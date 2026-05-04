Škola jako nejsnadnější cíl: Proč hackeři milují vzdělávání
Čtvrtina českých škol už to zažila
Není to vzdálená hrozba. Český výzkum Univerzity Palackého v Olomouci, provedený ve spolupráci s O2, zjistil, že téměř čtvrtina správců školních počítačových sítí v Česku potvrdila kybernetický útok na svou školu. Nejčastěji šlo o ransomware — útočníci zašifrují data a čekají na výkupné. Zpravidla se do sítě dostali přes e-mail: nepozorný učitel otevřel přílohu. Řada škol o data přišla natrvalo — zálohy buď neexistovaly, nebo byly připojené ke stejné síti a útočníci je zašifrovali spolu se vším ostatním.
Globálně situace není lepší. Loni celosvětově proběhlo přes 250 ransomwarových útoků na vzdělávací instituce a unikly téměř čtyři miliony osobních záznamů. Vzdělávání se stalo čtvrtým nejčastěji napadeným odvětvím — hned za byznysem, vládami a zdravotnictvím.
Proč zrovna školy?
Odpověď je nepříjemně prostá. 66 % základních a středních škol nemá ani jednoho specializovaného odborníka na kybernetickou bezpečnost. IT správce, který řeší zároveň rozbitý projektor ve třídě 3B a aktualizaci Windows na ředitelně, není totéž co bezpečnostní analytik.
Školy přitom spravují citlivá data, která by závidělo leckteré zdravotnické zařízení: rodná čísla, zdravotní záznamy, rodinné poměry, psychologické posudky, prospěch žáků. Data s reálnou hodnotou na černém trhu.
A opravy bezpečnostních chyb? Průměrná vzdělávací instituce potřebuje 151 dní na záplatu kritické zranitelnosti. Pět měsíců. Útočník má za tuto dobu dostatek prostoru pro průnik, průzkum prostředí i exfiltraci dat — šifrování je často až závěrečná fáze útoku.
Jak ransomware útok ve skutečnosti vypadá
A právě v tom je háček, který mnoho lidí přehlíží. Moderní ransomware útok dávno neznamená jen zašifrování dat. Útočníci si data nejprve potichu stáhnou — a teprve potom zašifrují. Škola pak stojí před dvojí hrozbou: buď zaplatí, nebo útočníci zveřejní rodná čísla žáků, záznamy o jejich zdraví, rodinné situaci, výsledky psychologických vyšetření. Tomuto modelu se říká tzv. dvojité vydírání (double extortion) a dnes jde o standard, ne výjimku. Zálohy před tímto scénářem samy o sobě neochrání — řeší dostupnost dat, nikoliv jejich únik.
Česko pod tlakem
Situace v Česku se letos výrazně zhoršila. Podle dat společnosti ESET bylo v prvním čtvrtletí 2026 evidováno 12 českých obětí ransomwarových útoků — dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Česká republika čelí o 20 % vyššímu počtu kyberútoků, než je evropský průměr. Na tuzemské subjekty se v současnosti zaměřují tři velké gangy: Gentlemen, Akira a Qilin. Všechny fungují v modelu „ransomware jako služba“ — pronajímají svůj malware dalším útočníkům a dělí se o výkupné. Přitom jak upozorňuje Jakub Souček z pražské pobočky ESET, nejde o sofistikované útoky: slabá hesla, neaktualizované systémy a otevřené vzdálené přístupy stačí.
Většina škol dnes nespadá pod přímou regulaci zákona č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti — nejsou povinny mít bezpečnostní politiku, provádět audity ani hlásit incidenty. Jsou na tom samy. Bez povinností, bez rozpočtu, bez odborníků.
Co s tím?
Tři věci, které může udělat každá škola bez velkého rozpočtu.
Zálohy offline, fyzicky oddělené od sítě. Záloha připojená k napadenému systému je k ničemu — útočníci ji zašifrují jako první.
Školení personálu. Více než 65 % vzdělávacích institucí nemá nasazeno ani základní zabezpečení e-mailu, přičemž phishing zůstává nejčastější vstupní branou. Jeden podvedený učitel otevře dveře celé škole.
