Moje dítě by na darknet nešlo. „Jen hraje hry.“
Česká policie zaznamenala loni dvaapůlnásobný nárůst kyberkriminality páchané dětmi — většina z nich přitom ani nevěděla, že dělají něco špatného.
Sedím u oběda se sousedem Martinem. Má syna Filipa, šestnáct let, samé jedničky z informatiky. Martin je na něj pyšný.
„Ten kluk je génius,“ říká. „Celé večery sedí u počítače, ale nic neblbne. Jen hraje s kamarády a programuje.“
Přikývnu. A říkám si: Filip je přesně ten typ, kterého hledají.
Začíná to vždy stejně
Discord server o oblíbené hře. Chytrý kluk, který ví o hrách víc než ostatní. Starší „kamarád“ na serveru — třeba z Británie nebo Německa — si ho všimne. „Ty jsi fakt dobrý, pojď do našeho privátního serveru.“
Privátní server. Tam začíná skutečný nábor.
Kriminální skupiny ho nazývají „onboarding“ — stejným slovem jako korporace pro nové zaměstnance. Protože přesně tak to funguje. Malé úkoly, zdánlivě nevinné. Otestuj tento skript. Zkus, jestli ti to funguje. Dostaneš za to kryptoměny — žádné ověřování věku, žádné výplatní pásky, žádné stopy.
Mnoho nováčků si při prvních úkolech vůbec neuvědomí, že porušují zákon. Nikdo jim to neřekl. Kamarád na Discordu to jako problém neprezentoval.
Čísla, která vás nepotěší
V roce 2025 evidovala Policie ČR 21 137 skutků spáchaných na internetu — o 14 % více než rok předtím. Objasněných skutků spáchaných dětmi do 18 let přibylo dvaapůlnásobně: z 235 na 587 případů.
Dvaapůlnásobně. Za jediný rok.
Průměrný věk zadrženého kyberzločince je 19 let. Průměrný věk pachatele jiné trestné činnosti? 37 let. Tento rozdíl 18 let není náhoda — odráží fakt, že mladí lidé jsou nejsnazší cíl. Technicky zdatní, důvěřiví, a trestní postihy pro nezletilé jsou nižší. Organizovaný zločin to ví a využívá to.
Proč zrovna chytré děti
Výzkumy ukazují, proč to funguje tak dobře: herní komunity a Discord servery přijdou mladým jako přirozené prostředí. Nic cizího, nic nebezpečného. Starší náborář mluví jejich jazykem, sdílí jejich zájmy, dává jim pocit uznání. A pak přijde první malý úkol.
Většina z nich si myslí, že jen pomáhají kamarádovi. Nikdo jim neřekl, že ten „kamarád“ je profesionální náborář.
Co se na darknetu prodává
Aby bylo jasno, co za tím stojí: darknetová tržiště roku 2026 jsou profesionální byznys v řádu miliard. Deepfake sada pro podvod stojí 20 dolarů. Přístup k firemní počítačové síti se prodává dle velikosti firmy a úrovně oprávnění. Phishingové kity generované umělou inteligencí si lze předplatit jako Netflix od 100 dolarů.
Jen v prvním čtvrtletí roku 2025 bylo prodáno přes 11 000 AI-generovaných phishingových kitů. Ke spuštění útoku dnes nepotřebujete umět programovat. Stačí zaplatit pár dolarů v kryptoměnách. Návod je v balení.
A právě proto potřebují „pomocníky“ — mladé lidi, kteří udělají špinavou práci za ně, za pár set korun v kryptu, bez tušení, co vlastně dělají.
Co se stane, když to policie zjistí
Příběhy jsou podobné po celém světě. Arion Kurtaj z Británie začal hackovat ve věku 11 let. V osmnácti byl odsouzen za škody pěti milionů dolarů firmě Rockstar Games — jako součást skupiny Lapsus$, tvořené převážně teenagery. Skupina Scattered Spider způsobila v roce 2025 škody ve stovkách milionů britským řetězcům Harrods a Marks & Spencer. Průměrný věk členů: osmnáct let.
Jejich rodiče měli doma hodné dítě. Které jen sedělo u počítače a chatovalo s kamarády.
Trest přišel stejně — nezletilost ho jen zmírní, nezruší.
Co s tím
Zakázat internet? Nesmysl. Vzít teenagerovi Discord? Najde jiný.
Funguje něco jiného: mluvit o tom, co tam dělá — bez výslechu, s upřímným zájmem. Vědět, na jakých serverech tráví čas a s kým. Vysvětlit mu, že „kamarád z internetu, který nabízí kryptoměny za malé úkoly“ není příležitost — je to past.
A pokud je váš potomek technicky nadaný — nasměrovat ho tam, kde se to vyplatí legálně. Bug bounty programy, soutěže v etickém hackingu, komunity mladých bezpečnostních výzkumníků. Chytrý kluk s notebookem může vydělávat slušné peníze bez rizika trestního oznámení. Jen musí vědět, že taková možnost existuje.
Martinovi to příště řeknu. Ne proto, abych ho vystrašil.
Ale protože Filip je fakt chytrý kluk. A bylo by škoda, kdyby ho někdo využil.
A co vy — víte, s kým vaše děti chatují online? A co by vaše dítě udělalo, kdyby mu někdo cizí nabídl kryptoměny za „malý úkol“?
