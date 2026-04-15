Nejlepší logo letecké společnosti na světě má IranAir
Některé logo je grafickým ztvárněním prvního písmene názvu.
Jiné mají coby logo stylizovaného ptáka, který létá dlouho a vysoko bez mávání křídly, např. Lufthansa a polský LOT mají stylizovaného ptáka jeřába, který létá nad jezery severního Německa a Mazurskými jezery. Jiný druh jeřába má coby své logo Japan Air Lines.
Symbol, že s touto leteckou společností doletíte bezpečně kamkoliv.
Australský QANTAS má coby logo klokana. V době založení společnosti byly lety po severovýchodní Austrálii, později napříč Austrálií „skoky“ s více mezipřistáními. Později začali létat do Londýna a do Severní Ameriky, opět s několika mezipřistáními = skoky.
Letecká společnost IranAir vznikla sloučením dvou íránských společností, hledala nové logo. Soutěž vyhrál v r. 1961 tehdy 21-22letý student grafickým ztvárněním kamenné sochy (větší než člověk) z Persepolis, hlavního města Perské říše.
Socha cca z roku 500 př. n.l. zobrazuje mytického ptáka Homa. Ten po vylíhnutí vzlétne a po celý život NEPŘISTANE, takže nemá nohy…doletí všude a bezpečně.
Mytický pták Homa má však mnohem hlubší význam: je to symbol civilizace, která vytvořila stát cca 500 let př.n.l. a je na stejném místě DODNES. Íránská civilizace je stará přes 5.000 let a tento starověký národ stále obývá stejnou zemi, jedna z nejstarších vyspělých civilizací na Zemi, která existuje dodnes. Cestující si podvědomě uvědomují, že jde o stát – leteckou společnost – prověřenou doslova věky.
Pro všechny Íránce vč. příslušníků národnostních menšin, má i další význam:
Když vidí letadlo „Homa“ nad hlavou, uvědomují si, že jejich říše tam byla více než DVA TISÍCE let předtím, než „Američané“ objevili Ameriku. (srovnej 500 př.n.l. a 1492 n.l.. Kolumbus neobjevil Ameriku, domníval se, že objevil západní cestu do Indie…až o pár let později Evropané zjistili, že „objevili ameriku“).
Co jim bude ňáký produkt „tavicího kelímku“ (v originále „melting pot“) vykládat…
Logo bylo přijato za šáha. Po svržení šáha a jeho diktatury byly změněny názvy a znaky mnoha íránských firem. Znak-logo IranAir však zůstal nezměněn, i když je předislámský…je symbolem stálosti jedné z nejstarších civilizací světa.
Přikládám má vlastní fota z let 2011 a 2012, kdy letadla IranAir musela přistávat v Praze pro doplnění paliva na pravidelných linkách ze Švédska, Dánska a Nizozemí. Žádná ropná společnost v uvedených zemích nedodávala IranAir-u palivo, ačkoliv vlády uvedených států nezakázaly IranAir-u létat . Šlo o nátlak USA: pokud dodáte jediný litr IranAir-u, přijdete o všechny „kšefty“ s US ozbrojenými silami = základny skoro ve všech státech západní Evropy, vč. 6. flotily ve Středomoří …odebíráme mnohem více, než IranAir…
Petr Liška, zakládající člen Aviation Fan Clubu před 51 lety.
Klub sběratelů propagačních materiálů leteckých společností a příznivců letecké dopravy, takže v tomto článku jen má vlastní fota z pražského letiště a vlajky z mé sbírky.
Petr Liška
Nesnižujte spotřební daň na naftu a benzin, místo toho zvyšte dotace na veřejnou dopravu
Snížení spotřební daně je plošná dotace i pro ty, kdož to nepotřebují. Použít stejnou částku na zvýšení dotací hromadné dopravy osob, tedy pro ty potřebnější, navíc snížení emisí a dopravních zácp.
Petr Liška
Číselné soustavy, které dnes užíváme, a názvy čísel
Dnes užívané ČÍSELNÉ SOUSTAVY a názvy čísel v různých evropských jazycích, jejich zvláštnosti, včetně tří českých názvů TUCET, MANDEL a KOPA
Petr Liška
Zrušit funkci prezidenta, přejmenovat funkci předsedy vlády
Vysvětlil jsem, že funkce prezidenta je v rozporu s teorií řízení. Ukázal jsem, že i evropské demokratické státy nemají jednočlennou hlavu státu nebo ji nemají vůbec. Dnes navrhuji zrušení funkce prezidenta+převod pravomocí.
Petr Liška
Švýcarsko nemá „hlavu“ státu a mělo by být pro nás vzorem
Švýcarsko vzniklo jako přímá demokracie „zdola“. Ve většině dnešních kantonů neměli více než 700 let feudálního pána ani diktátora atp. Má jeden kolektivní článek moci výkonné = VLÁDU.
Petr Liška
Některé státy, které si na demokracii jen nehrají, nemají „hlavu“ státu
Některé státy nemají jednočlennou „hlavu“ státu, ať již presidenta nebo krále-knížete-šejka. Mají KOLEKTIVNÍ hlavu státu nebo VÍCE OSOB V ČELE.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů
Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k...
Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí
V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů...
Nizozemský taneční soubor NDT vystoupil ve vyprodaném Janáčkově divadle v Brně
Prestižní taneční soubor Nederlands Dans Theater (NDT) dnes vystoupil v Janáčkově divadle v Brně, a...
Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce
Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší...
Pacienti doufají, že pomůžou pojišťovny i e-žádanky, které ukážou reálné čekací lhůty v Česku
U tuzemských odborných lékařů zůstávají čekací lhůty dlouhodobě velmi dlouhé a v řadě oborů se...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 35
- Celková karma 14,55
- Průměrná čtenost 1000x