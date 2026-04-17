Když starosta říká „škoda do půl milionu“ Co ransomware v Židlochovicích skutečně stál
V 8 hodin ráno si občan všiml, že nefunguje aplikace pro hlášení závad, a napsal starostovi Janu Vitulovi. Informatici do půl hodiny zjistili, že se v tu chvíli šifrují data úřadu.
Úřad, který zajišťuje přenesenou působnost pro 24 obcí na Brněnsku a obsluhuje desítky tisíc klientů (podle vyjádření starosty více než polovinu tvoří obyvatelé Brna), šel na pět pracovních dnů zcela offline. Osmdesát úředníků šlo na překážky v práci, což znamená, že měli placené volno. Více než 130 počítačů, servery i firewall se reinstalovaly od nuly. Ještě měsíc po útoku zůstávalo patnáct zaměstnanců mimo kancelář a dohánění zákonných lhůt podle tajemnice úřadu potrvá další dva až tři měsíce.
A starosta říká, že „celková škoda nejspíš nepřesáhne půl milionu korun“.
Pojďme si to spočítat.
Co oficiální čísla říkají — a co vynechávají
Když se po incidentu zeptáte veřejné instituce na škodu, dostanete číslo, které zahrnuje jen přímé peněžní výdaje nad rámec běžného rozpočtu. V Židlochovicích to znamená:
- nové licence, které musely být uspíšeny — podle samotného starosty „vyšší stovky tisíc korun“,
- reinstalace 130+ pracovních stanic, serverů a síťové infrastruktury,
- externí podpora při obnově.
To dohromady se skutečně vejde do řádu stovek tisíc korun. V tom má starosta technicky pravdu.
Problém je, že tohle není celková škoda. Je to jen ta část, která se snadno vyfakturuje.
Do čísla se nezapočítávají:
- mzdy osmdesáti zaměstnanců na překážkách v práci (podle § 208 zákoníku práce má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku),
- přesčasy vlastního IT týmu, který pracoval víkendy a noci,
- ušlé pokuty z dálničních radarů na D2 a z vah pro přetížené kamiony, které se podle tajemnice Ivany Kejřové hromadí v zásobníku,
- čas klientů, kteří museli jet do Hustopečí, Pohořelic nebo Brna,
- dohánění zákonných lhůt, stížnosti na nečinnost, stavební povolení,
- reputační dopad.
Sama tajemnice to v rozhovoru pro Seznam Zprávy přiznala: „Samozřejmě se těžko počítá promarněný čas klientů, kteří třeba museli na úřady jinam. To vyčíslené nemáme.“
Matematika za 45 sekund
Vezměme konzervativní sazbu 300 Kč za hodinu superhrubé mzdy úředníka (realita bývá spíš 350–450 Kč včetně odvodů). § 208 zákoníku práce stanoví, že při překážkách na straně zaměstnavatele náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
Fáze 1 — plné uzavření (16.–20. března, 5 pracovních dnů): 80 osob × 8 hodin × 300 Kč × 5 dnů = 960 000 Kč hrubá mzda. Se superhrubým nákladem zaměstnavatele: zhruba 1,28 milionu Kč.
Prvních pět dnů samo o sobě překračuje celou oficiálně deklarovanou škodu.
Celý měsíc překážek a pozvolného návratu (plné uzavření → 50 lidí doma → 25 lidí doma → 15 lidí doma):
Při konzervativních odhadech vychází mzdové náklady na překážky mezi 3 a 3,5 milionu korun.
K tomu je třeba připočítat:
- externí incident-response a forenzní podporu (dle typických sazeb českého trhu 2 500–5 000 Kč/hodina),
- nové licence — podle starosty „vyšší stovky tisíc“,
- reinstalaci hardwaru a softwaru,
- migraci pošty do cloudu a další architektonické změny, které podle starosty po incidentu proběhly,
- právní poradenství a komunikaci s NÚKIB, policií a Úřadem na ochranu osobních údajů,
- ušlé pokuty z radarů a vah,
- čas klientů (společenský náklad — nevyčíslitelný obcí, ale reálný).