Materiály od NÚKIB. Jsou zdarma, jsou v češtině, jsou přímo pro školy — od pohádek pro mateřinky až po návody pro středoškolské správce sítí. Jen je nikdo nečte.
Hackeři nehledají nejsložitější cíl. Hledají nejslabší. A školy jim to dnes často výrazně usnadňují.
Zažila vaše škola nebo pracoviště kybernetický útok? Napište do komentářů.
Zdroje:
- E-Bezpečí / Univerzita Palackého: Čtvrtina správců českých škol potvrdila útok — https://www.e-bezpeci.cz/index.php/pohledem-vedy/2008-ctvrtina-spravcu-pocitacovych-siti-ceskych-skol-potvrdila-ze-jejich-skola-zazila-utok-na-pocitacovou-sit-prevazuji-utoky-spojene-s-ransomware
- ESET: Ransomware v Česku — 100% nárůst útoků, Q1 2026 — https://www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/ransomware-vcesku-100procentni-narust-utoku-tri-svetove-gangy-a-nova-era-sofistikovanych-hrozeb/
- Comparitech: Education Ransomware Roundup 2025 — https://www.comparitech.com/news/education-ransomware-roundup-2025-stats-on-attacks-ransoms-and-data-breaches/
- VikingCloud: 46 Ransomware Statistics 2026 — https://www.vikingcloud.com/blog/ransomware-statistics
- NÚKIB: Vzdělávací materiály pro školy — https://nukib.gov.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/sdilime/
PETR KŘEMENÁK
Váš router možná měsíce spolupracoval s ruskou rozvědkou. Tady je co s tím dělat.
Před třemi týdny proběhly českými médii zprávy o ruském útoku na domácí routery. NÚKIB varoval, Vojenské zpravodajství zasáhlo, FBI vedla operaci. Zprávy odezněly.
PETR KŘEMENÁK
Moje dítě by na darknet nešlo. „Jen hraje hry.“
Vaše dítě sedí doma, hraje hry a chatuje s kamarády. Nic podezřelého. Jenže kriminální skupiny po celém světě systematicky hledají přesně takové děti. A vědí přesně, jak na ně.
PETR KŘEMENÁK
Pohlednice za 120 korun prolomila bezpečnost válečné lodi za 14 miliard
Říkáte si, k čemu vlastně slouží ten malý bílý čtvereček připevněný ke klíčům? Apple AirTag, nebo jeho čínský příbuzný za pár korun z e-shopu. Najde ztracenou tašku, kolo, psa. Hezká hračka.
PETR KŘEMENÁK
Když starosta říká „škoda do půl milionu“ Co ransomware v Židlochovicích skutečně stál
V neděli 15. března 2026 se na serverech Městského úřadu Židlochovice rozběhl ransomware. Starosta říká, že škoda nepřesáhne půl milionu korun. Stačí jednoduchý výpočet, aby bylo jasné, že skutečná čísla jsou řádově jinde.
PETR KŘEMENÁK
Setkali se na konferenci, pili spolu kávu. Pak ukradli 7 miliard.
1. dubna 2026 ztratila kryptoplatforma Drift 285 milionů dolarů — přibližně 7 miliard korun. Příprava trvala půl roku.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Letečtí záchranáři hasičů z Brna mají za sebou perné dny, zasahovali i u Morávky
Letečtí záchranáři brněnských hasičů mají za sebou perné dny, zasahovali například u rozsáhlého...
Institut pro spolupráci a rozvoj Jih-Jih při Pekingské univerzitě slaví 10 let přeshraničního vzdělávání
Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech
Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v...
Harry Potter míří do Prahy, fanoušci vstoupí do Bradavic už v srpnu. Známe podrobnosti
Do Prahy míří svět, kde si můžete sáhnout na kouzla, která dosud existovala jen ve filmech nebo...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 31
- Celková karma 11,09
- Průměrná čtenost 669x
Zakladatel
www.manazerkybernetickebezpecnosti.cz