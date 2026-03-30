Ukradli milion filmů. Měsíce se nic nedělo.

Představte si, že vám někdo vykrádá byt. Ne jednorázově — ale každý den, kousek po kousku, několik měsíců v kuse. Odnáší šatstvo, dokumenty, fotky, záznamy hovorů. A vy o tom nemáte ani tušení.

Přesně tak fungoval jeden z největších kybernetických útoků letošního roku.

Oběť: kanadská firma Telus Digital. Pachatelé: hackerská skupina ShinyHunters. Uloupené množství dat: téměř 1 petabajt.

Pokud vám to číslo nic neříká — je to zhruba milion hodin HD videa. Kdybyste chtěli tato data přehrát za sebou, trvalo by vám to přes sto let.

Velkou firmu hacknete přes malou

Útočníci se nedostali do Telusu přímo. Začali jinde.

V roce 2025 prolomili GitHub firemního nástroje Salesloft a ukradli přihlašovací tokeny z chatbotové integrace Drift. Drift je to malé vyskakovací okýnko na webech, které se vás ptá: „Mohu vám pomoci?“ Nenápadný nástroj. Ale v ukradeném balíku dat se náhodou skrývala přihlašovací hesla do Google Cloud Telusu.

A tím to začalo.

S těmito údaji se dostali do rozsáhlé databáze BigQuery. Pak spustili volně dostupný nástroj Trufflehog, který automaticky prohledává soubory a hledá v nich schovaná hesla. Každé nové heslo otevřelo nové dveře. Takhle se pohybovali systémy Telusu celé měsíce. Nikdo je nezastavil.

Co zmizelo?

Hodně. Záznamy telefonních hovorů, zdrojový kód, FBI bezpečnostní prověrky zaměstnanců, finanční data a zvukové nahrávky hovorů zákaznické podpory desítek firem.

Telus Digital totiž není klasická firma. Je to takzvaný BPO poskytovatel — externě zajišťuje zákaznickou podporu, moderování obsahu a zpracování dat pro jiné společnosti. Jedním útokem tak útočníci zasáhli desítky firem zároveň. ShinyHunters zveřejnili seznam 28 velkých společností, jejichž data měla být součástí ukradeného balíku. Jejich jména zatím nebyla odhalena.

Šedesát pět milionů dolarů. Telus mlčel.

V únoru 2026 přišel e-mail. ShinyHunters chtěli 65 milionů dolarů. Jinak data zveřejní.

Telus neodpověděl. Vůbec.

Když hackeři zjistili, že nikdo nevyjednává, zavolali novináři. BleepingComputer — jeden z největších světových serverů o kybernetické bezpečnosti — dostal celý příběh. A 12. března 2026 Telus potvrdil, že k průniku skutečně došlo.

Kdo jsou ShinyHunters?

Název skupiny pochází ze světa Pokémonů. V hrách existují vzácné „lesklé“ verze příšerek — hráči, kteří je aktivně loví, se říká shiny hunters. Hackeři si z toho udělali legraci. Jejich přístup k reálnému světu ale legrační není.

Skupina je aktivní od roku 2019 a za tu dobu platí jedno jednoduché pravidlo: zaplať, nebo zveřejníme.

Jen za posledních pár měsíců stihli toto:

  • Prosinec 2025 — SoundCloud. Unikla data téměř 30 milionů uživatelů.
  • Leden 2026 — Panera Bread. Zasaženo přes 5 milionů lidí.
  • Únor 2026 — holandský operátor Odido. Data 6 milionů zákazníků venku.
  • Březen 2026 — Telus Digital. Skoro petabajt dat.

A to není všechno. Do března 2026 si přičítají průnik do 300 až 400 organizací přes špatně nakonfigurované Salesforce portály. Žádné sofistikované exploity. Jen špatně nastavené systémy a ukradená hesla. Firmy si za to z velké části mohou samy.

Co z toho plyne pro vás?

Možná si říkáte: to je Kanada, mě se to netýká.

