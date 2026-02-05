2 články moci výkonné = rozpor s teorií řízení
V souvislosti se současnou ústavní krizí jsem již nucen napsat veřejně to, co vím již léta:
Dle Ústavy ČR máme 2 na sobě nezávislé články moci výkonné. To je v rozporu s obecnou teorií řízení, společnou pro VŠECHNY řídicí procesy: v živých organismech, strojích i lidské společnosti.
Každé řízení se skládá ze tří základních částí:
- rozhodování (až do rozhodnutí),
- provedení rozhodnutí,
- jeho kontrola.
Živý organismus má před sebou potravu:Rozhodování: mám hlad, potřebu jíst, (buňka: potřebuji kyslík): ANO - NE
Provedení rozhodnutí: jím, saju kyslík,
Kontrola: jsem najeden, (buňka: mám dostatek kyslíku): ANO-NE,
Podle výsledku kontroly se rozhoduje, zda ještě jíst a totéž, nebo něco jiného nebo již nic.
Atd. stále dokola.
Bez kontroly nejde o řídicí proces – např.:
rozhodnete se, že vyvrtáte otvor ∅ 3 mm skrze prkno. Vrták ∅ 3mm nasadíte, vrtáte, vrták vytáhnete a nic nezkontrolujete. Vynesete prkno na střechu a zjistíte, že otvor není skrz prkno, ale dutina je o několik mm kratší, než průměr prkna…
Rozhodování i kontrola může být vícefázová:
Strategické rozhodování a taktické.
Kontrola též z více úhlů pohledu: měřením metrem, soulad s předlohou, finanční atp.
Příklad, kterému bude rozumět snad každý:
Trojčlenná rodina se rozhoduje, kam pojede na víkend (strategické rozhodování):
K babičce, na koncert pod širým nebem, k rybníku, (kde otec může chytat ryby, manželka se opalovat a syn plavat a flirtovat s holkami.). Dohodnou se (pro nás není důležité, jak).
Jedou autem, otec řídí. Dlouhá rovinka, na konci křižovatka, kde lze jet vlevo, rovně nebo vpravo.
Rozhodování taktické:
Matka ze staré školy kouká do autoatlasu: „pojedem rovně“, syn má tablet s navigací: „jeďme vlevo“,
Otec: „šipky ukazují vpravo“. Pro nás nyní není důležité, jak se dohadovali, ale výsledek:
Řidič dá nohu z plynu, zatočí volantem doprava, rovná volant, přidá plyn.
Kontrola:
Matka, která zvedla hlavu od autoatlasu: „Teď vidím, že šipky ukazují, že jedeme správně, asi nová silnice, která v atlase vůbec není…“
Syn: „to jsou objížďkové značky, navigace o ní nevěděla, asi se stala vážná nehoda a stačili osadit provizorní značky.“
Otec: „Vždyť-sem-to-viděl“.
(Samozřejmě je možné, že naopak otec sledoval dlouhodobé značky, objížďkové nebyly osazené, ale navigace již věděla o vážné nehodě se znečistěním nebezpečnou látkou, takže silnice je uzavřena na dlouho a stojí tam policista se zastavovacím terčem…musí se na bezpečném místě otočit a jet zpět…).
Strategické rozhodování = kam na víkend = diskutovali všichni.
Dokonce i taktické rozhodování před křižovatkou = odbočit nebo rovně = všichni tři.
Kontrola = soulad s mapou, s dopravními značkami stálými, dočasnými = všichni tři.
Kolik lidí PROVEDLO ROZHODNUTÍ jet vpravo ?!
Kolik lidí dalo nohu z plynu, točilo volantem, přidalo plyn atd. ?!?: JEDEN.
Kdo v průběhu zatáčky sledoval, zda se auto neblíží krajnici vpravo či nejede do protisměru vlevo a podle toho „povolil“ či „utáhl“ natočení volantu, brzdil a po projetí zatáčky srovnal volant a přidal plyn: JEN JEDEN.
Pokud by jeden točil volantem a jiný by šlapal na brzdu a plyn a třetí by „házel blinkry“,
ŠPATNĚ BY TO DOPADLO.
Ve státě se nazývají tři části řízení: moc zákonodárná, výkonná a soudní.
