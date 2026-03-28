Číselné soustavy, které dnes užíváme, a názvy čísel
Můžeme říci, jako skoro ve všem: Již staří SUMEROVÉ (nikoliv staří Římané...):
60-ková soustava, zavedená Sumery, nám zůstala dodnes v menších jednotkách času (minuty a vteřiny) a v geometrii úhlů (360 je dělitelné 60).
Proč 60-ková?: 10 je počet prstů na obou rukách, ale je dělitelné jen 2 a 5, pro obchod málo praktické.
12 je dělitelné 3 i 4 = možnost prodat/koupit třetinu či čtvrtku, ale zase ne pětinu.
15 je dělitelné 3 i 5, ale ne 4 a není to násobek 10.
Nejmenší společný násobek 10, 12 a 15 = 60 = slovy ŠEDESÁT (dělitelný 2,3,4,5,6, 10, 12, 15 i 20 a 30).
Delší jednotky času jsou přirozené: rok - měsíc (zaokrouhlený) - den: jsou nám dány Matkou Vesmíru.
Proč má týden 7 dní? Staří Egypťané a jiné rané civilizace měly 10denní týden:
Pracovat 9 dní a jen 10. den odpočívat bylo náročné, takže rádi převzali SUMERSKÝ 7 denní týden.
Sumerové měli 7 hlavních Bohů podle 7 nebeských těles: Slunce - Měsíc + 5 jim známých planet.
V mnoha jazycích, aniž by si to jejich rodilí mluvčí uvědomovali, jsou názvy dnů v týdnů ze starého Sumeru:
Např.:
Sunday, Monday, Saturday (A) = Slunce, Měsíc, Saturn
Sonntag, Montag (D) = Slunce, Měsíc
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi (F) = Mars, Merkur, Venuše, Saturn = úterý a středa, pátek a sobota
Věděl jsem, že francouzština má nesystematické názvy čísel „-náctkových“: zvláštní pro 11-16, kdežto „deset-sedm“ až „deset-devět“ pro 17-19.
A především desítky: tvořené pravidelně do 60, zatímco 70 = „60+10“, 80 = „4 (krát) 20“ a z toho pro malé žáčky těžko zapamatovatelné:
96 = „4 dvacet šestnáct“ a od 97 = „4 dvacet deset sedm“.
(švýcarská francouzština již užívá zcela pravidelné názvy desítek a čísel typu 92: „huitante, nonante“. Valonština v Belgii také zčásti přešla na pravidelné tvoření).
F to má jako pozůstatek 20-kové soustavy.
Nejpodivnější tvorbu vyšších číslovek od 50 nahoru má v Evropě DÁNŠTINA.
Viz mapu.
Starověké kmeny, kmenové svazy a první evropské národy používaly nejen 10-kovou soustavu, ale i 12-kovou i 20-kovou (dělitelnost při obchodování nejen na polovinu, ale i na třetinu a čtvrtinu - viz nahoře).
I prostí negramotní lidé se naučili používat 12-kovou soustavu:
Počítali mezery mezi prsty vč. „mezery“ vlevo a vpravo od krajního prstu = 2 x 6 „mezer“.
Z 12-kové soustavy nám zůstal počet hodin = 12 dopoledne, 12 odpoledne.
Ve Spojeném království do roku 1971 měla 1 libra 20 šilinků po 12 pencích, tj. 1 libra = 240 pencí.
Až s příchodem prvních „primitivních“ počítačů raději přešli na desítkovou soustavu, 1 libra = 100 pencí (burzy mimo Londýn, především v New Yorku a Tokiu měly problém vůbec zapsat britskou měnu s dvěma pomlčkami, např. 1-14-6, natož s ní počítat).
Co se názvů týče: většina evr. jazyků, ať románské, germánské či slovanské, má svoje názvy 0 a 1 až 10.
- nula = z latinského „nullus“ = „žádný“. Píše se „O“ = žádný roh, kdežto indoarabské číslovky 1-9 = původně 1 až 9 rohů, některé pro rychlost psaní zjednodušeny.
-náct-kové názvy pro 11 a 12 (pozůstatek 12-kové soustavy, např. A a N, ale Slované až do 19 /také logika/).
-jedině francouzština do 16...(nelogické).
- pravidelná tvorba desítek (kromě uvedené F a Dánštiny) a k nim se přidává číslice 1 až 9, např. 92 = 90 + 2.
Jediná němčina má pořadí opačně = 2 + 90.
Dokonce i MAĎARŠTINA, která coby jazyk uralsko-altajský, nikoliv indoevropský, má skoro všechno obráceně, než evr. jazyky, tvoří číslovky až do 100 pravidelně !!!
(Maďarština: příjmení + jméno, datum = rok-měsíc-den, vodorovný hrob je ZA SVISLÝM náhrobním kamenem,
píší „s“ a vyslovují „š“, kdežto psané „sz“ vyslovují „s“. /ostatní jazyky: „s“=s. „Š“ píší spřežkou: „sz“ (polština), či „sh“,“sch“,“ch“ atp./.).
V češtině jsou (dnes málo užívané) zvláštní názvy pro čísla 12, 15 a 60 = tucet, mandel a kopa. O jiných nevím.
12 = tucet = do češtiny z němčiny = „Dutzend“ a do ní z latiny = „duodecim“.
15 = mandel = do češtiny z němčiny = „die Mandel“, do ní z latinského „mandala“ = hrst z „manus“ = ruka.
Proč z toho má čeština označení pro 15?!
Ženci slámu skládali do snopů. Pokud neodnesli/neodvezli hned, snopy skládali do mandelů:
3 x 3 snopy na výšku, přes ně vodorovně 3 snopy. Do důlků mezi nimi další dva snopy a do důlku mezi nimi nahoru jeden snop, celkem 15 snopů.
Aby zmokly co nejméně pro případ deště. Tvar připomínal zatnutou pěst = hrst.
60 = kopa. Původně kopa = nakopaná hromada (hlíny aj.), tedy mnoho nepočitatelného materiálu.
V průběhu času se stala i jménem pro přesně spočítanou „kopu“ vajec aj. zboží, které tvarem připomínalo „kopu“.
Původně nepočitatelná hromada hlíny se stala nejvyšším číslem se zvláštním jménem = pozůstatek sumerské 60-kové soustavy.
Za zcela zvláštní z jazyků, které jsme se my starší povinně učili, je název čísla „40“ v ruštině.
Všechny ostatní desítky od 20 do 90 mají pravidelné tvoření 2 různými příponami z názvů číslovek 2-3 a 5až 9, např. „dvadcať“ = 20, „šestdesjať“ = 60.
Ovšem 40 = „sorok“. Proč ?!
Ruské slovo „sorok“ (сорок) pochází ze starého obchodního slangu a označuje pytel nebo svazek 40 kožešin sobolů, který byl potřeba k ušití jednoho celého kožichu.
Obchodníci s kožešinami převzali označení pro „balík, smotek“ v neslovanských jazycích národů Dálného východu: evenčtině, tunguzštině, a komijštině. V jejich jazyce to byl „sorok“.
Snad vás to zaujme, když to není ani politika, ani drahota, natož války a vraždy.
Petr Liška
