Zeptali se umělé inteligence, kde koupit levné boty. Doporučila jim podvodníky.
Je listopad, venku je brzy tma a vy chcete konečně koupit boty, po kterých pokukujete od jara. Plnou cenu ale platit nechcete. Uděláte tedy to, co letos dělá čím dál víc lidí: otevřete chatbota a napíšete „Kde koupím Dr. Martens ve slevě?“
Za dvě vteřiny máte odpověď. Úhledný seznam obchodů a u každého krátké zdůvodnění. Jeden z nich je prý oficiální outlet značky. Kliknete. Hezký web, ceny v korunách, vaše velikost skladem a o polovinu levněji. Zaplatíte kartou a těšíte se.
Boty nepřijdou. A „oficiální outlet“, který vám doporučila umělá inteligence, nemá s výrobcem nic společného.
Příběh je smyšlený, problém skutečný
Bezpečnostní tým společnosti NordVPN začátkem listopadu popsal síť více než 10 000 podvodných e-shopů, které se vydávají za 166 módních a luxusních značek ve 26 zemích. K 3. listopadu jich bylo aktivních přes 1 500. Nejčastěji napodobují Adidas, Ralph Lauren, Dr. Martens, Crocs, Massimo Dutti a Birkenstock.
Výzkumníci pak udělali přesně to, co dělá běžný zákazník: zeptali se AI asistentů v místních jazycích, kde nakoupit. Vyhledávač Perplexity zařadil falešný e-shop vero-moda[.]es mezi pět doporučených obchodů, hned vedle skutečného Zalanda a La Redoute. Jiný falešný web, drmartensie[.]com, označil za oficiální outlet Dr. Martens pro Irsko. Weby z téže sítě se podle výzkumu objevily i v odpovědích ChatGPT a Gemini.
Nikdo AI nehacknul ani neuplatil. Podvodníci jen pochopili, kde dnešní chatboti hledají informace.
Jak se podvodný obchod dostane do odpovědi chatbota
Chatbot, který „hledá na internetu“, dělá zhruba to samé co vy, když googlíte. Projde výsledky vyhledávání a z toho, co najde, poskládá odpověď. Když se podvodný web dostane ve vyhledávači vysoko, má šanci objevit se i v odpovědi AI.
A tihle podvodníci na tom tvrdě pracovali:
- Skupovali staré domény s dobrou pověstí. Když nějaký web zanikne a jeho adresa se uvolní, vyhledávače jí ještě dlouho věří. Podvodníci takové adresy kupovali a stavěli na nich falešné obchody. NordVPN potvrdil 100 takových případů a dalších 531 považuje za pravděpodobné. Na stejný trik upozorňuje i Česká obchodní inspekce: rizikové e-shopy u nás často vznikají na opuštěných doménách, které dřív patřily oblíbeným webům.
- Starali se o vyhledávače jako poctivá firma. Měli mapy webu, data o produktech ve formátu pro Google Nákupy a u 597 domén dokonce ověřený přístup do nástrojů, které Google nabízí majitelům webů.
- Vypadali jako originál. Jazyk a měna dané země, adresa, katalog, tabulky velikostí i reklamační podmínky. Ceny nebyly absurdně nízké, jen „uvěřitelně výhodné“: tenisky Adidas zhruba za tisíc až dva tisíce korun.
- Počítali s tím, že je někdo zruší. Když některý obchod zablokují, 109 domén přesměruje návštěvníky na 14 jiných, „sběrných“ obchodů. Useknete jednu hlavu a provoz poteče jinudy.
Za celou sítí podle všeho stojí jediný provozovatel, nejspíš čínsky mluvící. Prozradily ho stejné šablony webů, stejné platební moduly, stejný název administrátorského účtu a pořád stejný překlep v e-mailech zákaznické podpory. I profesionálové dělají chyby, jen je běžný zákazník nevidí.
Logo Visa nic nezaručuje
Na falešných webech svítí všechna známá loga: Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay. Působí to důvěryhodně, protože jsme zvyklí, že kde jsou loga, tam je i ochrana. Jenže logo je jen obrázek a na web si ho může vložit kdokoli. Podle výzkumu tyhle obchody ve skutečnosti přijímaly platby úplně jinými cestami.
Podvodníci už nefalšují zboží, ale celý obchod
Nejde jen o jednu partu. Americká služba Scamwise od března do října prověřila přes 250 000 obchodů, které jí poslali podezíraví zákazníci. Víc než 100 000 z nich vyhodnotila jako jistý nebo pravděpodobný podvod a tři čtvrtiny (74 %) používaly obsah vytvořený umělou inteligencí: fotky, popisy zboží i texty o firmě. Nejde o náhodný vzorek všech e-shopů, ale i tak to o něčem vypovídá.
