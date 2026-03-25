Ruští hackeři ovládli tisíce WhatsApp účtů
Minulý týden FBI a americká agentura pro kybernetickou bezpečnost CISA vydaly společné varování: ruské zpravodajské služby vedou rozsáhlou phishingovou kampaň cílenou na uživatele WhatsAppu a Signalu. Globálně byly kompromitovány tisíce účtů. Mezi oběťmi jsou vládní úředníci, vojáci, politici a novináři.
Šéf FBI Kash Patel to napsal na X bez okolků: „Kampaň cílí na osoby s vysokou zpravodajskou hodnotou. Útočníci mohou číst zprávy, přistupovat k seznamům kontaktů, posílat zprávy jako oběť a provádět další phishing z důvěryhodné identity.“
Jenže tohle varování se netýká jen vlád a špiónů. Technika, kterou Rusové používají, je tak jednoduchá, že ji může okopírovat kdokoliv.
Jak prolomíte „neprolomitelné“ šifrování
WhatsApp šifruje každou zprávu tak, že ji cestou nikdo nepřečte – ani Meta, ani policie, ani zpravodajci. Jenže šifrování hlídá zprávu na cestě. Ne váš účet.
A právě toho ruské skupiny, které bezpečnostní firmy sledují pod označeními Star Blizzard, UNC5792 a UNC4221, využily. Způsob útoku přitom nevyžaduje žádné technické znalosti na straně oběti – jen jednu sekundu nepozornosti.
Jak to funguje v praxi? Dostanete zprávu. Vypadá přesně jako oznámení od WhatsAppu – varování o podezřelém přihlášení, výzva k ověření účtu, pozvánka do skupiny. Součástí je QR kód nebo odkaz. Naskenujete ho. A tím jste právě přidali útočníkovo zařízení jako „propojené zařízení“ ke svému účtu.
Od této chvíle každá vaše zpráva přichází synchronně i na zařízení útočníka. V reálném čase. Vy o tom nevíte nic – váš WhatsApp funguje normálně dál.
Alternativní metoda je ještě jednodušší: obdržíte zprávu od „WhatsApp Support“ s prosbou o zaslání ověřovacího SMS kódu, který vám právě přišel. Pošlete ho. Útočník ho použije k registraci vašeho účtu na svém zařízení. Vy jste právě vyřazeni z vlastního účtu – a neví o tom nikdo kromě vás a útočníka.
Šéf německé rozvědky a Putinův kritik. Oba naletěli.
Tohle není jen teorie. Mezi ověřenými oběťmi je Arndt Freytag von Loringhoven – bývalý viceprezident BND, německé zpravodajské služby. Jeho účet byl kompromitován. Poté jeho kontakty začaly dostávat falešné pozvánky na WhatsApp kanál – útočníci se vydávali za něj a lovili další oběti přímo z jeho identity.
V březnu přišel o svůj účet také Bill Browder, americko-britský kritik Putina a jedna z hlavních postav za zákonem Magnitsky. Browder na útok upozornil veřejně.
Zpravodajské služby Nizozemska a Německa varovaly ještě před vydáním amerického varování. Jejich závěr byl jasný: WhatsApp není vhodný pro sdílení citlivých vládních informací – ne proto, že by aplikace byla špatná, ale proto, že lidé jsou zranitelní.
Proč to funguje i na vás
Možná si říkáte: já nejsem diplomat, nejsem novinář, nemám žádná státní tajemství. Proč by se někdo obtěžoval s mým WhatsAppem?
Dvě odpovědi.
Za prvé: technika, kterou ruské skupiny vyvinuly, je natolik jednoduchá a levná, že ji kyberzločinci masově kopírují. Výzkumníci z CORRECTIV zjistili, že phishingový nástroj použitý v kampani byl na ruských hackerských fórech k dostání za necelých 700 dolarů. To není cena pro státní aktéry – to je cena pro každého podvodníka s počítačem.
Za druhé: vsadili na to, jak automaticky QR kódy skenujeme. Naskenovat QR kód je dnes tak reflexivní, že mozek přestane klást otázky. Menu v restauraci? Skenuji. Ověření účtu? Skenuji. Pozvánka do skupiny? Skenuji. Přesně na tuto reflexi útočníci sází.
A jakmile mají přístup k vašemu WhatsAppu, mají přístup k vašim přátelům a rodině – a mohou jim psát jako vy. Prosit o peníze. Posílat podvodné odkazy. Vaší tváří.
Tři věci, které udělejte dnes
Nejde o paranoju. Jde o dvě minuty času.
1. Zkontrolujte propojená zařízení. Ve WhatsAppu: Nastavení → Propojená zařízení. Vidíte tam něco, co nepoznáváte nebo co jste sami nepřidali? Okamžitě to odeberte. Útočník tam může sedět týdny, aniž byste to tušili.
2. Nikdy nikomu nedávejte ověřovací SMS kód. Ten šestimístný kód, který vám přijde při přihlášení, je klíč od vašeho účtu. Pokud ho sdělíte – ať už „podpoře WhatsApp“, „kamarádovi“, nebo komukoli jinému – je po vás. WhatsApp ani žádná jiná aplikace tento kód nikdy nepožaduje přes zprávu nebo SMS.
3. Zapněte dvoufázové ověření. Ve WhatsAppu: Nastavení → Účet → Dvoufázové ověření → Zapnout. Nastavíte si šestimístný PIN, který bude vyžadován při každé registraci vašeho čísla na novém zařízení. Bez tohoto PINu útočník váš účet ukradnout nemůže, ani kdyby měl váš ověřovací SMS kód.
A přidejte si jedno pravidlo: QR kód pro propojení zařízení skenujete pouze tehdy, když vy sami jste právě otevřeli menu pro přidání nového zařízení. Nikdy jindy.
Epilog
Příběh ruských útoků na WhatsApp je v jádru starý jako podvody samotné: nejslabším článkem není technologie. Jste to vy.
Šifrování je matematicky neprolomitelné. Lidé ne.
A tohle je znepokojivé přesně proto, že se to netýká jen ministrů a generálů. Týká se to každého, kdo si myslí, že zelený zámek v aplikaci znamená, že je v bezpečí.
Zelený zámek říká, že zprávu cestou nikdo neodposlouchává. Neříká nic o tom, jestli útočník nesedí přímo ve vašem účtu.
Máte ve WhatsAppu propojená zařízení, která nepoznáváte? Nebo jste podobný pokus o phishing sami zažili? Napište do komentářů.
Zdroje
- FBI / CISA – společné varování PSA I-032026-PSA (20. 3. 2026): thehackernews.com
- Malwarebytes – FBI, CISA warn of Russian hackers hijacking Signal and WhatsApp (24. 3. 2026): malwarebytes.com
- Help Net Security – Russian hackers go after high-value targets through Signal (23. 3. 2026): helpnetsecurity.com
- Euronews – Russian hackers are targeting Signal and WhatsApp, says FBI (24. 3. 2026): euronews.com
- CORRECTIV – Signal Phishing Attack: Digital Evidence Points to Russia (24. 3. 2026): correctiv.org
- Google Threat Intelligence Group – Signals of Trouble: Russia Targeting Signal Messenger: cloud.google.com
- BleepingComputer – Russian phishing campaigns exploit Signal’s device-linking feature: bleepingcomputer.com
- SecurityWeek – How Russian Hackers Are Exploiting Signal Linked Devices: securityweek.com
Petr Křemenák
