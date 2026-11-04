Daň z práva na život = nadsázka daně z hlavy
Daň z hlavy = regresivní daň, kdy všichni platí stejně, ač chudí nebo ultra bohatí.
Za všech režimů starověku, středověku (i v současné ČR R+TV poplatek) měla daň z hlavy výjimky (kromě nezletilých dětí):
Kdo vůbec nic nemá, např. nahý poustevník „který raději zešílí v divočině“:
Ve starověku výběrčí daní narazili na někoho úplně nahého (ve Středomoří), ve střední Evropě byl oděn jen v hadry, nikde neměl příbytek, tak mu nic nevzali.
Některé civilizace vybíraly takovou daň jen od „odlišných“ coby daň z práva na život: např. některé muslimské říše od „nevěřících“.
Někdy měli výjimku dospělí studenti, kněží a mniši a samozřejmě nesvéprávní… Bylo jasné, že tyto osoby žádný osobní majetek nemají. Tak aby výběrčí, dodržující přísně zákon, se nenamáhali zbytečně.
Někdy byla vybírána přechodně v krušných dobách pro říši jako další daň proti vnějšímu ohrožení (či na úspěšné dobytí jiného státu…Poté mohla být vlastnímu lidu dána úleva od mnoha daní).
Rozhlasový a TV poplatek není DANÍ Z HLAVY, spíše DANÍ ZE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI = obdoba carismu 18. Století:
Jeden z posledních: ruský car v 18. století: daň za „hlavu“ každého mužika. Neplatili osobně: Carovým výběrčím odevzdávala šlechta za „duše“ na svém panství. Za každou DOMÁCNOST JEDEN poplatek:
žena a děti s ním žili „ve společné domácnosti“
= PODOBNOST s R+TV poplatkem ČISTĚ NÁHODNÁ ?!?
ANO, JSEM PRO ZACHOVÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ. NECHCI STÁTNÍ či VLÁDNÍ MÉDIA.
Za to nemusíte demonstrovat. Návrh zákona o zrušení R+TV poplatků říká:
§ 10a – odstavec (1):
České televizi je na její činnost podle zákona o České televizi poskytován příspěvek, který je výdajem státního rozpočtu, kapitoly Ministerstvo kultury.
Obdobně Rozhlasu…
V dalším odstavci je zákonem dané navýšení o inflaci. Zde možno diskutovat, zda až při zvýšení o 10 %, jak je v návrhu… Navrhuji každoročně o inflaci (i kdyby byla jen 0,9 %).
Je možno změnit (navýšit) navrženou částku pro první rok platnosti zákona.
Výdaj se stane mandatorním výdajem státního rozpočtu podobně jako např. starobní důchod:
Žádnému důchodci vláda nesníží důchod proto, že píše nebo dokonce demonstruje proti ní.
KDO DEMONSTRUJE za zachování poplatků za každou domácnost (a podnikatelé dle počtu zaměstnanců bez ohledu na to, zda ve firmě vůbec nějaké rádio a TV mají), není demokrat,
ale chce zachovat TOTALITU, CARISMUS 18. století.
Kdo namítne, že kdo R či TV nemá, nemusí platit, kdežto HLAVU má každý (vtip), toho odkazuji na můj předchozí příspěvek: „To je za znásilnění –Někoho jsi znásilnil? –Ne, ale mám na to přístroj!“
Petr Liška
To je za znásilnění –Někoho jsi znásilnil? –Ne, ale mám na to přístroj!
Stejně absurdní je placení TV a rozhlasových poplatků všemi, „kteří na to mají přístroj“. Kdo nic nemá a nechce platit, musí dojít na úřad a podepsat místopřísežné prohlášení. To je presumpce viny !!
Petr Liška
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