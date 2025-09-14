Letošní volby - babo raď
Aby člověk mohl udělat rozhodnutí, koho volit, je třeba vycházet z vlastních priorit. V některých případech je to jasné. Pokud jsme pro podporu Ukrajiny, máme tu dobře profilované strany - některé pro, jiné proti. Kdyby šlo jen o toto, volba by byla jednoduchá.
Pak tu ale máme třeba ekonomická témata. Zastavení zadlužování / inflace cen bydlení, snížení byrokracie, zmírnění dopadu Green dealu apod. A tady - čert ví. Těžko najít politiky, které bychom v těchto oblastech mohli označit za kompetentní. Pokud se nic nestane, půjde se nejspíš cestou nejmenšího odporu a vzrůstající dluhy bude pohlcovat inflace. Evropa zchudne (to bude naštěstí ještě dlouhý proces) a naše životní úroveň klesne. Lidé, kteří za svůj život převzali plnou odpovědnost, alespoň ví, na co se pomalu připravovat. Ohledně ekonomických témat zkrátka chybí přesvědčivá alternativa a odcházející vláda ještě jakoby se naschvál snažila voliče popuzovat, např. absurdním rozšířením televizních poplatků. Navíc se zdá, že existuje jakási neviditelná ideologická osa „pro Ukrajinu a Green deal“ X „proti Ukrajině a Green dealu“, ačkoli spolu tato dvě témata vůbec nijak nesouvisí.
Kdo chce vidět i v nejasné situaci jasně, neváhá označovat politické oponenty za zrádce a nebezpečí pro demokracii. To je ale falešný argument - naše demokracie v nebezpečí není a v nedávné době ani nebyla. Politická konkurence je jen politická konkurence, nic víc a nic míň. Porazit ji je třeba ve volbách, nikoli u soudu. Snad už to konečně politici těch hodných stran u nás i ve světě pochopí.
S vzestupem či úpadkem některých partají lze tušit i atmosféru v nich. Když se díváme na předvolební letáky, některé jsou docela promyšlené a snaží se ze slabin udělat přednosti, naopak jiné jsou poněkud odfláknuté, třeba se na nich opakuje stále stejná fotografie. Celkově se úroveň marketingu a politické obratnosti u jednotlivých stran až překvapivě liší – všimli jste si? Vidět můžeme i rafinované intrikování, kdy předseda STAN zve předsedu Spolu na pivo, aby si svatosvatě slíbili, že s ANO ne, ačkoli vláda ANO + Spolu, potažmo ANO + ODS by zamezila vlivu extremistů a Spolu by tím měla možná větší šanci vylepšit si pošramocenou pověst než čtyřletým pobytem v opozici (zabrání vládě extremistů a budou Babise vyvažovat; a ve STAN tyto věci zřejmě tuší).
Volič má vícero možností. Může volit některou z větších stran, podpořit svým hlasem malou stranu, vhodit prázdnou obálku či nevolit vůbec. V každém případě platí, že letos je těžší než kdy dříve argumentačně obhájit volbu konkrétní strany. Vítězí opatrnost a průměrnost.
Petr Kubík
