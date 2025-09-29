Ministři bez portfeje + zbytečný místopředseda vlády

Volme jen ty strany a hnutí, které se zaváží, že funkce ve vládě, na ministerstvech, v PSP atd. budou zřizovat dle potřeb státu a lidu, nikoliv dle ambicí „náčelníků(-nic)“ vítězných stran a koalic.

ČR měla samozřejmě i dříve ministry bez portfeje, tj. ministry(-yně) bez ministerstva, celkem 22 osob v 16 vládách.

V první a druhé vládě to bylo pochopitelné, že byl ministrem bez ministerstva: „Vedoucí úřadu vlády“ a/nebo „Předseda legislativní rady vlády“.

Když byl větší důraz na lidská práva, tak byl(a) i ministr(yně) pro lidská práva.

Když měla ČR předsedat na 6 měsíců celé EU, tak byl jmenován „ministr pro evropské záležitosti“. To chápu: Ministr zahraničí má na starosti styky s celým světem. Aby v Bruselu na jednání nebyl za ČR někdo s visačkou „náměstek ministra“, nýbrž s visačkou „ministr“.

Nyní končící vláda je rekordmanem: 6 ze všech 22 ministrů(-yň) bez portfeje jsou/byli členové této vlády.

Po odchodu Pirátů z vlády nebyla znovu obsazena funkce „Ministr pro legislativu“, neboť ten končící byl z Pirátů.

Stejně tak byl snížen počet náměstků předsedy vlády o „místopředseda vlády pro digitalizaci“, neboť Bartoš byl pro zpackanou digitalizaci stavebního řízení odejit a uražení Piráti odešli z vlády úplně.

Ministryní obrany je paní ČERNOCHOVÁ, předtím starostka Městské části Praha 2, nejmenší části hlavního města = rozloha 4,19km2 (na počet obyvatel není nejmenší = cca 45 tisíc).

Ministryní pro vědu, výzkum a inovace (bez ministerstva) byla Helena Langšádlová, do té doby starostka ČERNOŠIC.

Černošice jsou jedinou obcí s rozšířenou pravomocí (=ORP) pro celý okres Praha-západ. Okres přes 580 km2 (asi 140 x větší, než Praha 2). Má přes 162 tisíc obyvatel (před 4 lety a přibývá = skoro 4 x více, než Praha 2). Jde o „mocnou ORP“, neb ORP je celkem 206, okresů je „jen 76“, tj. v průměru jsou (téměř) 3 ORP na 1 okres.

Paní Langšádlová je absolventka oboru politologie na Vysoké škole politických a společenských věd v Kolíně, kam se VŠ přemístila z Kutné Hory. VŠ měla 2 studijní obory tak kvalitní, že jí ministerstvem školství (dokonce současným, kdy pí. Langšádlová byla ministryní bez portfeje) byla v r. 2022 odebrána akreditace a VŠ zanikla…

Jak vidíte, Helena Langšádlová měla „dokonalé“ znalosti, schopnosti a zkušenosti pro „Vědu, výzkum a inovace“, takže rezignovala v dubnu 2024…

To jsou důkazy, že výšeuvedené posty nejsou zřizovány pro potřeby státu, lidu, ale pro potřebu osobních ambicí „náčelníků“ stran vládní koalice.

Mimochodem, město Kóhima je v Indii téměř na hranicích s Barmou, druhé největší město v Nagaland-u. Kmenové území kmene Nágů, mluvících tibetobarmským jazykem. Viz: Odkaz

Nevěděl bych o něm, nebýt toho, že se proslavilo bitvou u Kóhimy v r. 1944: (viz:

https://zoom.iprima.cz/porady/tesne-uniky-2-svetove-valky/oblehani-kohimy

Japonci ovládali Barmu a u Kóhimy a Imphálu překročili hranici do nejvýznamnější kolonie Spojeného království, do Indie. Britské pluky tam svedly tuhé boje, aby Japonce zastavili.

V anglickém městě York je jediné muzeum této bitvy a ve městě jsou pomníky bitvy u Kóhimy, neb tam bojoval pluk posádkou v Yorku. Viz: http://yorkstories.co.uk/memorials/kohima-memorial-deans-park/

Autor: Petr Liška | pondělí 29.9.2025 17:42

Petr Liška

  • Počet článků 26
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1114x
69 let, absolvent fakulty řízení VŠE v Praze, analytik. Znalec veřejné dopravy, zvl. letecké a železniční, politické geografie a příbuzné obory.

