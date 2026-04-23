Pohlednice za 120 korun prolomila bezpečnost válečné lodi za 14 miliard
Holandský novinář Just Vervaart si ale řekl něco jiného: co kdybych jím sledoval válečnou loď NATO?
A povedlo se.
Pohlednice jako trojský kůň
Konec března 2026. Holandská fregata HNLMS Evertsen pluje ve Středomoří jako součást bojové skupiny soustředěné kolem francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle. Mise: ochrana spojeneckého námořnictva před raketovými hrozbami ve východním Středomoří. Loď za 585 milionů dolarů, posádka, zbraňové systémy, utajené trasy.
Vervaart mezitím sedí doma v Nizozemsku a na webu ministerstva obrany čte návod, jak posílat poštu vojákům na misích. Ministerstvo ho tam dalo samo — aby rodiny mohly psát svým blízkým na palubě. Vervaart si koupí generický Bluetooth tracker za 5 eur (asi 120 Kč), schová ho do pohlednice a pošle ji vojenskou poštou.
Pohlednice prošla standardními kanály — z Nizozemska přes námořní základnu Nieuw Haven až na Krétu, kde byla fregata ukotvena v přístavu Heraklion. Na přepážce jí nikdo nezastavil. Obálky se totiž na rozdíl od balíků rentgenem nekontrolují.
- března 2026 ráno se Evertsen vydala na moře. Tracker se aktivoval.
Po dobu přibližně 24 hodin přenášel polohu lodi — novinář sledoval v reálném čase, jak fregata odplouvá od Kréty a míří směrem na Kypr. Pak byl tracker nalezen při třídění pošty a deaktivován.
Jak to vůbec funguje? Bluetooth přece nedosáhne z moře do Amsterdamu
Tady je ta záludná část, které málokdo rozumí — a přitom je klíčová.
Bluetooth tracker sám o sobě má dosah jen pár desítek metrů. Ale Apple AirTag ani jeho levné kopie neposílají polohu přímo vám. Místo toho využívají miliony telefonů kolem sebe jako neplacené přenosové stanice. Každý iPhone nebo Android telefon s aktivním Bluetooth tiše a anonymně „zaregistruje“ tracker poblíž a pošle jeho polohu do cloudu. Vy pak vidíte výsledek na mapě.
Tracker „vysával“ signály z mobilních telefonů posádky a přes crowdsourcingovou síť posílal souřadnice zpět novináři. Posádka o ničem nevěděla. Telefony dělaly svou práci — tak, jak byly navrženy.
A tady leží skutečný problém: tracker nepotřebuje vlastní připojení k internetu. Nepotřebuje SIM kartu. Stačí mu, že v okolí jsou lidé se smartphony. Na válečné lodi jich jsou desítky.
Loď za 14 miliard, gadget za 120 korun
Matematika je brutální. Kapesné versus námořní bezpečnost — asymetrie je ohromující.
Evertsen je moderní protiletadlová fregata holandského námořnictva v hodnotě přibližně 585 milionů dolarů — v přepočtu přes 14 miliard korun. Součást alianční bojové skupiny, která v době zvýšeného napětí ve východním Středomoří chránila letadlovou loď Charles de Gaulle.
A prolomil ji novinář s trackerem, který koupíte na Alze za cenu dvou kafe.
Holandská ministryně obrany Dilan Yesilgözová o incidentu informovala parlament 18. dubna 2026. Ministerstvo následně zakázalo posílat elektronické pohlednice a přivítací karty s bateriemi na válečné lodě. Zásadní bezpečnostní díra — a řešení: zákaz pohlednic s baterkou. To je vše.
Mluvčí ministerstva veřejně tvrdil, že tracker „nepředstavoval operační riziko.“ Možná ne tentokrát — šlo přece o novináře, ne o ruskou rozvědku.
Tohle se dělo dřív. A bude dít znovu.
Incident připomíná podobné kauzy — například únik polohy francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle přes aktivitu vojáků na fitness aplikaci Strava. V roce 2018 se ukázalo, že tepelné mapy běžeckých tras prozrazují tajné základny po celém světě — vojáci si totiž zaznamenávali své ranní cvičení přímo na utajených zařízeních.
Vzorec je vždy stejný: armáda investuje miliardy do hardwaru, radarů a šifrování. A pak někdo přinese na palubu fitness náramek nebo dostane pohlednici se schovaným AirTagem.
Lidský faktor poráží technologii znovu a znovu.
A co vy?
Bluetooth trackery jsou dnes masově rozšířené. AirTag, Tile, levné čínské klony — desítky milionů kusů po celém světě. Většina lidí je používá k hledání klíčů. Ale stejná technologie, která vám najde kabelku, dokáže sledovat člověka, auto, zásilku — nebo válečnou loď.
Přemýšleli jste někdy nad tím, zda někdo neschoval tracker do vašeho auta? Do batohu vašeho dítěte? Do zásilky, kterou jste dostali? Technologie je stejná. Záleží jen na záměru.
A teď otázka na vás: Máte doma Bluetooth tracker — AirTag nebo podobný? Věříte, že vaše okolí (zaměstnání, auto, rodina) je před takovým sledováním v bezpečí? Nebo vás tento příběh přiměl podívat se pod sedačku auta trochu jinak?
Zdroje:
- The Register: Dutch navy frigate tracked by mailing it a Bluetooth tracker
- Tom’s Hardware: Bluetooth tracker hidden in a postcard and mailed to a warship exposed its location
- Notebookcheck: $5 Bluetooth tracker in postcard exposes $585M Dutch warship’s location for 24 hours
- SC Media: Dutch Navy warship tracked via Bluetooth device sent through mail
- TechSpot: A $5 Bluetooth tracker hidden in a postcard exposed a warship’s movements
- DataBreaches.net: Dutch warship compromised with $5 tracker and a postcard
Petr Křemenák
