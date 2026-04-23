Pohlednice za 120 korun prolomila bezpečnost válečné lodi za 14 miliard

Říkáte si, k čemu vlastně slouží ten malý bílý čtvereček připevněný ke klíčům? Apple AirTag, nebo jeho čínský příbuzný za pár korun z e-shopu. Najde ztracenou tašku, kolo, psa. Hezká hračka.

Holandský novinář Just Vervaart si ale řekl něco jiného: co kdybych jím sledoval válečnou loď NATO?

A povedlo se.

Pohlednice jako trojský kůň

Konec března 2026. Holandská fregata HNLMS Evertsen pluje ve Středomoří jako součást bojové skupiny soustředěné kolem francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle. Mise: ochrana spojeneckého námořnictva před raketovými hrozbami ve východním Středomoří. Loď za 585 milionů dolarů, posádka, zbraňové systémy, utajené trasy.

Vervaart mezitím sedí doma v Nizozemsku a na webu ministerstva obrany čte návod, jak posílat poštu vojákům na misích. Ministerstvo ho tam dalo samo — aby rodiny mohly psát svým blízkým na palubě. Vervaart si koupí generický Bluetooth tracker za 5 eur (asi 120 Kč), schová ho do pohlednice a pošle ji vojenskou poštou.

Pohlednice prošla standardními kanály — z Nizozemska přes námořní základnu Nieuw Haven až na Krétu, kde byla fregata ukotvena v přístavu Heraklion. Na přepážce jí nikdo nezastavil. Obálky se totiž na rozdíl od balíků rentgenem nekontrolují.

  1. března 2026 ráno se Evertsen vydala na moře. Tracker se aktivoval.

Po dobu přibližně 24 hodin přenášel polohu lodi — novinář sledoval v reálném čase, jak fregata odplouvá od Kréty a míří směrem na Kypr. Pak byl tracker nalezen při třídění pošty a deaktivován.

Jak to vůbec funguje? Bluetooth přece nedosáhne z moře do Amsterdamu

Tady je ta záludná část, které málokdo rozumí — a přitom je klíčová.

Bluetooth tracker sám o sobě má dosah jen pár desítek metrů. Ale Apple AirTag ani jeho levné kopie neposílají polohu přímo vám. Místo toho využívají miliony telefonů kolem sebe jako neplacené přenosové stanice. Každý iPhone nebo Android telefon s aktivním Bluetooth tiše a anonymně „zaregistruje“ tracker poblíž a pošle jeho polohu do cloudu. Vy pak vidíte výsledek na mapě.

Tracker „vysával“ signály z mobilních telefonů posádky a přes crowdsourcingovou síť posílal souřadnice zpět novináři. Posádka o ničem nevěděla. Telefony dělaly svou práci — tak, jak byly navrženy.

A tady leží skutečný problém: tracker nepotřebuje vlastní připojení k internetu. Nepotřebuje SIM kartu. Stačí mu, že v okolí jsou lidé se smartphony. Na válečné lodi jich jsou desítky.

Loď za 14 miliard, gadget za 120 korun

Matematika je brutální. Kapesné versus námořní bezpečnost — asymetrie je ohromující.

Evertsen je moderní protiletadlová fregata holandského námořnictva v hodnotě přibližně 585 milionů dolarů — v přepočtu přes 14 miliard korun. Součást alianční bojové skupiny, která v době zvýšeného napětí ve východním Středomoří chránila letadlovou loď Charles de Gaulle.

A prolomil ji novinář s trackerem, který koupíte na Alze za cenu dvou kafe.

Holandská ministryně obrany Dilan Yesilgözová o incidentu informovala parlament 18. dubna 2026. Ministerstvo následně zakázalo posílat elektronické pohlednice a přivítací karty s bateriemi na válečné lodě. Zásadní bezpečnostní díra — a řešení: zákaz pohlednic s baterkou. To je vše.

Mluvčí ministerstva veřejně tvrdil, že tracker „nepředstavoval operační riziko.“ Možná ne tentokrát — šlo přece o novináře, ne o ruskou rozvědku.

Tohle se dělo dřív. A bude dít znovu.

