přijato za šáha. Po svržení šáha a jeho diktatury byly změněny názvy a znaky mnoha íránských firem. Znak-logo IranAir však zůstal nezměněn, i když je předislámský…je symbolem stálosti jedné z nejstarších civilizací světa.

Přikládám má vlastní fota z let 2011 a 2012, kdy letadla IranAir musela přistávat v Praze pro doplnění paliva na pravidelných linkách ze Švédska, Dánska a Nizozemí. Žádná ropná společnost v uvedených zemích nedodávala IranAir-u palivo, ačkoliv vlády uvedených států nezakázaly IranAir-u létat . Šlo o nátlak USA: pokud dodáte jediný litr IranAir-u, přijdete o všechny „kšefty“ s US ozbrojenými silami = základny skoro ve všech státech západní Evropy, vč. 6. flotily ve Středomoří …odebíráme mnohem více, než IranAir…

foto: Petr Liška, Praha 2.2.2011

Petr Liška, zakládající člen Aviation Fan Clubu před 51 lety.

Klub sběratelů propagačních materiálů leteckých společností a příznivců letecké dopravy, takže v tomto článku jen má vlastní fota z pražského letiště a vlajky z mé sbírky.

foto Petr Liška 15.1.2011

Welcome to the ČR, IranAir_foto P.Lišky

Autor: Petr Liška | středa 15.4.2026 0:37

Petr Liška

  • Počet článků 35
  • Celková karma 14,55
  • Průměrná čtenost 1000x
69 let, absolvent fakulty řízení VŠE v Praze, analytik. Znalec veřejné dopravy, zvl. letecké a železniční, politické geografie a příbuzné obory.