Šéf firmy, která Scamwise provozuje, to shrnul výstižně: dřív podvodníci falšovali produkt, dnes falšují celý obchod.
Podvodný e-shop jste dřív poznali podle kostrbaté češtiny a rozmazaných fotek. Dnes AI napíše bezchybný text v jakémkoli jazyce a vyrobí fotky jako z katalogu. Staré rady typu „hledejte pravopisné chyby“ přestávají fungovat.
A je tu ještě jedna věc. Přicházejí AI agenti, kteří za vás rovnou nakoupí. V roce 2025 bezpečnostní firma Guardio testovala AI prohlížeč Comet od Perplexity a ten na falešném e-shopu vyplnil uložené platební údaje, aniž by se uživatele zeptal. Šlo o starší verzi a neznamená to, že se tak chovají všichni AI asistenti. Ukazuje to ale, kam vývoj směřuje: podvodník už nemusí oklamat vás. Stačí mu oklamat vašeho digitálního pomocníka.
Co s tím, než letos zaplatíte
AI se vyhýbat nemusíte. Jen jí nevěřte víc než neznámému člověku na ulici, který vám řekne „tady kousek mají výprodej“.
- Co koupit, vám AI poradit může. Kde koupit, si ověřte sami. Adresu známého obchodu napište do prohlížeče ručně nebo použijte jeho oficiální aplikaci. Na odkazy z chatbotů, reklam a sociálních sítí neklikejte.
- Čtěte adresu jako smlouvu. Písmeno navíc, pomlčka, nezvyklá koncovka (-ie, -outlet, -sale, .shop). Značka má obvykle jeden oficiální web.
- Neznámý obchod prověřte, zabere to dvě minuty. Vyhledejte jeho název spolu se slovy „podvod“ nebo „recenze“ a podívejte se na seznam rizikových e-shopů České obchodní inspekce. Když tam obchod není, ještě to nic nezaručuje, nové weby vznikají denně.
- Zjistěte, kdo za obchodem stojí. Firma, IČO, sídlo, telefon. Když tyhle údaje chybí nebo vedou do zahraničí bez možnosti reklamace, odejděte.
- Odpočet a „posledních 5 kusů“ jsou nátlak, ne informace. Dobrá sleva počká, než si obchod ověříte.
- Plaťte kartou, ne převodem. U platby kartou můžete přes banku žádat o vrácení peněz (tzv. chargeback). Peníze poslané převodem na cizí účet se vracejí velmi těžko.
- Když už jste zaplatili: hned volejte do banky, nechte kartu zablokovat a platbu reklamujte. Pak podejte oznámení na policii a podnět České obchodní inspekci.
A jedna rada, která platí vždycky: když je cena tak dobrá, že nevěříte vlastním očím, nevěřte ani chatbotu.
Na závěr
Umělá inteligence je skvělý pomocník. Nepozná ale, jestli obchod za tři týdny nezmizí i s vašimi penězi. Odpověď skládá z toho, co najde na internetu. A podvodníci se naučili být přesně tam, kam se dívá.
Pro letošní Black Friday tedy platí stará pravidla v novém kabátě: ověřte si, kdo je na druhé straně. I když vám obchod doporučil někdo, kdo zní velmi chytře.
Petr Křemenák, manažer kybernetické bezpečnosti a penetrační tester
Zdroje
- Cord Cutters News: Beware Online Shoppers: ChatGPT and Other AI Tools Have Cited Over 10,000 Fake Shopping Websites in a Massive Black Friday Scam (7. 11. 2026), shrnutí výzkumu NordVPN Threat Intelligence: https://cordcuttersnews.com/beware-online-shoppers-chatgpt-and-other-ai-tools-have-cited-over-10000-fake-shopping-websites-in-a-massive-black-friday-scam/
- All About Cookies: Your AI Shopper is Hunting for Holiday Deals; Scammers Are Setting Traps (21. 10. 2026), data ze Scamwise 2026 Holiday Shopping Scam Report a test Guardio: https://allaboutcookies.org/ai-holiday-shopping-fake-store-scams
- ČT24: Rizikových e-shopů přibývá. Nejčastěji fungují na přebraných adresách: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/rizikovych-e-shopu-pribyva-nejcasteji-funguji-na-prebranych-adresach-ktere-byly-drive-oblibene-84872
- ČOI, seznam rizikových e-shopů: https://coi.gov.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/
PETR KŘEMENÁK
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