Incident připomíná podobné kauzy — například únik polohy francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle přes aktivitu vojáků na fitness aplikaci Strava. V roce 2018 se ukázalo, že tepelné mapy běžeckých tras prozrazují tajné základny po celém světě — vojáci si totiž zaznamenávali své ranní cvičení přímo na utajených zařízeních.

Vzorec je vždy stejný: armáda investuje miliardy do hardwaru, radarů a šifrování. A pak někdo přinese na palubu fitness náramek nebo dostane pohlednici se schovaným AirTagem.

Lidský faktor poráží technologii znovu a znovu.

A co vy?

Bluetooth trackery jsou dnes masově rozšířené. AirTag, Tile, levné čínské klony — desítky milionů kusů po celém světě. Většina lidí je používá k hledání klíčů. Ale stejná technologie, která vám najde kabelku, dokáže sledovat člověka, auto, zásilku — nebo válečnou loď.

Přemýšleli jste někdy nad tím, zda někdo neschoval tracker do vašeho auta? Do batohu vašeho dítěte? Do zásilky, kterou jste dostali? Technologie je stejná. Záleží jen na záměru.

A teď otázka na vás: Máte doma Bluetooth tracker — AirTag nebo podobný? Věříte, že vaše okolí (zaměstnání, auto, rodina) je před takovým sledováním v bezpečí? Nebo vás tento příběh přiměl podívat se pod sedačku auta trochu jinak?

Napište do komentářů.

Autor: Petr Křemenák | čtvrtek 23.4.2026 12:21 | karma článku: 5,59 | přečteno: 82x

Petr Křemenák

Když starosta říká „škoda do půl milionu“ Co ransomware v Židlochovicích skutečně stál

V neděli 15. března 2026 se na serverech Městského úřadu Židlochovice rozběhl ransomware. Starosta říká, že škoda nepřesáhne půl milionu korun. Stačí jednoduchý výpočet, aby bylo jasné, že skutečná čísla jsou řádově jinde.

17.4.2026 v 10:36 | Karma: 7,97 | Přečteno: 348x | Diskuse | Společnost

Petr Křemenák

Setkali se na konferenci, pili spolu kávu. Pak ukradli 7 miliard.

1. dubna 2026 ztratila kryptoplatforma Drift 285 milionů dolarů — přibližně 7 miliard korun. Příprava trvala půl roku.

7.4.2026 v 9:46 | Karma: 10,88 | Přečteno: 289x | Diskuse | Společnost

Petr Křemenák

Česko pod palbou: Co se odehrálo za poslední dva roky

Vzpomínáte, jak vám nefungovalo internetové bankovnictví? Nebo jak jste četli, že „nějaká nemocnice přešla na papírové záznamy“?

1.4.2026 v 10:57 | Karma: 6,74 | Přečteno: 158x | Diskuse | Společnost

Petr Křemenák

Ukradli milion filmů. Měsíce se nic nedělo.

Představte si, že vám někdo vykrádá byt. Ne jednorázově — ale každý den, kousek po kousku, několik měsíců v kuse. Odnáší šatstvo, dokumenty, fotky, záznamy hovorů. A vy o tom nemáte ani tušení.

30.3.2026 v 11:04 | Karma: 10,10 | Přečteno: 360x | Diskuse | Společnost

Petr Křemenák

Ruští hackeři ovládli tisíce WhatsApp účtů

Hackeři prolomili jednu z nejrozšířenějších aplikací světa. Nepotřebovali k tomu žádný superpočítač, žádnou díru v kódu, žádnou geniální exploitaci. Stačila jim zpráva: „Tady podpora WhatsApp. Potvrďte prosím svůj účet.“

25.3.2026 v 10:04 | Karma: 11,20 | Přečteno: 210x | Diskuse | Společnost
Petr Křemenák

  • Počet článků 28
  • Celková karma 9,36
  • Průměrná čtenost 637x
Kybernetická bezpečnost je dnes klíčová pro ochranu dat a soukromí. Jsem Petr Křemenák, odborník s více než 10 lety zkušeností v oboru. Na blogu se zaměřím na praktické rady, aktuální hrozby a novinky, které pomohou jednotlivcům i firmám lépe zabezpečit svůj digitální svět. Společně odhalíme tajemství kybernetické bezpečnosti!