Při jakékoli rozumné kalkulaci se celkový dopad pohybuje v nižších desítkách milionů korun, tedy řádově víc, než zní oficiální verze.
Proč se čísla podhodnocují (a není to jen politika)
Nejsnazší vysvětlení je „volby se blíží“. Realita je složitější a stojí za rozbor, protože s touto komunikační strategií se setkáte u každé obce, nemocnice nebo úřadu po incidentu.
Účetní hledisko obce. Obec má rozpočet. Mzdy se z něj platí tak jako tak. Pro starostu je „škoda“ to, co musí zaplatit navíc — licence, hardware, externí služby. Že by osmdesát lidí zatím dělalo práci, kterou teď nestíhá, se do rozvahy nepromítá. Protiklad (“kdyby úřad fungoval, výdaj na mzdy by byl stejný“) je účetně pravdivý. Z pohledu společenského nákladu jde ale o zásadní nesmysl: klienti nedostali službu, kterou zaplatili daněmi.
Politický narativ. Starosta, který přizná škodu v desítkách milionů, se vystaví kritice opozice, médií i nadřízených orgánů. „Půl milionu, zvládli jsme to“ zní jako situace pod kontrolou. „Dvacet milionů“ zní jako katastrofa.
Efekt odstrašení následovníků. A tohle je nejzáludnější bod. Když si soused-starosta přečte, že Židlochovice stál incident „do půl milionu“, řekne si: „Za tu cenu se to dá přežít. Proč investovat miliony do bezpečnosti?“ A nechá to plavat — až do chvíle, kdy mu server zašifruje stejná várka ransomwaru.
Fikce nízké škody je infekční. Brzdí investice do prevence napříč celým sektorem. A to je jádro problému, ne samotné Židlochovice.
Co se o útoku ví technicky
Ransomware Deadlock je rodina, kterou bezpečnostní firma Group-IB poprvé zdokumentovala v červenci 2025. Podle analýz Group-IB, Cisco Talos a ESET používá Deadlock techniku „EtherHiding“ — ukládá adresy svých command-and-control serverů do smart kontraktů na blockchainu Polygon. Pro komunikaci s oběťmi využívá šifrovaný messenger Session. Typickým postupem je deaktivace EDR (endpoint detection and response) pomocí tzv. BYOVD techniky (Bring Your Own Vulnerable Driver) — Cisco Talos zdokumentoval konkrétně zneužití zranitelnosti CVE-2024-51324 v Baidu Antivirus.
Starosta Vitula v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že „původní verze tohoto ransomwaru pochází ze Severní Koreje“. Z veřejně dostupných technických analýz to nepotvrzuji — Group-IB a další výzkumníci spojení s konkrétním státním aktérem nepotvrdili. Severokorejští aktéři podle Google Threat Intelligence Group používají podobnou techniku EtherHiding (říjen 2025), ale jde o paralelní využití stejné metody, ne o společný původ.
Druhá věc, kterou starosta veřejně přiznal a která je z pohledu obrany důležitější než původ malware: podle indicií byl ransomware v systému úřadu přibližně dva měsíce před aktivací šifrování. To znamená, že útočník měl zhruba šedesát dnů na mapování sítě, eskalaci oprávnění a přípravu deployment — a nikdo si ničeho nevšiml. Odhalení proběhlo náhodou při řešení nefunkční aplikace, ne prostřednictvím bezpečnostního monitoringu.
Dále starosta sdělil Brněnskému deníku Rovnost, že systémy úřadu byly staré zhruba dvacet let „s mnoha aktualizacemi“ a nebylo možné vypnout chod úřadu kvůli zásadnějším změnám. To je polopřiznání dlouhodobě odkládaného patch a change managementu — tedy procesů, které zákon o kybernetické bezpečnosti přímo vyžaduje.
Starosta zároveň uvedl, že úřad chystal projekt na bezpečnost informačních technologií za osm milionů korun, který ale nestihli realizovat před útokem.
