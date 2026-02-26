„Půjč mi účet, dostaneš 5 000“: Jak se z hodného člověka stane nechtěný zločinec
Odměna 5 000 Kč týdně, práce na dálku, žádné zkušenosti nejsou nutné.“
Pěkná nabídka, ne? Takovou by odmítl každý rozumný člověk. Jenže čísla říkají něco jiného.
Bílý kůň není pohádková bytost
V kriminalistickém žargonu se jim říká „bílí koně“ — z angličtiny money mules, peněžní mezci. Jsou to lidé, jejichž bankovní účty slouží jako přestupní stanice pro praní špinavých peněz. Zní to jako záležitost organizovaného zločinu, vzdálená každodennímu životu. Ale není.
Za prvních deset měsíců roku 2025 evidovala česká policie 1 493 případů úmyslné nebo nedbalostní legalizace výnosů z trestné činnosti. Nejvyšší státní zastupitelství v té době stíhalo 831 osob — a číslo průběžně rostlo, protože podvody na fyzické osoby vzrostly meziročně o 36,6 % na 18 722 případů. Soudy přitom jen za tu dobu pravomocně potrestaly přes 500 lidí. Policie v roce 2025 zajistila virtuální aktiva za 1,3 miliardy korun — protože pachatelé čím dál víc přesouvají peníze rovnou přes bankovní automaty do kryptoměn, kde je stopování prakticky nemožné.
Jak to funguje v praxi
Gangy — v ČR typicky dobře organizované skupiny inzerující na Telegramu v bezvadné češtině — cílí na konkrétní typy lidí: mladé cizince žijící v Česku s aktivním bankovním účtem, studenty hledající brigádu, matky na mateřské nebo lidi v exekuci. Nabídka je vždy jednoduchá: „Půjč nám účet na pár dní, přes který projedou platby. Za každou transakci dostaneš provizi.“
Co se skutečně děje: na váš účet dorazí peníze ukradené jinému člověku — třeba důchodci, který naletěl na falešného bankéře po telefonu, nebo ženě, která si myslela, že posílá peníze zamilovanému lékaři z mise OSN. Vy je přepošlete dál podle instrukcí, gangsteři peníze přesunou přes desítky dalších účtů až do kryptoměn nebo zahraničí. Policie pak dohledá první článek řetězu. A to jste vy.
Jak upozorňuje manažer bezpečnosti digitálních kanálů skupiny ČSOB Petr Vosála, lidé se přitom stávají bílými koňmi i zcela nevědomky — pachatelé mohou zneužít přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví a člověk pak figuruje v trestním řízení, aniž by cokoli vědomě udělal.
„Ale já jsem nevěděl, že jsou to kradené peníze!“
Přesně tohle říká každý druhý obviněný. A přesně tohle nestačí.
Česká legislativa nezná výmluvy. Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti — tedy i nevědomá role bílého koně — je sama o sobě trestným činem. Hrozí za ni až pět let odnětí svobody. U úmyslné formy je to ještě více. Mluvčí české policie Ondřej Moravčík to říká bez okolků: „Poskytnutí vlastního bankovního účtu třetí osobě je velké riziko. Takový účet může být zneužit pro praní peněz, což je trestné — i v případě nevědomé spolupráce.“
Pražská policie před časem zadržela deset zahraničních studentů, přes jejichž účty prošlo 1,5 milionu korun ukradených ženám, které věřily, že posílají peníze doktorovi na misi OSN. Studenti skončili ve vazbě. Provize od gangů jim za to nestála.
Jak poznáte, že vás chtějí využít?
Typické znaky nabídky, po které byste měli okamžitě zavřít chat a uložit screenshot pro policii:
- Někdo vás žádá o číslo účtu, přístup k internetovému bankovnictví nebo přímo o půjčení účtu výměnou za odměnu
- Nabídka přišla přes Telegram, WhatsApp nebo sociální sítě od neznámé osoby
- Práce je popsaná jako „přeposílání plateb“, „správa transferů“ nebo „finanční asistence“
- Zadavatel trvá na rychlosti, diskrétnosti a nechce být kontaktovatelný standardními cestami
- Nabídka zní příliš dobře na to, aby byla legální — a ona není
Co dělat, když už se to stalo?
Pokud jste svůj účet půjčili a začínáte tušit, že něco není v pořádku: okamžitě kontaktujte svou banku, zablokujte podezřelé transakce a jděte na policii sami — dříve než přijdou oni za vámi. Dobrovolné oznámení je výrazně lepší startovní pozice než trestní stíhání.
Gangům totiž nestačí jen ukrást peníze obětem. Potřebují k tomu ještě vás. A na rozdíl od oběti vás zákon nechrání.
