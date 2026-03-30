Ukradli milion filmů. Měsíce se nic nedělo.
Přesně tak fungoval jeden z největších kybernetických útoků letošního roku.
Oběť: kanadská firma Telus Digital. Pachatelé: hackerská skupina ShinyHunters. Uloupené množství dat: téměř 1 petabajt.
Pokud vám to číslo nic neříká — je to zhruba milion hodin HD videa. Kdybyste chtěli tato data přehrát za sebou, trvalo by vám to přes sto let.
Velkou firmu hacknete přes malou
Útočníci se nedostali do Telusu přímo. Začali jinde.
V roce 2025 prolomili GitHub firemního nástroje Salesloft a ukradli přihlašovací tokeny z chatbotové integrace Drift. Drift je to malé vyskakovací okýnko na webech, které se vás ptá: „Mohu vám pomoci?“ Nenápadný nástroj. Ale v ukradeném balíku dat se náhodou skrývala přihlašovací hesla do Google Cloud Telusu.
A tím to začalo.
S těmito údaji se dostali do rozsáhlé databáze BigQuery. Pak spustili volně dostupný nástroj Trufflehog, který automaticky prohledává soubory a hledá v nich schovaná hesla. Každé nové heslo otevřelo nové dveře. Takhle se pohybovali systémy Telusu celé měsíce. Nikdo je nezastavil.
Co zmizelo?
Hodně. Záznamy telefonních hovorů, zdrojový kód, FBI bezpečnostní prověrky zaměstnanců, finanční data a zvukové nahrávky hovorů zákaznické podpory desítek firem.
Telus Digital totiž není klasická firma. Je to takzvaný BPO poskytovatel — externě zajišťuje zákaznickou podporu, moderování obsahu a zpracování dat pro jiné společnosti. Jedním útokem tak útočníci zasáhli desítky firem zároveň. ShinyHunters zveřejnili seznam 28 velkých společností, jejichž data měla být součástí ukradeného balíku. Jejich jména zatím nebyla odhalena.
Šedesát pět milionů dolarů. Telus mlčel.
V únoru 2026 přišel e-mail. ShinyHunters chtěli 65 milionů dolarů. Jinak data zveřejní.
Telus neodpověděl. Vůbec.
Když hackeři zjistili, že nikdo nevyjednává, zavolali novináři. BleepingComputer — jeden z největších světových serverů o kybernetické bezpečnosti — dostal celý příběh. A 12. března 2026 Telus potvrdil, že k průniku skutečně došlo.
Kdo jsou ShinyHunters?
Název skupiny pochází ze světa Pokémonů. V hrách existují vzácné „lesklé“ verze příšerek — hráči, kteří je aktivně loví, se říká shiny hunters. Hackeři si z toho udělali legraci. Jejich přístup k reálnému světu ale legrační není.
Skupina je aktivní od roku 2019 a za tu dobu platí jedno jednoduché pravidlo: zaplať, nebo zveřejníme.
Jen za posledních pár měsíců stihli toto:
- Prosinec 2025 — SoundCloud. Unikla data téměř 30 milionů uživatelů.
- Leden 2026 — Panera Bread. Zasaženo přes 5 milionů lidí.
- Únor 2026 — holandský operátor Odido. Data 6 milionů zákazníků venku.
- Březen 2026 — Telus Digital. Skoro petabajt dat.
A to není všechno. Do března 2026 si přičítají průnik do 300 až 400 organizací přes špatně nakonfigurované Salesforce portály. Žádné sofistikované exploity. Jen špatně nastavené systémy a ukradená hesla. Firmy si za to z velké části mohou samy.
Co z toho plyne pro vás?
Možná si říkáte: to je Kanada, mě se to netýká.
Ale celý příběh Telusu ukazuje jednu nepříjemnou pravdu. Každá firma, se kterou jste v kontaktu, spolupracuje s desítkami dalších firem. Chatboty, cloudová úložiště, zákaznické platformy, fakturační systémy. Každá z nich je potenciální vstupní branou. A vy o tom nevíte nic.
