Váš router možná měsíce spolupracoval s ruskou rozvědkou. Tady je co s tím dělat.

Před třemi týdny proběhly českými médii zprávy o ruském útoku na domácí routery. NÚKIB varoval, Vojenské zpravodajství zasáhlo, FBI vedla operaci. Zprávy odezněly.

Co v nich chybělo: jak to celé funguje — a co s tím máte udělat vy.

Co se vlastně stalo

Skupina APT28 — část ruské vojenské rozvědky GRU, známá také jako Fancy Bear — od roku 2024 tiše kompromitovala domácí a kancelářské routery po celém světě. Ne dramatickým hackem. Ne sofistikovaným malwarem. Využila jednoduché chyby: nezměněná tovární hesla, zastaralý firmware, zranitelnost v levném TP-Linku, na kterou existovala záplata — ale nikdo ji nenainstaloval.

Na vrcholu aktivity v prosinci 2025 komunikovalo s infrastrukturou APT28 přes 18 000 unikátních IP adres ze 120 zemí. Česká republika je na seznamu explicitně.

Začátkem dubna vydaly FBI, britský NCSC a agentury dalších čtrnácti zemí společné varování. České Vojenské zpravodajství se zapojilo do protioperace — jeden z prvních veřejně potvrzených případů, kdy Česká republika provedla aktivní kybernetický zásah v rámci mezinárodní koalice. To je mimochodem zajímavé samo o sobě. Ale to je téma na jiný článek.

Jak to funguje — a proč je to elegantní

DNS je telefonní seznam internetu. Když napíšete do prohlížeče outlook.com, váš počítač se zeptá DNS serveru: „Jaká je IP adresa pro outlook.com?“ A DNS server odpoví. Pak teprve prohlížeč naváže spojení.

Normálně tento překlad dělá server vašeho poskytovatele internetu, nebo Google, nebo Cloudflare. Ale co kdybyste místo toho dostali odpověď od někoho jiného?

Přesně to APT28 zařídila. Přepsala v routeru adresu DNS serveru. Od té chvíle každý dotaz ve vaší domácí síti — z laptopu, telefonu, tabletu — mohl být přesměrován přes infrastrukturu pod kontrolou útočníků. Ti pak mohli pro vybrané domény vrátit falešnou adresu a nasměrovat vás na kopii přihlašovací stránky.

Technicky je to jednoduché. Útoky, které fungují nejlépe, bývají jednoduché.

Moderní weby používají HTTPS, které tuto techniku komplikuje — ale ne znemožňuje. Útočník může předložit vlastní certifikát. Prohlížeč vás varuje. V některých případech uživatelé varování ignorují.

Proč zrovna TP-Link WR841N

Protože ho má doma spousta lidí a nikdo ho neaktualizuje.

APT28 zneužíval konkrétní zranitelnost CVE-2023-50224 — chybu, která útočníkovi bez přihlášení umožní získat přístupové údaje routeru pomocí speciálně sestaveného HTTP požadavku. Záplata existovala. Většina routerů ji nikdy nedostala, protože jejich majitelé o firmwaru nikdy nepřemýšleli.

To není výčitka. Je to popis reality, kterou APT28 systematicky využila.

Koho to zajímá

Primárně vládní agentury, armádu, dodavatele v oblasti obrany. Mezi potvrzené cílové země patří Česká republika, Itálie, Litva, Polsko, Ukrajina a USA.

Ale kampaň fungovala oportunisticky — nejdřív sbírat ve velkém, pak třídit. Microsoft identifikoval přes 200 zasažených organizací a 5 000 spotřebitelských zařízení. Běžný domácí uživatel se nejspíš nestal přímým cílem zpravodajského zájmu. Ale mohl se stát součástí infrastruktury, přes kterou někdo jiný útočil dál.

Co s tím dělat — tři kroky, deset minut

1. Zkontrolujte DNS nastavení routeru. Zadejte do prohlížeče 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1 a přihlaste se. Hledejte sekci DNS nebo WAN. Tam byste měli vidět adresy jako 8.8.8.8 (Google) nebo 1.1.1.1 (Cloudflare). Neznámá adresa je důvod k akci.

2. Zkontrolujte firmware. Najděte verzi firmwaru a porovnejte ji s nejnovější verzí na webu výrobce. Zastaralý firmware je otevřená vrátka.

3. Změňte tovární heslo. Pokud stále používáte admin/admin, změňte ho dnes. Tohle je nejjednodušší věc, kterou pro svůj router můžete udělat.

Pokud máte starší TP-Link, FBI doporučuje provést tovární reset — pouhý restart nestačí. A pokud výrobce přestal vydávat aktualizace, zvažte výměnu. Router za 300 korun, který chrání veškerý váš internetový provoz, je špatný obchod.

Proč o tom píšu teď

Zprávy odezněly. Routery zůstaly.

Zásah FBI a Vojenského zpravodajství zasáhl část infrastruktury — ale jen tu, ke které měli přístup. Mimo dosah operace síť funguje dál. A Česká republika je na seznamu cílových zemí.

Router je nejzanedbávanější zařízení v každé domácnosti. Přitom je to první místo, přes které projde veškerý váš internetový provoz. Každé přihlášení. Každá platba. Každý mail.

Deset minut kontroly dnes je rozumnější než přemýšlení o tom, co se mohlo stát.

Kdy jste naposledy otevřeli nastavení svého routeru? Napište do komentářů.

Autor: PETR KŘEMENÁK | úterý 28.4.2026 9:42 | karma článku: 6,63 | přečteno: 103x

Moje dítě by na darknet nešlo. „Jen hraje hry.“

Vaše dítě sedí doma, hraje hry a chatuje s kamarády. Nic podezřelého. Jenže kriminální skupiny po celém světě systematicky hledají přesně takové děti. A vědí přesně, jak na ně.

Pohlednice za 120 korun prolomila bezpečnost válečné lodi za 14 miliard

Říkáte si, k čemu vlastně slouží ten malý bílý čtvereček připevněný ke klíčům? Apple AirTag, nebo jeho čínský příbuzný za pár korun z e-shopu. Najde ztracenou tašku, kolo, psa. Hezká hračka.

Když starosta říká „škoda do půl milionu“ Co ransomware v Židlochovicích skutečně stál

V neděli 15. března 2026 se na serverech Městského úřadu Židlochovice rozběhl ransomware. Starosta říká, že škoda nepřesáhne půl milionu korun. Stačí jednoduchý výpočet, aby bylo jasné, že skutečná čísla jsou řádově jinde.

Setkali se na konferenci, pili spolu kávu. Pak ukradli 7 miliard.

1. dubna 2026 ztratila kryptoplatforma Drift 285 milionů dolarů — přibližně 7 miliard korun. Příprava trvala půl roku.

Česko pod palbou: Co se odehrálo za poslední dva roky

Vzpomínáte, jak vám nefungovalo internetové bankovnictví? Nebo jak jste četli, že „nějaká nemocnice přešla na papírové záznamy“?

  • Počet článků 30
  • Celková karma 10,82
  • Průměrná čtenost 683x
Kybernetická bezpečnost je dnes klíčová pro ochranu dat a soukromí. Jsem Petr Křemenák, odborník s více než 10 lety zkušeností v oboru. Na blogu se zaměřím na praktické rady, aktuální hrozby a novinky, které pomohou jednotlivcům i firmám lépe zabezpečit svůj digitální svět. Společně odhalíme tajemství kybernetické bezpečnosti!

