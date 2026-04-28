Váš router možná měsíce spolupracoval s ruskou rozvědkou. Tady je co s tím dělat.
Co v nich chybělo: jak to celé funguje — a co s tím máte udělat vy.
Co se vlastně stalo
Skupina APT28 — část ruské vojenské rozvědky GRU, známá také jako Fancy Bear — od roku 2024 tiše kompromitovala domácí a kancelářské routery po celém světě. Ne dramatickým hackem. Ne sofistikovaným malwarem. Využila jednoduché chyby: nezměněná tovární hesla, zastaralý firmware, zranitelnost v levném TP-Linku, na kterou existovala záplata — ale nikdo ji nenainstaloval.
Na vrcholu aktivity v prosinci 2025 komunikovalo s infrastrukturou APT28 přes 18 000 unikátních IP adres ze 120 zemí. Česká republika je na seznamu explicitně.
Začátkem dubna vydaly FBI, britský NCSC a agentury dalších čtrnácti zemí společné varování. České Vojenské zpravodajství se zapojilo do protioperace — jeden z prvních veřejně potvrzených případů, kdy Česká republika provedla aktivní kybernetický zásah v rámci mezinárodní koalice. To je mimochodem zajímavé samo o sobě. Ale to je téma na jiný článek.
Jak to funguje — a proč je to elegantní
DNS je telefonní seznam internetu. Když napíšete do prohlížeče outlook.com, váš počítač se zeptá DNS serveru: „Jaká je IP adresa pro outlook.com?“ A DNS server odpoví. Pak teprve prohlížeč naváže spojení.
Normálně tento překlad dělá server vašeho poskytovatele internetu, nebo Google, nebo Cloudflare. Ale co kdybyste místo toho dostali odpověď od někoho jiného?
Přesně to APT28 zařídila. Přepsala v routeru adresu DNS serveru. Od té chvíle každý dotaz ve vaší domácí síti — z laptopu, telefonu, tabletu — mohl být přesměrován přes infrastrukturu pod kontrolou útočníků. Ti pak mohli pro vybrané domény vrátit falešnou adresu a nasměrovat vás na kopii přihlašovací stránky.
Technicky je to jednoduché. Útoky, které fungují nejlépe, bývají jednoduché.
Moderní weby používají HTTPS, které tuto techniku komplikuje — ale ne znemožňuje. Útočník může předložit vlastní certifikát. Prohlížeč vás varuje. V některých případech uživatelé varování ignorují.
Proč zrovna TP-Link WR841N
Protože ho má doma spousta lidí a nikdo ho neaktualizuje.
APT28 zneužíval konkrétní zranitelnost CVE-2023-50224 — chybu, která útočníkovi bez přihlášení umožní získat přístupové údaje routeru pomocí speciálně sestaveného HTTP požadavku. Záplata existovala. Většina routerů ji nikdy nedostala, protože jejich majitelé o firmwaru nikdy nepřemýšleli.
To není výčitka. Je to popis reality, kterou APT28 systematicky využila.
Koho to zajímá
Primárně vládní agentury, armádu, dodavatele v oblasti obrany. Mezi potvrzené cílové země patří Česká republika, Itálie, Litva, Polsko, Ukrajina a USA.
Ale kampaň fungovala oportunisticky — nejdřív sbírat ve velkém, pak třídit. Microsoft identifikoval přes 200 zasažených organizací a 5 000 spotřebitelských zařízení. Běžný domácí uživatel se nejspíš nestal přímým cílem zpravodajského zájmu. Ale mohl se stát součástí infrastruktury, přes kterou někdo jiný útočil dál.
Co s tím dělat — tři kroky, deset minut
1. Zkontrolujte DNS nastavení routeru. Zadejte do prohlížeče 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1 a přihlaste se. Hledejte sekci DNS nebo WAN. Tam byste měli vidět adresy jako 8.8.8.8 (Google) nebo 1.1.1.1 (Cloudflare). Neznámá adresa je důvod k akci.
2. Zkontrolujte firmware. Najděte verzi firmwaru a porovnejte ji s nejnovější verzí na webu výrobce. Zastaralý firmware je otevřená vrátka.
3. Změňte tovární heslo. Pokud stále používáte admin/admin, změňte ho dnes. Tohle je nejjednodušší věc, kterou pro svůj router můžete udělat.
Pokud máte starší TP-Link, FBI doporučuje provést tovární reset — pouhý restart nestačí. A pokud výrobce přestal vydávat aktualizace, zvažte výměnu. Router za 300 korun, který chrání veškerý váš internetový provoz, je špatný obchod.
Proč o tom píšu teď
Zprávy odezněly. Routery zůstaly.
Zásah FBI a Vojenského zpravodajství zasáhl část infrastruktury — ale jen tu, ke které měli přístup. Mimo dosah operace síť funguje dál. A Česká republika je na seznamu cílových zemí.
Router je nejzanedbávanější zařízení v každé domácnosti. Přitom je to první místo, přes které projde veškerý váš internetový provoz. Každé přihlášení. Každá platba. Každý mail.
Deset minut kontroly dnes je rozumnější než přemýšlení o tom, co se mohlo stát.
Kdy jste naposledy otevřeli nastavení svého routeru? Napište do komentářů.
Zdroje:
- NÚKIB: Routery TP-Link kompromitovány ruským státním aktérem APT28
- Lupa.cz: Rusko napadlo Wi-Fi routery v Česku, zasáhli zdejší vojáci pod vedením FBI
- The Hacker News: Russian State-Linked APT28 Exploits SOHO Routers in Global DNS Hijacking Campaign
- NCSC UK: APT28 exploit routers to enable DNS hijacking operations
- FBI/IC3: Russian GRU Exploiting Vulnerable Routers to Steal Sensitive Information
- U.S. Department of Justice: Court-Authorized Disruption of DNS Hijacking Network
PETR KŘEMENÁK