Pokud jste v posledním roce používali SoundCloud, Panera Bread nebo seznamovací aplikace Hinge, Match či OkCupid — doporučuji tři věci:
- Zkontrolujte svůj e-mail na haveibeenpwned.com
- Změňte hesla všude, kde používáte stejné nebo podobné
- Zapněte dvoufaktorové ověření — ideálně přes aplikaci, ne přes SMS
ShinyHunters se do Telusu nedostali přes nějaký geniální hackerský trik. Dostali se tam přes chatbot. Přes nástroj, o kterém bezpečnostní tým pravděpodobně ani pořádně nevěděl.
To je ta skutečně děsivá část.
A teď otázka: Víte, které firmy mají přístup k vašim datům? Nebo to ani zjistit nejde?
Zdroje
Telus Digital / ShinyHunters útok – březen 2026
- BleepingComputer – Telus Digital confirms breach after hacker claims 1 petabyte data theft (12. března 2026): https://www.bleepingcomputer.com/news/security/telus-digital-confirms-breach-after-hacker-claims-1-petabyte-data-theft/
- Cybersecurity Dive – Telus Digital confirms hack as ShinyHunters claims credit: https://www.cybersecuritydive.com/news/telus-digital-cyberattack-shinyhunters/814817/
- Bitdefender Hot for Security – Telus Digital Data Breach: https://www.bitdefender.com/en-us/blog/hotforsecurity/telus-digital-data-breach
ShinyHunters – přehled skupiny a útoky 2025–2026
- Wikipedia – ShinyHunters: https://en.wikipedia.org/wiki/ShinyHunters
- MayhemCode – ShinyHunters Hacking Group Explained: 400 Companies Breached: https://www.mayhemcode.com/2026/03/shinyhunters-hacking-group-explained.html
- Krebs on Security – ShinyHunters Wage Broad Corporate Extortion Spree: https://krebsonsecurity.com/2025/10/shinyhunters-wage-broad-corporate-extortion-spree/
Ověření vlastních dat
- Have I Been Pwned: https://haveibeenpwned.com
Petr Křemenák
Ruští hackeři ovládli tisíce WhatsApp účtů
Hackeři prolomili jednu z nejrozšířenějších aplikací světa. Nepotřebovali k tomu žádný superpočítač, žádnou díru v kódu, žádnou geniální exploitaci. Stačila jim zpráva: „Tady podpora WhatsApp. Potvrďte prosím svůj účet.“
Petr Křemenák
Týden v kyber: AI firma odmítla špehovat Američany. Trump ji označil za hrozbu.
Uplynulý týden v kybernetické bezpečnosti ovládl bezprecedentní střet mezi americkou vládou a AI firmou Anthropic.
Petr Křemenák
„Půjč mi účet, dostaneš 5 000“: Jak se z hodného člověka stane nechtěný zločinec
Představte si tohle: Ráno otevřete Telegram a najdete tam zprávu. „Ahoj, hledáme spolehlivé lidi na jednoduchý přivýdělek. Stačí mít bankovní účet a být ochotný přijímat a posílat platby.
Petr Křemenák
Ruské hackerské skupiny útočí v roce 2026: Co zatím víme?
Rok 2026 začal dramaticky v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ruské státem sponzorované hacktivistické skupiny zahájily sérii koordinovaných útoků na evropské vlády, kritickou infrastrukturu i mezinárodní sportovní události.
Petr Křemenák
Týden v kyber: Malware si najal umělou inteligenci, Copilot čte důvěrné maily
Uplynulý týden v kybernetické bezpečnosti přinesl několik pozoruhodných zpráv. Slovenský ESET odhalil první Android malware, který při svém běhu aktivně využívá generativní AI.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků
Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady...
Rektor Bareš stojí za postupem MU v kauze Folettiho, kritiku z H. Králové odmítl
Vedení Masarykovy univerzity (MU) se ohradilo proti výrokům, které zazněly minulý týden na zasedání...
Radnice ve Valašském Meziříčí spustila virtuální telefonní asistentku
Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku spustila virtuální telefonní asistentku. Na čísle 571...
Výzkum: Přežití velkých šelem v Karpatech závisí na úzké přeshraniční spolupráci
Dlouhodobé přežití velkých šelem v Karpatech závisí podle výzkumu na úzké spolupráci napříč státy....