Rozhodování = moc zákonodárná: poslanecká sněmovna nepřjme zákon napoprvé – návrh nejprve do výborů, ti doporučí, poté tři čtení…Nakonec přijme zákon s chybou díky 100 pozměňovacích návrhů, z nichž 70 bylo zamítnuto a 30 přijato.
Senát může zákon pozměnit a vrátit sněmovně. (Snad) je přijat lepší zákon.
Dle Ústavy ČR je prezident součást moci výkonné. Vláda nemůže prezidentovi nic nařídit a on nemůže nic nařídit vládě. Již v minulosti jsme zažili, kdy vláda (např. Lisabonská smlouva a mnohé jiné) něco chtěla, ale bez podpisu prezidenta nemohla…
Kontrola = moc soudní = soustava soudů od okresních přes krajský až po nejvyšší a ústavní, ale i ÚOHS, Nejvyšší kontrolní úřad aj. = kontrolují, zda nebyly porušeny zákony, zda bylo provedeno v souladu nejen se zákony, ale i s podzákonnými normami.
Proti rozsudku soudu se lze odvolat k vyššímu, kde nikdy nerozhoduje samosoudce, nýbrž 3členný senát, o důležitých věcech rozhoduje 15členný Ústavní soud v plénu většinou hlasů (min. z 10 přítomných).
Proti rozhodnutí úřadů se lze odvolat k vyššímu nebo k soudu.
Tedy kontrola vícestupňová.
Ovšem některé pravomoci moci výkonné má dle ústavy výlučně vláda (kolektivní orgán), některé výlučně 1 prezident.
V lidské společnosti, která má dost lidí, i nadbytek, by neměla být žádná pravomoc svěřena jednomu člověku bez možnosti odvolání.
Mnozí lidé zírají na předsedu vlády jako na samovládce. Nikoliv – vláda o každém rozhodnutí hlasuje a každý člen vlády má jeden hlas, i předseda. Jedině v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, neboť je přeci třeba něco udělat.
Např.: utáhnout šrouby nebo nechat je, jak jsou= 7 hlasů ku 7 hlasům…rozhodne hlas předsedy.
V kolektivních orgánech je velice nepatrná možnost, že v nich většinu získají lidé pomatení, narcisové, diktátoři atp..
Státy, které si na demokracii nehrají a nemají feudální minulost, hlavu státu vůbec nemají resp. mají kolektivní hlavu státu – o tom můj příští blog.
Proto navrhuji zrušit v Ústavě funkci prezidenta bez náhrady a jeho pravomoci přenést z většiny na vládu – popíši v přespříštím mém blogu.
Předem jen: nechci nyní zrušit 4P (pana prezidenta Petra Pavla), chci, aby byl do konce fčního období a poté již ŽÁDNÝ.
Petr Liška
Stát se stává neschopným řešit problémy, neboť vedle 3 pilířů demokracie vyrostl čtvrtý...
Stát a uskupení EU se před očima sice nerozpadá, ale stává se neschopným řešit vlastní problémy, přičemž většinu si vlastním přičiněním způsobil a způsobuje.
Petr Liška
Všichni jsme si rovni, ale poslanci jsou rovnější
Napsal jsem (viz související články), co byl první právní krok současné vlády. Nyní popíši, co nás budou stát končící poslanci ještě po skončení jejich mandátu.
Petr Liška
Ministři bez portfeje + zbytečný místopředseda vlády
Volme jen ty strany a hnutí, které se zaváží, že funkce ve vládě, na ministerstvech, v PSP atd. budou zřizovat dle potřeb státu a lidu, nikoliv dle ambicí „náčelníků(-nic)“ vítězných stran a koalic.
Petr Liška
První právní krok současné vlády před 4 lety
První dojem nelze udělat napotřetí. Prvním právním krokem naplnili své ambice, vůbec jim nešlo o dobro Česka: zřídili si tři ministry bez ministerstva a zbytečné místopředsedy vlády.
Petr Liška
Jak mohla KHNP vyhrát výběrové řízení, když nemohla vůbec stavět
Jak mohla KHNP vyhrát výběrové řízení na 2 jaderné bloky v Dukovanech. Kardinální nedodržení zadávacích podmínek: V okamžiku uzávěrky přihlášek ani v okamžiku vyhlášení vítěze nebyli PRÁVNĚ SCHOPNI cokoliv u nás stavět.