Trend: útočníci míří na menší obce
Židlochovice nejsou izolovaný případ. Týden před nimi zasáhl ransomware Městský úřad Jemnice na Třebíčsku. Starosta Jemnice Pavel Nevrkla uvedl, že odborníci odhadovali výkupné „od statisíců po miliony“. Radnice na výkupné nepřistoupila a podle jeho slov se nepodařilo data obnovit; síť se staví znovu od nuly. Oficiální škoda je podle Jemnice přibližně 600 000 korun.
Policie ČR, konkrétně mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík, v dubnu 2026 informovala, že případů kybernetické kriminality v březnu meziročně přibylo o 37 procent. Kriminalisté za březen evidovali rekordních 2 533 případů — nejhorší měsíc v historii sledování. Od začátku roku 2026 evidovala policie 6 322 případů kybernetické kriminality; za celý rok 2025 to bylo 21 137.
Ekonomická racionalita útočníků je jednoznačná. Velké firmy mají SOC, EDR, kyberpojištění a právníky. Menší obce v České republice mají často dvacet let staré systémy, chybějící detekci a rozpočet, ze kterého lze výkupné v řádu statisíců zaplatit. Maloměst je v republice přes dvě stě. Když z každého druhého útočník dostane pár set tisíc, je to lepší byznys než trefit jednu velkou firmu, která se navíc bude profesionálně bránit.
Co z toho plyne pro obce v režimu ZoKB
Od 1. listopadu 2025 platí nový zákon č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti, transpozice evropské směrnice NIS2. Zákon doprovází mimo jiné vyhláška č. 409/2025 Sb. o bezpečnostních opatřeních pro poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností a vyhláška č. 410/2025 Sb. pro režim nižších povinností. Povinnosti se vztahují na tisíce subjektů včetně obcí s rozšířenou působností.
Mezi klíčové oblasti patří:
- řízení kontinuity činností a obnova po havárii,
- řízení zranitelností a aktualizací,
- detekce kybernetických bezpečnostních událostí,
- zálohování a obnova,
- školení uživatelů.
Incident Židlochovic je ukázkou, jak to vypadá, když se tyto povinnosti berou jako papírové cvičení místo provozní reality. Dvouměsíční přítomnost útočníka v síti by byla nemožná v organizaci s byť základním monitoringem. Dvacet let staré systémy jsou neslučitelné s řízením zranitelností. Absence plánu kontinuity se projevila tím, že úřad musel po pěti dnech plného uzavření pokračovat v částečném provozu bez platebních terminálů a ekonomického systému ještě další měsíc.
Relevantní otázka pro každou obec v podobné situaci zní: Až se to stane nám, jakou škodu oznámíme — a jakou reálně zaplatíme?
Pokud obec neumí na tuhle otázku rychle odpovědět, chybí jí business impact analysis a plán kontinuity činností. Dvě věci, které zákon č. 264/2025 Sb. vyžaduje.
Závěr: matematika nelže
Mzda úředníka neuhne, když mu vypnete počítač. Pokuta z radaru se nepromění v příjem, když přestupek vyprší ve lhůtě. Klient, který jel do Pohořelic místo do Židlochovic, si to pamatuje u dalších voleb.
Skutečná škoda ransomware útoku na Městský úřad Židlochovice není půl milionu. Je to řádově víc — a přesně kolik, ví jen ti, kdo to v obci počítají s plnou znalostí interních čísel. Můj odhad na základě veřejně dostupných informací a kalkulace podle § 208 zákoníku práce se pohybuje v nižších desítkách milionů.
Když vedení dalších obcí bude vycházet z oficiální komunikace, investice do kybernetické bezpečnosti se budou dál odkládat. A další obec se dostane na titulní stránky za měsíc, za rok, za dva.
A kdo ten počet neumí, počítá špatně.
Petr Křemenák
Petr Křemenák
Petr Křemenák
Petr Křemenák
Petr Křemenák