Ale celý příběh Telusu ukazuje jednu nepříjemnou pravdu. Každá firma, se kterou jste v kontaktu, spolupracuje s desítkami dalších firem. Chatboty, cloudová úložiště, zákaznické platformy, fakturační systémy. Každá z nich je potenciální vstupní branou. A vy o tom nevíte nic.

Pokud jste v posledním roce používali SoundCloud, Panera Bread nebo seznamovací aplikace Hinge, Match či OkCupid — doporučuji tři věci:

  1. Zkontrolujte svůj e-mail na haveibeenpwned.com
  2. Změňte hesla všude, kde používáte stejné nebo podobné
  3. Zapněte dvoufaktorové ověření — ideálně přes aplikaci, ne přes SMS

ShinyHunters se do Telusu nedostali přes nějaký geniální hackerský trik. Dostali se tam přes chatbot. Přes nástroj, o kterém bezpečnostní tým pravděpodobně ani pořádně nevěděl.

To je ta skutečně děsivá část.

A teď otázka: Víte, které firmy mají přístup k vašim datům? Nebo to ani zjistit nejde?

Zdroje

Telus Digital / ShinyHunters útok – březen 2026

ShinyHunters – přehled skupiny a útoky 2025–2026

Ověření vlastních dat

Autor: Petr Křemenák | pondělí 30.3.2026 11:04 | karma článku: 4,96 | přečteno: 93x

Další články autora

Petr Křemenák

Ruští hackeři ovládli tisíce WhatsApp účtů

Hackeři prolomili jednu z nejrozšířenějších aplikací světa. Nepotřebovali k tomu žádný superpočítač, žádnou díru v kódu, žádnou geniální exploitaci. Stačila jim zpráva: „Tady podpora WhatsApp. Potvrďte prosím svůj účet.“

25.3.2026 v 10:04 | Karma: 10,52 | Přečteno: 200x | Diskuse | Společnost

Petr Křemenák

Týden v kyber: AI firma odmítla špehovat Američany. Trump ji označil za hrozbu.

Uplynulý týden v kybernetické bezpečnosti ovládl bezprecedentní střet mezi americkou vládou a AI firmou Anthropic.

28.2.2026 v 9:15 | Karma: 5,31 | Přečteno: 97x | Diskuse | Společnost

Petr Křemenák

„Půjč mi účet, dostaneš 5 000“: Jak se z hodného člověka stane nechtěný zločinec

Představte si tohle: Ráno otevřete Telegram a najdete tam zprávu. „Ahoj, hledáme spolehlivé lidi na jednoduchý přivýdělek. Stačí mít bankovní účet a být ochotný přijímat a posílat platby.

26.2.2026 v 10:45 | Karma: 23,12 | Přečteno: 1883x | Diskuse | Společnost

Petr Křemenák

Ruské hackerské skupiny útočí v roce 2026: Co zatím víme?

Rok 2026 začal dramaticky v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ruské státem sponzorované hacktivistické skupiny zahájily sérii koordinovaných útoků na evropské vlády, kritickou infrastrukturu i mezinárodní sportovní události.

23.2.2026 v 14:30 | Karma: 9,66 | Přečteno: 131x | Diskuse | Společnost

Petr Křemenák

Týden v kyber: Malware si najal umělou inteligenci, Copilot čte důvěrné maily

Uplynulý týden v kybernetické bezpečnosti přinesl několik pozoruhodných zpráv. Slovenský ESET odhalil první Android malware, který při svém běhu aktivně využívá generativní AI.

20.2.2026 v 10:22 | Karma: 6,59 | Přečteno: 138x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Petr Křemenák

  • Počet článků 24
  • Celková karma 9,49
  • Průměrná čtenost 693x
Kybernetická bezpečnost je dnes klíčová pro ochranu dat a soukromí. Jsem Petr Křemenák, odborník s více než 10 lety zkušeností v oboru. Na blogu se zaměřím na praktické rady, aktuální hrozby a novinky, které pomohou jednotlivcům i firmám lépe zabezpečit svůj digitální svět. Společně odhalíme tajemství kybernetické bezpečnosti!

Zakladatel
www.manazerkybernetickebezpecnosti.cz

